La frase de Pablo Aimar sobre una decisión de Ángel Di María: "Fue el momento perfecto"

El integrante del cuerpo técnico de la selección avaló al ahora jugador de Rosario Central y sugirió que no podía haber hecho mejor

26 de septiembre 2025 · 14:41hs
La frase de Pablo Aimar sobre una decisión de Ángel Di María: Fue el momento perfecto

Pablo Aimar no es un personaje de perfil muy alto en el fútbol. Sin embargo, quienes lo conocen y trabajan con él valoran su sabiduría y su predisposición a mirar el lado más humano de esa profesión. Por eso importa lo que contó sobre el retiro de Ángel Di María de la selección argentina.

Le preguntaron a Aimar, integrante del cuerpo técnico de la selección argentina campeona del mundo y bicampeona de la Copa América, cómo cayó en su momento la decisión de Di María de no jugar más en la selección. Y, una vez más, una declaración del ex-River y la selección tuvo amplia difusión entre los amantes del fútbol.

Pablo Aimar: "Se fue en el momento justo"

"Fue espectacular el momento en el que el decide no seguir en la selección", dijo el integrante del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni. Y añadió: "Fue justo antes de la Copa América que terminamos ganando. El jugó un partidazo en la final, creo que no había momento mejor para anunciarlo".

Más adelante, Aimar agregó: "Es muy poca la gente que se va en el momento justo. Eso fue lo que le dije, que era el momento justo". Y bromeó: "Si tuviera que hacer una serie, que después la hizo, le sale clavado".

Aimar contó que conoce a Di María desde hace mucho y refrendó sus conceptos anteriores. "Más allá de que después se diga que uno lo extraña o que no hay jugadores iguales, Di María lo decidió en el momento perfecto".

