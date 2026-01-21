La Capital | Villa María

Villa María: Morat, Fito Páez, Abel Pintos y Luck Ra brillan en la grilla del Festival de Peñas

Del 6 al 10 de febrero, la ciudad cordobesa será sede de la 58ª edición del encuentro que reunirá a 25 figuras nacionales e internacionales. El detalle noche por noche y cómo conseguir las entradas.

21 de enero 2026 · 11:20hs
Villa María se prepara para reafirmar su título de "Festival de Festivales". Ubicada estratégicamente en la confluencia de la ruta nacional 158 y la autopista 9, a unos 250 km de Rosario, la ciudad cordobesa encenderá sus luces del 6 al 10 de febrero para recibir a la 58ª edición del Festival de Peñas. El evento promete cinco noches de música en el emblemático Anfiteatro Municipal, con capacidad para 12.000 espectadores.

El "Coloso de Cemento", situado en el corazón de la costanera y a la vera del río Ctalamuchita, será el escenario donde desfilarán artistas de la talla de Fito Páez, Abel Pintos, Luck Ra y la banda colombiana Morat, encargada del cierre. La propuesta artística busca abarcar un amplio abanico de géneros, desde el folclore y el cuarteto hasta el pop y el rock.

Morat

Al respecto, Marcos Bovo, secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales del municipio, valoró el esfuerzo de la organización para sostener el nivel del evento: "Hemos logrado conformar una grilla muy competitiva y de gran jerarquía internacional, manteniendo la esencia de nuestro festival que es ser un punto de encuentro para todas las familias y todos los gustos musicales".

La grilla, noche a noche

El festival comenzará el viernes 6, una jornada tradicionalmente reservada para las raíces folclóricas. La apertura contará con la presencia de Soledad, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, el Chaqueño Palavecino, Los Tekis y Los Arrayanes, garantizando un inicio a pura tradición.

El sábado 7 el foco girará hacia las nuevas tendencias y el público joven. La noche tendrá como protagonistas a Emanero, el cordobés del momento Luck Ra, La Joaqui y la banda de cuarteto Q’ Lokura.

Para el domingo 8 de febrero, la organización apostó por la jerarquía del rock y la canción popular. La grilla está encabezada por Fito Páez y Abel Pintos, quienes compartirán velada con Fabricio Rodríguez, Emma Roach y La Fabulosa Orquesta.

Como es costumbre en la provincia mediterránea, el lunes 9 será la noche del cuarteto, un género con acento propio que hace vibrar al anfiteatro. La fiesta estará a cargo de Ulises Bueno, LBC y Euge Quevedo, DesaKta2, La Pepa Brizuela, Valentina Márquez, Simón Aguirre y Vacomoloko.

Finalmente, el broche de oro internacional llegará el martes 10 de febrero. La banda colombiana Morat cerrará la 58ª edición, en una noche que también contará con la participación de Coti y Juli Cardozo.

Villa-María

Entradas y ubicación

El Anfiteatro Municipal de Villa María se destaca por ser un espacio totalmente techado, consolidado como uno de los recintos culturales más importantes del país, lo que asegura el desarrollo de los espectáculos independientemente de las condiciones climáticas.

Quienes deseen asistir a alguna de las cinco noches pueden adquirir sus tickets a través del sitio web edenentradas.ar.

