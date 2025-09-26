La Capital | Información General | dinosaurios

Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia

Científicos hallaron los restos de un megarraptórido que vivió hace 70 millones de años, poco antes de la extinción masiva

26 de septiembre 2025 · 09:59hs
La sorprendente especie que fue hallada en Chubut

La sorprendente especie que fue hallada en Chubut

Un grupo de paleontólogos argentinos descubrió en Chubut los restos de un dinosaurio carnívoro hasta ahora desconocido, al que llamaron Joaquinraptor casali. El ejemplar vivió entre 66 y 70 millones de años atrás, poco antes de que los dinosaurios no avianos se extinguieran. Sus fósiles aparecieron en el Lago Colhué Huapi, en la provincia de Chubut.

El animal alcanzaba los siete metros de largo y pertenecía al grupo de los megarraptóridos, depredadores que se expandieron por América del Sur, Australia y Asia durante el Cretácico.

El nuevo dinosaurio presentaba un cráneo alargado y garras grandes y poderosas El equipo de investigación rescató fragmentos de cráneo, vértebras, costillas y huesos de brazos, patas y cola.

>> Leer más: El Conicet ahora va tras los dinosaurios: habrá tres semanas de streaming desde Río Negro

El estudio reveló que el ejemplar era un adulto de unos 19 años al momento de su muerte. Los científicos también encontraron entre sus mandíbulas un hueso de pata delantera perteneciente a un pariente de los cocodrilos, lo que aporta pistas sobre su dieta y su rol como depredador principal en las llanuras aluviales húmedas del sur patagónico.

Antes de este hallazgo, los fósiles de megarraptóridos en la Patagonia eran fragmentarios, lo que generaba debates entre paleontólogos. Algunos especialistas los consideraban parientes de los alosaurios, mientras que otros los vinculaban a los tiranosaurios.

El esqueleto apareció en los niveles superiores de la formación de rocas Lago Colhué Huapi, lo que confirma que vivió justo antes de la gran extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Este contexto convierte al Joaquinraptor casali en un hallazgo clave para comprender cómo evolucionaron los grandes depredadores hasta los últimos días del Cretácico en Sudamérica.

image (20)

>> Leer más: Científicos del Conicet descubren una especie nueva de dinosaurios en la Patagonia

Por qué el hallazgo se llama Joaquinraptor casali

El paleontólogo Lucio Manuel Ibiricu, investigador del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CONICET-CENPAT), eligió el nombre "Joaquinraptor" en homenaje a su hijo Joaquín, fallecido en 2019. El epíteto "casali" honra a Gabriel Andrés Casal, investigador que realizó importantes aportes al conocimiento del Cretácico en la Patagonia central y formalizó la denominación de la Formación Lago Colhué Huapi.

El Joaquinraptor casali se cree que vivió en un ambiente cálido y húmedo, cerca del mar, muy distinto a los paisajes áridos que caracterizaron otras épocas de la región. Su hallazgo permite comprender mejor la evolución de este linaje de depredadores sudamericanos y diferencia a la especie de otros carnívoros contemporáneos, como el Maip macrothorax.

Noticias relacionadas
amazon devolvera usd 1.500 millones por las practicas enganosas de prime

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Fentanilo contaminado. A Ariel García Furfaro le dictaron un embargo de un billón de pesos.

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Pocas personas tienen acceso a cuidados profesionales que alivien el dolor por su enfermedad 

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Anmat prohibió el uso y comercialización de un equipo de depilación definitiva 

Anmat prohibió un equipo de depilación definitiva por ser un producto falsificado

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Lo último

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: Es nuestro lugar en el mundo

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: "Es nuestro lugar en el mundo"

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Tras la reforma de la Constitución, la provincia ya no tiene religión oficial. Muchos dudan sobre qué puede ocurrir con los feriados del santoral católico. Los debates que se vienen

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Ovación
En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

Por Hernán Cabrera
Ovación

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido

"Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

Policiales
Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas
Policiales

Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

La Ciudad
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"