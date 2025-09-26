De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

El presidente retomará la agenda este sábado, cuando visitará el predio de La Rural. El lunes desembarcará en Tierra del Fuego

El presidente Javier Milei retomará la agenda local tras su gira por Estados Unidos, que incluye su participación en la Feria Internacional de Turismo de América Latina y la visita a Tierra del Fuego en modo campaña electoral .

El primer mandatario tiene previsto asistir este sábado al mediodía al megaevento que se celebra hasta el 30 de septiembre próximo en el predio de La Rural, que contará con la presencia de los actores más influyentes del turismo global.

La actividad se da tras el regreso de Milei al país, luego de su visita a Estados Unidos. La delegación argentina aterrizó este viernes en territorio nacional dispuesta a protagonizar el tramo final del camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre .

A menos de seis semanas de los comicios, el propio Milei adelantó que este lunes visitará la ciudad de Ushuaia , en el marco de una nueva actividad de campaña. “Nos vemos en Tierra del Fuego” , anunció a través de su cuenta de X .

“A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”, concluyó el presidente.

Durante el acto en la Patagonia, el jefe del Estado se mostrará junto a sus candidatos Agustín Coto, quien competirá por una banca en la Cámara de Senadores, y Miguel Rodríguez, quien disputará su lugar en Diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1971541750524354926&partner=&hide_thread=false NOS VEMOS EN TIERRA DEL FUEGO.

A NO AFLOJAR. A NO TIRAR EL ESFUERZO A LA BASURA.



LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! pic.twitter.com/m0BrZn0odt — Javier Milei (@JMilei) September 26, 2025

En lo que queda de la campaña electoral, el equipo a cargo del trazado de la ingeniería prepara visitas a otras nueve provincias para disputar el voto por la composición del Congreso nacional en la contienda que libra La Libertad Avanza (LLA) contra Fuerza Patria.

El objetivo del desembarco en el interior es recuperar el perfil que llevó a Milei a la Presidencia en 2023, luego de la abultada derrota del 7 de septiembre que ubicó al peronismo, con más de trece puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección bonaerense.

Con la estrategia sometida a reseteo, el libertario se mostrará estratégicamente en provincias como Santa Fe, Córdoba y Corrientes, como también en ciudades de peso como Mar del Plata, con la idea de reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de su administración.