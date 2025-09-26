Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Luego de reducir a quien estaba dentro por medio de golpes y amenazas, los desconocidos se llevaron dinero, joyas y electrodomésticos . El robo se produjo en la madrugada del miércoles, alrededor de las 4:30, en el barrio ubicado en Cardales y Carpinteros.

Según fuentes policiales , la víctima se comunicó con el 911 tras lograr liberarse de las ataduras que le colocaron los ladrones. En su denuncia indicó que varios hombres armados ingresaron a su vivienda, lo golpearon y maniataron, para luego sustraerle celulares, dinero en efectivo (pesos y dólares), relojes, una consola de videojuegos y las llaves de su automóvil.

Un golpe rápido

Los delincuentes, que habrían ingresado en un vehículo particular, actuaron con rapidez y conocimiento del entorno. Pese a tratarse de un barrio cerrado que cuenta con cámaras de videovigilancia y personal de seguridad privada, el robo fue perpetrado sin que los sospechosos fueran interceptados.

Por el momento, no se han producido detenciones pero se están revisando las grabaciones de las cámaras internas del predio y los accesos para intentar identificar al vehículo y a los autores. La víctima fue atendida por personal médico, aunque no sufrió heridas de gravedad. Se mostró conmocionado por la violencia del episodio y por la sensación de inseguridad en un entorno que —en teoría— ofrece mayores garantías.