Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

El conductor perdió el control de su rodado, se fue sobre el cantero central y terminó dando dos vueltas en el aire. Salió ileso.

Despiste y vuelco en la autopista a Córdoba. El Chevrolet quedó en un zanjón y tuvieron que ponerle listones de madera para sostenerlo.

Un impactante despiste y posterior vuelco de un auto se produjo este viernes a la mañana en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde , en la zona oeste de Rosario, en plena hora pico y con el lugar presentando un intenso tránsito.

El siniestro vial, a pesar de la espectacularidad , no involucró a otros vehículos y el conductor del auto salió ileso. Todo sucedió poco antes de las 7.30 cuando el conductor de un auto Chevrolet Captiva que circulaba por el carril de la autopista que ingresa a Rosario.

En diálogo con LT8 , el conductor contó que a pesar del siniestro se encontraba bien de salud, “aunque un poco dolorido”, y precisó: “ Yo venía junto con otros automovilistas en línea, perdí el control del coche, se me fue para el lado del cantero y volcó. Según lo que me dijeron, dí dos vueltas en el aire. No lo puedo creer, salí vivo de milagro”.

El muchacho señaló que todos los días hace el mismo recorrido para ir a trabajar. “Estoy bien. Vino una ambulancia, me revisaron los médicos, pero estoy bien”, agregó el automovilista mientras esperaba la llegada de una grúa para mover el coche.

El automóvil quedó en medio de un zanjón en el cantero central de la autopista, reclinado sobre su costado izquierdo, sobre el cual vecinos o gente de lugar colocaron unos palos de madera para evitar que el coche quede tumbado. El tránsito en el lugar no tuvo que ser cortado.

