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Granata aclaró la polémica por "Alma misionera": "Era para quienes en su recalcada vida pisaron una iglesia"

Daniella Semaan, esposa de Cesc Fàbregas e íntima amiga de Antonela Roccuzzo, destrozó a la diputada provincial por sus críticas a los "new catholics"

14 de noviembre 2026 · 13:55hs
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Amalia Granata dijo presente en Luján junto a su esposo Leo Squarzon.

Foto: Instagram/@amaliagranata.

Amalia Granata dijo presente en Luján junto a su esposo Leo Squarzon.

Amalia Granata se destaca por no guardarse nada. Polémica por donde se la mire, desde sus inicios en Gran Hermano hasta sentada en una banca de la Legislatura. Esta vez salió criticar a los nuevos católicos y el hitazo que acompañó a León XIV en su visita por Argentina: "Alma misionera".

"Me mata que los 'new Catholics' hayan descubierto "Alma Misionera"! Una canción que tiene 45 años !!!!", comenzó Granata en un posteo en X y añadió que aquellos católicos que tomaron la comunión "mínimo la tienen que conocer".

Para Granata la llegada de León XIV despertó a los católicos empedernidos y pidió coherencia ya que "los que somos personas de fe la cantamos en misa siempre desde hace años".

>> Leer más: "Alma misionera": una argentina reclama la autoría del hit que muchos atribuyen a un mexicano

El posteo alcanzó repercusión internacional y se ganó apoyos y críticas. Una de las que fustigó a Amalia Granata fue Daniella Semaan, esposa del futbolista Cesc Fàbregas y amiga de Antonela Roccuzzo: "Alguien que descubra a Cristo hoy es tan digno de ser bienvenido como alguien que lo ha seguido durante décadas".

Granata recogió el guante y aclaró para quién iba dirigido su mensaje: "No sé si son muy boludos o si se llevaron comprensión de texto a marzo".

La amiga de Roccuzzo que destrozó a Granata

El posteo de Amalia Granata rápidamente se volvió viral y recibió más de 2 mil respuestas y tuvo más de 800 mil visualizaciones. Los medios de todo el país levantaron su crítica a los "new catholics"

La periodista Fernanda Iglesias y el actor argentino Emiliano Messina apuntaron contra la legisladora santafesina, pero el mensaje que tomó mayor trascendencia fue el de la amiga de Anto Roccuzzo, Daniella Semaan.

Semaan, que conoce a Roccuzzo a través de la relación que su esposo Cesc Fàbregas mantiene con Lionel Messi, criticó a Granata con un comentario en las redes de Revista Gente: "La fe no es una competición sobre quién creyó primero o quién sabe más canciones religiosas. Alguien que descubra a Cristo hoy es tan digno de ser bienvenido como alguien que lo ha seguido durante décadas".

"El cristianismo nos enseña a dar la bienvenida a la gente en la fe, no ridiculizarlos por llegar más tarde", completó la mujer de nacionalidad libanesa.

Granata no se guardó nada

Tras ver la repercusión que generó su posteo original, Granata, que de este juego entiende y mucho, respondió con munición gruesa: "Paso a explicar mi posteo porque no sé si son muy boludos o si se llevaron comprensión de texto a marzo".

La legisladora por Somos Vida volvió a reiterar que "algunos descubrieron recién ahora" la canción "Alma Misionera" porque "en su recalcada vida jamás pisaron una iglesia, no son católicos ni nada por el estilo, pero de repente aman a la Iglesia y al Papa".

Acto seguido, Granata sostuvo que vio "muchos hipócritas emocionados, los mismos que marchaban orgullosos a favor del aborto y de la separación entre la Iglesia y el Estado. ¡Ni hablar de quienes denostaron la figura papal durante años (y de aquellos que hasta defecaban en la puerta de una iglesia)!".

Por último, Granata bajó un cambio y le dio la bienvenida a la religión: "Nunca es tarde para amar a Dios y aprender a respetar a la Iglesia como institución". Además, recomendó Pescador de hombres, otra canción religiosa e invitó a los "new catholics" a la misa del domingo.

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