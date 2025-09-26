La frase de Pablo Aimar sobre una decisión de Ángel Di María: "Fue el momento perfecto"

El integrante del cuerpo técnico de la selección avaló al ahora jugador de Rosario Central y sugirió que no podía haber hecho mejor

Pablo Aimar no es un personaje de perfil muy alto en el fútbol. Sin embargo, quienes lo conocen y trabajan con él valoran su sabiduría y su predisposición a mirar el lado más humano de esa profesión. Por eso importa lo que contó sobre el retiro de Ángel Di María de la selección argentina.

Le preguntaron a Aimar, integrante del cuerpo técnico de la selección argentina campeona del mundo y bicampeona de la Copa América, cómo cayó en su momento la decisión de Di María de no jugar más en la selección. Y, una vez más, una declaración del ex-River y la selección tuvo amplia difusión entre los amantes del fútbol.

"Fue espectacular el momento en el que el decide no seguir en la selección", dijo el integrante del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni. Y añadió: "Fue justo antes de la Copa América que terminamos ganando. El jugó un partidazo en la final, creo que no había momento mejor para anunciarlo".

Más adelante, Aimar agregó: "Es muy poca la gente que se va en el momento justo. Eso fue lo que le dije, que era el momento justo". Y bromeó: "Si tuviera que hacer una serie, que después la hizo, le sale clavado".

Aimar contó que conoce a Di María desde hace mucho y refrendó sus conceptos anteriores. "Más allá de que después se diga que uno lo extraña o que no hay jugadores iguales, Di María lo decidió en el momento perfecto".