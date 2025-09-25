El tiempo en Rosario: viernes caluroso y ventoso en vísperas de un alerta amarillo La máxima llegaría a 25º y bajaría a 20º el sábado, cuando habría tormentas fuertes pero solamente en la mañana 25 de septiembre 2025 · 23:29hs

Héctor Rio / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 25º, cielo mayormente nublado y vientos moderados con fuertes ráfagas, en vísperas de un sábado con alerta amarillo por la mañana por tormentas fuertes.

El viernes tendría vientos moderados durante toda la jornada, junto a ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Para la madrugada se anuncia cielo parcialmente nublado con un registro de 17º, a la mañana estaría mayormente nublado con los termómetros descendiendo hasta los 13º, en la tarde seguiría nublado con una máxima de 25º, y la noche tiene algunas probabilidades de tormentas aisladas.

El sábado llega con chances de tormentas en la madrugada y hasta un 70 por ciento de posibilidades de tormentas fuertes en la mañana, por lo que el SMN emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h de manera puntual. Entre la tarde y la noche no habría precipitaciones, y las fuertes ráfagas no llegarían a la noche. La temperatura estaría entre 20º y 15º.

Para el domingo anuncian cielo entre despejado y parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 24º y una mínima de 8º.

La semana próxima arranca con nubosidad variable. El lunes tendría una máxima de 25º, el martes rondaría los 24º y el miércoles otra vez llegaría a 25º.