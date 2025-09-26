La Capital | La Ciudad | Día del Empleado de Comercio

Hoy es el Día del Empleado de Comercio pero los negocios cierran el lunes

Como cada año, en la ciudad y en el país se espera que las grandes cadenas bajen sus persianas. Si bien es el 26 de septiembre, este 2025 se pasa a otra jornada

26 de septiembre 2025 · 15:16hs
Este 29 de septiembre las grandes cadenas no abrirán sus puertas

Este viernes se celebra el Día del Empleado de Comercio pero no es el diá en que los negocios bajarán sus persianas en la ciudad de Rosario y en el país. Aunque la efeméride está establecida para el 26 de septiembre, este año la jornada de descanso para los trabajadores del dicho rubro se trasladó para este lunes 29. Por lo que el Día del Empleado de Comercio se festejará el último lunes del mes.

“El lunes 29 de septiembre, los trabajadores mercantiles vamos a celebrar el Día del Empleado de Comercio y por lo tanto la jornada transcurrirá como un feriado para nuestro sector. En ese contexto, no abrirán ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas”, expresó la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario en un comunicado oficial.

De esta manera, desde el gremio aclararon que "el lunes que se conmemorará el Día del Empleado de Comercio no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal". En otras palabras si ese día, 29 de septiembre, el trabajador tiene franco, no lo pierde y debe ser trasladado a otra jornada.

>> Leer más: Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Qué negocios cerrarán por el Día del Empleado de Comercio en Rosario

Desde la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario no abrirán al público ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas. Los comercios que adherirán a la efeméride forman parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

De esta manera, el lunes 29 de septiembre bajarán sus persianas supermercados, cadenas de indumentaria, jugueterías, tiendas de calzado, casas de electrodomésticos, galerías, centros comerciales, almacenes, shoppings, entre otros.

Por otro lado, como cada Día del Empleado de Comercio, se espera que los pequeños negocios atendidos por sus propios dueños mantengan su actividad normal.

