De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

El presidente retomará la agenda este sábado, cuando visitará el predio de La Rural. El lunes desembarcará en Tierra del Fuego

26 de septiembre 2025 · 15:54hs
El presidente retomará la agenda local tras su gira por Estados Unidos.

El presidente retomará la agenda local tras su gira por Estados Unidos.

El presidente Javier Milei retomará la agenda local tras su gira por Estados Unidos, que incluye su participación en la Feria Internacional de Turismo de América Latina y la visita a Tierra del Fuego en modo campaña electoral.

El primer mandatario tiene previsto asistir este sábado al mediodía al megaevento que se celebra hasta el 30 de septiembre próximo en el predio de La Rural, que contará con la presencia de los actores más influyentes del turismo global.

Tras el paso por La Rural, desembarco en Tierra del Fuego

La actividad se da tras el regreso de Milei al país, luego de su visita a Estados Unidos. La delegación argentina aterrizó este viernes en territorio nacional dispuesta a protagonizar el tramo final del camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A menos de seis semanas de los comicios, el propio Milei adelantó que este lunes visitará la ciudad de Ushuaia, en el marco de una nueva actividad de campaña. “Nos vemos en Tierra del Fuego”, anunció a través de su cuenta de X.

“A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”, concluyó el presidente.

Durante el acto en la Patagonia, el jefe del Estado se mostrará junto a sus candidatos Agustín Coto, quien competirá por una banca en la Cámara de Senadores, y Miguel Rodríguez, quien disputará su lugar en Diputados.

En lo que queda de la campaña electoral, el equipo a cargo del trazado de la ingeniería prepara visitas a otras nueve provincias para disputar el voto por la composición del Congreso nacional en la contienda que libra La Libertad Avanza (LLA) contra Fuerza Patria.

El objetivo del desembarco en el interior es recuperar el perfil que llevó a Milei a la Presidencia en 2023, luego de la abultada derrota del 7 de septiembre que ubicó al peronismo, con más de trece puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección bonaerense.

Con la estrategia sometida a reseteo, el libertario se mostrará estratégicamente en provincias como Santa Fe, Córdoba y Corrientes, como también en ciudades de peso como Mar del Plata, con la idea de reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de su administración.

La Facultad de Odontología de la UNR, en Santa Fe y Vera Mujica. 

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

La representante en el Senado del departamento General López subrayó que nuevamente forzamos al gobierno de Milei a reparar una ruta nacional”.

El gobierno de Javier Milei fue obligado por la Justicia Federal a realizar bacheos en ruta nacional 8

El vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe, Agustín Pellegrini, celebró la baja de retenciones

Agustín Pellegrini: "La quita de retenciones beneficia a la agroindustria y a toda la economía"

La directora gerenta del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, festejó el posteo del secretario del Tesoro de EEUU.

El Tesoro de EEUU sale al rescate del gobierno para que no entre en default

