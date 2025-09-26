Ariel Holan pone toda la carne al asador en Central para ir por la victoria ante Gimnasia en La Plata

El técnico canalla mete un equipo bien ofensivo para pelear la clasificación directa a Libertadores e ir asegurando el lugar en los octavos del Clausura.

Ariel Holan no se va en chiquitas y para enfrentar al Lobo platense pondrá un equipo bien ofenivo.

Central tiene todo listo para enfrentar el sábado, a las 14.30, a Gimnasia y Esgrima La Plata en la ciudad de las diagonales. Y el técnico Ariel Holan apuesta todo a ganador con un equipo bien ofensivo. Un solo volante de contención y dos delanteros. Está claro cuál es el objetivo.

Había un jugador con molestias, es cierto, pero bien podría haber buscado otra alternativa. Lo cierto es que Gaspar Duarte será reemplazado por Enzo Cope tti y en los papeles al menos, Central jugará solo con Franco Ibarra en la contención, esta vez con Ignacio Malcorra más adelantado.

Duarte venía de un buen partido ante Talleres en la última jornada, pero la semana la transcurrió con molestias y Holan no lo arriesgará. Al menos eso dejó ver en los ensayos futbolísticos que llevó adelante, donde el elegido fue Copetti.

La elección de Ariel Holan

Es decir, Holan tampoco buscó a Santi López o Giovanni Cantizano, sino que directamente metió dos centrodelanteros, seguramente con Copetti tirado más afuera y con Alejo Veliz bien de 9.

Además, es probable que Di María vuelve a jugar abierto sobre la derecha, con Malcorra y Campaz en una línea imaginaria delante de Ibarra.

A propósito de Véliz, quien no quiso perderse ningún partido pese a la lesión en el hombro derecho, entrenó mejor en la semana y seguramente estará en La Plata mucho mejor al empate ante Talleres. Donde por cierto, convirtió el gol canalla.

De esta manera, si no hay sorpresas de último momento, Central alistará a Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra, Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz.