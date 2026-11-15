Juan Mateo Chulich, el hombre elegido para cambiar el rumbo de Argentino

Juan Mateo Chulich. En su oficina en la obra social del Sindicato de Camioneros de Santa Fe. En una charla con Ovación, dijo que se siente capacitado para sacar a Argentino adelante.

Argentino necesitaba un cambio y Juan Mateo Chulich es la persona elegida para llevar las riendas de la institución de barrio Sarmiento hasta agosto del 2029. El nuevo presidente, secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe , se desempeñaba como vocal titular desde hacía ocho años y llega al cargo mayor por el corrimiento de otros.

Todo se dio muy rápido después de que el hasta hace poco titular salaíto, Daniel Mariatti, diera un paso al costado junto a otros directivos. El cambio de autoridades se produce después de un año complicado para en el plano deportivo. La conducción saliente reconoció que los resultados estuvieron lejos de los objetivos trazados, aunque el equipo consiguió mantenerse en la Primera C.

En ese contexto, el flamante presidente habl con Ovación y habló de todos los temas relacionados a la entidad de barrio Sarmiento, desde lo deportivo hasta lo social e institucional. También se refirió a la relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con Hugo Moyano. “Venimos trabajando en el club, ocupando lugares en la comisión directiva y aportando desde otros lugares. Por el trabajo diario de cada uno, algunos pueden tener más tiempo que otros. Siempre estuvimos cerca y cuando Argentino necesitó siempre acompañamos. El tema de fútbol son los resultados, cómo se va el técnico, cómo se van los jugadores. Ahora el presidente después de muchos años de gestión decidió dar un paso al costado para descomprimir, pero también quiero aclarar que la institución en general sigue funcionando porque hay un montón de cosas que son aparte del fútbol, si bien es lo que manda”, aclaró.

“Este año Argentino hizo una mala campaña, que ya venía del año pasado. El malestar era muy grande. Fue así que Daniel Mariatti dio un paso al costado. A partir de esa decisión, la responsabilidad cayó en mí. Nosotros tenemos una manera de ver las cosas. Tenemos nuestra forma para de conducir, de dirigir y de proponer. No soy ningún improvisado y estoy capacitado para sacar a flote a Argentino”, sostuvo Chulich.

El presidente recibió llamados al por mayor

El nuevo presidente se mostró muy feliz por el afecto que recibió. “En los últimos días recibí muchos llamados de toda parte del país, de Buenos Aires y de la AFA, para felicitarme. Me parece muy bien el cambio de aire, el club lo necesitaba para el bien de los hinchas y socios. Ojalá, Dios quiera nos acompañe y que podamos estar a la altura de las circunstancias. Argentino es un grande a nivel nacional”.

¿Está metido en el palo del fútbol?

Sí, por supuesto. En algún momento fui jugador de primera en la Liga Venadense. Vengo de un lugar donde han salidos muchos jugadores a primera división.

Soy hincha del club Camioneros, que actualmente está jugando en la Primera B Metropolitana. Apenas se confirmó mi nuevo cargo en Argentino, pude hablar con Hugo Moyano, me felicitó y me dio consejos. Hugo fue presidente de Independiente y sabe que las cosas no son fáciles y me dijo: «Sos un tipo muy ordenado y te va ir muy bien en todo lo que hagas»”.

>>Leer más: Jugó en Central, se hizo hincha y reveló una anécdota increíble: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Juan Mateo Chulich. El flamante presidente de los salaítos apunta a dar un cambio en la entidad de barrio Sarmiento

¿A que apunta en lo inmediato?

Lo inmediato es armar un equipo para encarar la temporada 2027. En los últimos días me ha llamado mucha gente para colaborar en todo los frentes, desde los sponsors y los jugadores que pueden llegar a la institución. Se puede armar un buen futuro. A la vez no quiero dejar de reconocer el trabajo que hicieron los anteriores dirigentes. Los resultados opacan todo, pero en un club se pierden muchas horas de la familia. Los resultados mandan y si no ganás, te tenés que ir. Hay un desgaste importante.

¿Confirmó a Leonardo Acoglanis como DT?

Sí, en la semana me pude reunir con el cuerpo técnico y jugadores y les di toda mi confianza para lo que viene. En ese encuentro le aseguré a Acoglanis la continuidad al frente del equipo para la temporada 2027. Con respecto a los jugadores, también es mi deseo de poder contarlos en el nuevo plantel para el próximo torneo de la Primera C.

¿Cómo está el polideportivo?

Hablé con parte de mi entorno y se van a integrar a la subcomisión de fútbol para darme una mano. Aquí es imposible hacer las cosas solo. Hay mucha gente que está trabajando en Argentino que es muy potable, muchos padres que acompañan. El Polideportivo de la calle Sorrento tiene más de 700 chicos entre todas las divisionales. Y hay que seguir no solamente manteniéndolo sino que vaya creciendo. Contamos con una gran institución y hay una estructura formada para seguir avanzando, que es lo más importante.

>>Leer más: El día en que Diego Maradona fue sondeado para ser el entrenador de Newell's

¿Como será la nueva comisión?

La idea es hacer una subcomisión de fútbol para que me acompañe en los años que faltan al frente del club. Si llega a haber algún inconveniente con alguien que no quiera, tendremos que llamar a elecciones, porque acéfalo no puede quedar el club. Hay muchos de los que se fueron que no quieren seguir y están cansados. Lo único que quiero es que el club se siga manteniendo y que pueda seguir adelante, con buenas intenciones.

¿Tiene el apoyo de la AFA?

Conozco muy bien al “Chiqui” Claudio Tapia y tengo todo el apoyo en este nuevo desafío. Ahora hay que trabajar y sacar adelante a una institución que tiene mucho prestigio en el país. Quiero que los jugadores salgan a jugar por la gloria en cada partido y que los hinchas estén identificados con el equipo. Estoy preparado y confiando para cambiar la imagen del Salaíto.

¿Qué es la Fundación Andrés, que estará en la camiseta del equipo de fútbol playa que jugará la Copa Libertadores?

Es una organización sin fines de lucro de la provincia de Santa Fe orientada al acompañamiento, asistencia y defensa de derechos de personas con discapacidad y problemáticas de consumos o adicciones. Mi hijo Juan Andrés es el presidente honorario y el padrino es Hugo Moyano. Cumple un rol social y colaboramos con muchos deportistas.