A pura emoción, Phil Collins y Billy Idol entraron al Salón de la Fama del Rock & Roll

También incorporaron a Sade, Joy Division/New Order y Luther Vandross, entre otros. Dos grandes faltazos: Oasis y Iron Maiden

Phil Collins pronunció un discurso de aceptación entre lágrimas y Billy Idol encendió una noche mágica y llena de emociones en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll, que tuvo como grandes ausentes a Oasis y Iron Maiden.

Queen Latifah, MC Lyte, Sade, Joy Division/New Order, Iron Maiden y Luther Vandross también fueron incorporados en la ceremonia en el Peacock Theater de Los Ángeles, junto con el productor Rick Rubin, quien "se multiplicó" en los disfraces de barbas largas que usaron los Red Hot Chili Peppers.

Hubo agoreros que presagiaron una noche sin brillo por la ausencia de figuras clave, pero finalmente resultó muy animada y repleta de momentos memorables y sorpresas.

Por ejemplo, nadie imaginó que U2 sería el número de apertura de la noche: hizo su nuevo simple “Silencio” rodeado de bailarines con equipo antidisturbios y luego “Pride (In the Name of Love)”, mientras Bono mostraba la señal de paz y el puño en alto.

Otra de las grandes sorpresas: Run DMC y Aerosmith reunidos en el cierre con “Walk This Way”, su clásica colaboración de 1986, producida por el legendario Rick Rubin, que llevó la fusión del rock y el rap a un nuevo nivel.

Phil Collins, de 75 años, cuyos problemas de salud y movilidad le impiden actuar desde hace algunos años, subió al escenario lentamente apoyado en dos bastones y lloró con la enorme ovación que le dedicó el público, entre ellos cinco de sus hijos, contando a la actriz Lily Collins. “Crecí queriendo únicamente tocar la batería. Todo lo demás ha sido un accidente muy feliz. No puedo creer, cuando miro hacia atrás, cómo ha ido la vida”, sostuvo el artista, que ya estaba en el Salón de la Fama como integrante de Genesis y ahora recibe el honor por su trayectoria solista.

“Aún no han escuchado lo último de mí”, sentenció.

#Repost @scottgum

Phil Collins gets inducted into the Rock & Roll Hall Of Fame as a solo artist tonight! They let me on the red carpet to ask my goat some esoteric questions. pic.twitter.com/s42U5QK2WW — Phil Collins Brasil (@PhilCollinsBR) November 15, 2026

El baterista de Blink-182 Travis Barker incorporó a Collins al Salón de la Fama del Rock & Roll y lo elogió por su doble condición de estrella como baterista y como cantante pop, repleto de éxitos en la década de 1980. Barker afirmó que “In the Air Tonight” le dio al mundo “posiblemente el redoble de batería más brutal de todos los tiempos”, y el propio músico se encargó de reproducirlo en una versión ralentizada y épica a cargo de Cynthia Erivo, con un crescendo que puso al público de pie.

Billy Idol con Gwen Stefani

Más tarde saltó al escenario Billy Idol con una versión de “White Wedding”. El cantante y su guitarrista de muchos años Steve Stevens fueron presentados por Tony Kanal y Gwen Stefani, de No Doubt. Finalmente ella hizo los coros de “Eyes Without a Face”.

Billy Idol pidió a las nuevas generaciones que tomen la posta: “Les digo a todos los jóvenes que apenas pueden afinar una guitarra y manejar un sampler: ahora les toca a ustedes".

El productor de rock, hip-hop y country Rick Rubin tuvo una sola frase para aceptar su incorporación: “No se puede matar al rock and roll”. Y justo después sonó en vivo una de las muchas canciones que produjo Rubin: "Give It Away", tocada por unos Red Hot Chili Peppers disfrazados con pelucas blancas y largas barbas blancas falsas para igualar el estilo característico del productor.

Red Hot Chili Peppers paying tribute to producer Rick Rubin at the 2026 Rock and Roll Hall of Fame Induction last night pic.twitter.com/VJmAlcdYNV — Rock History (@historyrock_) November 15, 2026

Faltazo de Oasis

Oasis también fue incorporada, pero los hermanos Gallagher no asistieron. Noel estaba tocando en Gran Bretaña, y Liam simplemente no quiso ir. “¿A alguien le sorprende que no se hayan presentado? Me hubiese preocupado si venían”, subrayó el actor Bob Odenkirk.

Iron Maiden tampoco estuvo, ya que su gira mundial los tiene por estos días en Australia. “No están aquí esta noche porque están rockeando en una gira mundial, como lo hicieron durante los últimos 50 años”, dijo el actor Jack Black, para dar pie a un supergrupo con Kirk Hammett y Robert Trujillo (Metallica), Brad Wilk (RATM), John 5 (Mötley Crüe), St. Vincent y Jack Black, quienes homenajearon a la banda británica con “The Trooper”.

Joy Division y New Order, formada por los mismos integrantes después de que el cantante Ian Curtis muriera en 1980, recibieron una incorporación conjunta. El bajista Peter Hook hizo en vivo “Love Will Tear Us Apart” y “Bizarre Love Triangle” acompañado por Deftones y la cantante Lauren Mayberry, de la banda Chvrches.

Deftones performing "Bizarre Love Triangle" by New Order with Peter Hook and Lauren Mayberry of Chvrches at the Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio (2026) pic.twitter.com/0FccweeKLS — crazy ass moments in nu metal history (@numetal_moment) November 15, 2026

La ceremonia podrá verse por la plataforma Disney+ desde el próximo 9 de diciembre.