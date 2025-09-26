La Capital | Ovación | Libertadores

Polémica en la Libertadores: la historia detrás de un posteo inoportuno que generó repudio

Tras la victoria de Liga de Quito ante Sao Paulo, el conjunto ecuatoriano publicó un particular mensaje en redes sociales que generó el rechazo de Nacional

26 de septiembre 2025 · 14:53hs
Polémica en la Libertadores: la historia detrás de un posteo inoportuno que generó repudio

La clasificación de Liga de Quito a las semifinales de la Copa Libertadores terminó con polémica, debido a que después de ganarle 1-0 a Sao Paulo en Brasil (3-0 global) publicaron un posteo con una grave indirecta en redes sociales. Ante la publicación, Nacional de Montevideo compartió un comunicado repudiando los mismos.

“Definitivamente el Morumbí sí te mata”, rezaba la frase del equipo ecuatoriano junto a la imagen de la victoria en el mítico estadio, lo que generó el rechazo de miles de usuarios pero también las versiones sobre una confusión.

La polémica frase fue vinculada a la trágica muerte del defensor Juan Izquierdo, quien el pasado 22 de agosto de 2024 se desplomó en el mismo campo de juego a causa de una arritmia cardíaca durante un partido de Libertadores y falleció por muerte encefálica tras un paro cardiorrespiratorio cinco días después. Desde Nacional expresaron un profundo rechazo al posteo de Liga de Quito, el cual fue borrado este viernes de sus redes sociales.

Según resaltaron hinchas de distintos clubes, la expresión hace referencia a un cántico de los hinchas paulistas que es característico en sus victorias por certámenes continentales. No obstante, el Bolso la consideró desacertada tienen en cuenta el trágico episodio vivido el año pasado.

El comunicado de Nacional

“Desde el Club Nacional de Football rechazamos enfáticamente el mensaje en redes sociales publicado por Liga de Quito. Mensajes de este nivel tocan un tema muy doloroso tanto para nuestra institución, como para Sao Paulo, para el fútbol sudamericano y mundial”, señalaron los uruguayos.

En tanto, remarcaron que entienden que “estos mensajes atentan contra el trabajo conjunto” que realizan todos los clubes de la Conmebol contra “la erradicación de la violencia en el deporte”. Cabe destacar que la institución brasileña había realizado un homenaje a Izquierdo hace unas semanas.

Por el momento, Liga de Quito solamente borró la publicación pero no se manifestó públicamente sobre el hecho.

