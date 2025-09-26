La Fifa suspendió por un año a un futbolista de Roldán en medio de un escándalo internacional

El organismo determinó que el jugador falsificó documentación legal para poder jugar en una selección de Asia, cuya federación también fue sancionada.

Imanol Machuca está en el centro de la escena, entre Unión que no quiere venderlo y Fortaleza que no afloja para poder contratarlo.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) suspendió por un año a tres futbolistas argentinos que falsificaron documentos legales para poder jugar en la selección de un país de Asia. Uno de ellos nació en la localidad santafesina de Roldán y actualmente es jugador de Vélez.

Se trata de Imanol Javier Machuca, a quien la Fifa suspendió por falsificación de documentos que le permitieron representar a Malasia. La selección de ese país lo utilizó en las eliminatorias para la Copa Asiática de 2027. Los otros argentinos son Facundo Garcés (Alavés) y Rodrigo Holgado (América, Cali).

El comité de disciplina de la Fifa determinó que Machuca fue inscripto en Malasia con documentación adulterada.

Leer más: La sorprendente decisión que tomó un arquero campeón del mundo: a los 75 años terminará el secundario

Imanol Machuca en la selección de Malasia

El caso salió a la luz después del partido en el que Malasia enfrentó a Vietnam el 10 de junio de 2025. Machuca integró el plantel malasio junto a otros seis futbolistas de origen extranjero, cuya presencia en la selección de ese país despertó sospechas inmediatas.

Tras el reclamo formal de Vietnam, la Fifa abrió un expediente en el que verificó irregularidades en los trámites de nacionalización deportiva presentados por la federación.

Leer más: La sorprendente decisión que tomó un arquero campeón del mundo: a los 75 años terminará el secundario

La federación de Malasia, también involucrada

El fallo determinó que la Federación de Fútbol de Malasia manipuló documentación para acreditar la elegibilidad del mediocampista argentino y de los demás jugadores involucrados.

Machuca no podrá jugar a nivel profesional hasta septiembre de 2026 y además tendrá que pagar una multa de 2.000 francos suizos.

Tras dejar el fútbol argentino, Machuca -de 25 años- encontró continuidad en Asia y fue uno de los nombres utilizados por Malasia para reforzar su plantel con futbolistas naturalizados. Actualmente juega en Vélez. El jugador tiene diez días para pedir los fundamentos del fallo y presentar un recurso ante el Comité de Apelación.