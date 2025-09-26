La Capital | Newell's | Newell's

Newell's recuperará a un titular ante Estudiantes, en un Coloso que será un cabildo abierto para Fabbiani

El martes, a las 19, el rojinegro recibe al Pincha en el Parque. El Ogro necesita una victoria para descomprimir el mal momento y soñar con los play-offs.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

26 de septiembre 2025 · 16:26hs
El entrenador de Newells

Marcelo Bustamante / La Capital

El entrenador de Newell's, Cristian Fabbiani.

No son días tranquilos en el predio de Bella Vista. Newell's necesita levantar cabeza y el martes, a las 19, cuando enfrente a Estudiantes por la décima fecha del torneo Clausura, el Coloso del Parque será un verdadero cabildo abierto. Tanto por la pobre campaña que viene realizando el equipo dentro de la cancha, como por todo lo relacionado a una realidad institucional donde se intentó adelantar las elecciones para descomprimir y el oficialismo no lo logró.

En este marco incierto, encima donde el DT Cristian Fabbiani avisó que su intención es cumplir todo el contrato hasta diciembre de 2026 a pesar de que la renovación de autoridades será el próximo 14 de diciembre, todo suena muy enrarecido y donde cada actor cuida su propia "quintita" y no piensa en lo que sería mejor para el club.

Por ello, el duelo del martes ante el Pincha adquiere ribetes de final, porque la paciencia de los hinchas se va agotando. Por el bien de mundo Newell's una victoria serviría para descomprimir una situación muy compleja y le permitiría al equipo del Ogro sostener la ilusión de meterse en los play-offs del torneo Clausura, único objetivo deportivo en pie de un semestre hasta acá muy flojo.

Respecto a ese partido y al equipo hay muchas dudas sobre nombres y sistemas, pero no estará disponible Gonzalo Maroni por haber sido expulsado ante Belgrano y volverá a la consideración Luciano Herrera, tras superar una lesión muscular.

Leer más: Un miembro de la comisión fiscalizadora de Newell's dijo que el próximo gobierno será de "reconstrucción"

Newell's, sin Maroni y con la vuelta de Herrera

El fin de semana el Ogro terminará de definir el equipo que chocará ante Estudiantes, un rival que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores y que buscará reivindicarse en el torneo Clausura. Ni esa suerte tuvo Newell's de que Estudiantes preserve jugadores y los cuide en función de sus respectivos partidos coperos.

Newell's y Estudiantes, por la décima fecha del torneo, no será un partido más. Eso lo saben todos puertas adentro en Bella Vista, la comisión directiva saliente y también los candidatos que irán por la presidencia.

Luciano Herrera se la lleva en la caída de Newell's ante Racing en la fecha final del Apertura. 

Newell's está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

No hubo consenso y las elecciones en Newells se harán como estaban estipuladas inicialmente.

Newell's: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre

Valentino Acuña, con el número 17 de la selección argentina, que en esta ocasión llevará un excompañero de Newells.

Qué número de camiseta usarán los futbolistas surgidos de Newell's en el Mundial sub-20

Newells y Central se cruzarán los dos grandes el mismo día. Primero lo hará la Lepra y al toque el Canalla.

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Holan pone toda la carne al asador en Central para ir por la victoria ante Gimnasia

Holan pone toda la carne al asador en Central para ir por la victoria ante Gimnasia

Tras el guiño de Estados Unidos, el gobierno reflota el Consejo de Mayo

Tras el guiño de Estados Unidos, el gobierno reflota el Consejo de Mayo

