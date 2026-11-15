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Norberto Speciale: "Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden"

El expresidente canalla contó sus sensaciones tras la confirmación de que Belloso seguirá al frente del club. “Nunca tuve dudas de que iba a seguir”, dijo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

15 de noviembre 2026 · 19:23hs
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Norberto Speciale

Norberto Speciale, expresidente de Central, tuvo palabras elogiosas hacia Gonzalo Belloso.

"Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden". La frase le pertenece a Norberto Speciale. El contexto, claro está, es la noticia que se conoció este sábado respecto a la continuidad de Gonzalo Belloso, quien irá por su segundo mandato en el club de Arroyito. El expresidente canalla le puso palabras a sus sensaciones que, a priori, son congruentes con ese sentimiento que hoy predomina en el mundo Central.

Desde aquel comunicado de Belloso respecto a que no iba a ocupar ningún cargo en la nueva conducción a esta confirmación de que seguirá siendo el presidente de Central pasaron un montón de cosas. Y en ese torrente de especulaciones, la idea de vacío que podía generar la ausencia del Pejerrey, amén de que siempre estuvo como una buena alternativa la chance de que quien tomara la posta fuera Carolina Cristinziano, hacia quien también tuvo palabras muy elogiosas.

Lo cierto es que en el filo del plazo para la presentación de lista, Raza Canalla (la agrupación que fue en busca de Speciale para que sea candidato a presidente en 2010) envió a la comisión electoral los nombres de los miembros de la futura comisión directiva (era un hecho que iba a ser la única inscripta), con el nombre de Belloso a cabeza. "Estaba seguro de que Gonzalo iba a seguir", tiró el exdirectivo auriazul en el extenso diálogo que mantuvo con Ovación.

"Lo mejor para Central"

"Es lo mejor que pudo pasar, no sé si a Gonzalo, pero sí a Central. Los procesos de cuatro años de crecimiento sostenido como tuvimos desde que asumió esta comisión directiva es poco tiempo para estabilizar el club, para equilibrarlo y para seguir creciendo. También es poco tiempo tanto para Gonzalo como para Carolina para que puedan formar otros dirigentes que en un futuro puedan ser candidatos por Raza Canalla. Hay chicos en la comisión directiva a los que conozco desde toda la vida y que hace 15 años que están trabajando por el club, se sacrifican por el club, pierden plata por el club, pero son apasionados de Central y hay muchos de ellos que con el tiempo seguramente van a estar capacitados para dirigir los destinos de Central. Pero sinceramente, lo mejor que podía pasarle a Central era que siga Gonzalo con Carolina o Carolina con Gonzalo. Pasó lo que tenía que pasar y podemos decir que la casa está en orden", se despachó Speciale en su primera reflexión sobre la continuidad del Pejerrey en la vida política del club.

¿Pudiste hablar con él para saber por qué este cambio de decisión?

No, siempre fui muy respetuoso del comunicado de Gonzalo. Un par de días antes estuve con él viendo el partido en Junín y sentí que estaba todo bien, que estábamos todos contentos y felices, sobre todo después de ganarlo de la forma en la que lo ganamos, pero nada hacía suponer de ese comunicado con el que nos encontramos un par de días después. En ese sentido siempre quise ser muy respetuoso con su decisión porque planteó un tema familiar y cosas como esas siempre hay que considerarlas y por supuesto apoyarlo. Simplemente le mandé un mensaje y nada más que eso. Después, el respeto que se debe tener para cualquier persona en una situación así. La cosa era dejarlo pensar, que madure el tema y que en su entorno más íntimo hubiera alguna posibilidad de revertir esa decisión. Afortunadamente fue lo que aconteció.

>>Leer más: Fin del misterio en Central: Belloso dio marcha atrás e irá por la reelección

Para Speciale, la continuidad de Belloso es lo mejor que le puede pasar a Central.

Para Speciale, la continuidad de Belloso es lo mejor que le puede pasar a Central.

¿Qué perdía Central sin Belloso?

Perdía una conducción como la que no habíamos tenido en muchos años. Como ya dije, el club está en pleno crecimiento y no es fácil manejar una institución como Central con tantos compromisos que hay por delante. Tenemos un libro de pases que ya se está abriendo, la tercera bandeja por terminar, el centro de infantiles acá en Funes que ya está comprometido, las canchas que se están haciendo en el Cruce Alberdi y tenemos una nueva Copa Libertadores. Es fundamental que Central esté en la elite del fútbol sudamericano. Creo que por experiencia y por jerarquía dirigencial, quienes tenían que seguir adelante con todo esto son los que están hoy, con Gonzalo y Carolina más el resto de la comisión directiva que, te repito, es gente muy valorable.

¿Y qué gana el club con la continuidad de Belloso?

Ganamos tranquilidad por sobre todas las cosas. Además, Gonzalo tiene muy en claro que nunca se termina de aprender. Estos últimos cuatro años seguramente le sirvieron muchísimo para saber un montón de cuestiones que no tengo dudas las va a mejorar en los próximos cuatro años de gestión. No hay mejor cosa para un club, para una empresa o lo que fuera, que poder trabajar basado en la experiencia.

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Sensación como hincha

Como hincha, ¿qué sentiste en el momento en el que Gonzalo comunicó que no iba a continuar?

Te digo sinceramente, estaba muy tranquilo y seguro de que Gonzalo iba a seguir. Sentía eso porque lo considero una persona responsable, que ama a Central y si él no seguía lo iba a hacer alguien de su círculo íntimo. En ningún momento sentí preocupación y así se lo transmití a mi gente amiga.

Como expresidente, ¿qué pasa por la cabeza y también por el cuerpo de una persona que está cuatro años al frente de un club como Central?

Es muy desgastante y por eso siempre fui muy respetuoso de la decisión que había tomado, más allá del pensamiento de cómo iba a terminar todo esto. Yo no me quiero poner como ejemplo porque cuando me tocó ser presidente de Central fue una situación muy particular, un escenario pésimo, de los peores que puede atravesar un club, por eso nos costó mucho pacificarlo y rearmarlo. Pero en un cargo así son 24 horas en la que no hacés otra cosa que pensar en el club. Cuando te toca vivir una cosa así, primero está Central, segundo está Central, tercero está Central y lo que viene después no sé. Es terriblemente desgastante, pero Gonzalo tiene un grupo de gente muy valiosa que lo ayudó muchísimo y aparte tiene la experiencia. Él estudió para ser dirigente y conoce el ambiente del fútbol como pocos, por esto tiene todas las condiciones para seguir adelante con esto.

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Las reformas en el estadio son parte del "crecimiento" del club al que Norberto Speciale hizo referencia.

Las reformas en el estadio son parte del "crecimiento" del club al que Norberto Speciale hizo referencia.

¿Y ese desgaste a que te puede llevar?

Mirá, siempre hay que tener en claro que para todos, los partidos los ganan los jugadores y lo pierden los dirigentes. Uno contrata un jugador por la trayectoria, lo que implica que pueda repetir todo eso desde el momento en que puso la firma. Si la contratación sale bien, lo que se dice es que lo trajo el técnico, pero si sale mal se le cae a los dirigentes. Es decir, el desgaste es permanente, pero en el día a día lo que a uno lo satisface es el amor, el cariño y la pasión que se tiene por el club.

De aquel Belloso a este

¿Qué cambió del Belloso que trabajó algunos años en tu presidencia al Belloso de hoy?

Con Gonzalo en aquel momento arrancamos como bomberos de Central en una situación complicadísima de la que no quiero ni acordarme, pero en ese momento arrancó un proceso de experiencia que Gonzalo nunca interrumpió, estando en el lugar que fuera. Fueron 12 años de aprendizaje ininterrumpidos, pero no sólo para Gonzalo, sino también para Carolina, quien desde muy joven ya estaba ligada al fútbol. No hay en el fútbol argentino una mujer con la experiencia que tiene Carolina y entre ellos se complementaron muy bien. La prueba está en esta gestión que hicieron. La experiencia no es una cuestión de avance biológico, sino el hecho de trabajar siempre en lo mismo. Gonzalo arrancó en infantiles jugando al fútbol y lleva 50 en ese mundo que conoce a la perfección. Por suerte lo tenemos en Central y a las pruebas me remito con todos estos resultados que estamos obteniendo.

Nombraste varias veces la palabra “crecimiento”.

Es que está a la vista. Hay una constancia y una ambición en esta dirigencia de ser cada día mejor frente a una exigencia por parte de la gente que siempre está. Los hinchas de Central somos muy complicados en ese sentido porque no nos conformamos con nada y siempre queremos más.

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¿Belloso se puso la vara alta a sí mismo?

No, lo que está haciendo Gonzalo es darle continuidad a lo que hizo y lo que logró en estos años de gestión. Lo que tenemos que hacer es mantener un equilibrio y mejorar día a día, pero campeón sale uno solo muchachos. Podemos ser exigentes por un buen plantel, con buenos jugadores y por buenas instalaciones, pero insisto, si la pelota pega en el palo y entra o sale a la gente le puede cambiar la vida, pero a la institución no. Creo que para Gonzalo y para esta dirigencia es un desafío hermoso darle continuidad a este proceso que ellos mismos iniciaron.

La figura de la vicepresidenta Carolina Cristinziano fue destacada por el expresidente canalla.

La figura de la vicepresidenta Carolina Cristinziano fue destacada por el expresidente canalla.

Lo que viene

¿Qué imaginás para estos cuatro años que se vienen?

Obviamente tenemos que apuntar a tener siempre un equipo competitivo, lo que es muy difícil, pero no tengo dudas de que entre Gonzalo y Carolina lo van a hacer. En los torneos locales vamos a seguir siendo competitivos, pero siempre es bueno crecer internacionalmente. Ya estamos en la elite del fútbol nacional y para nosotros la discusión está en quién es el tercer grande, pero la competencia internacional es algo a lo que Central no puede renunciar nunca. Después veremos el equipo que pudimos armar y cómo nos va, pero hay que apuntarle a eso. Para tener logros hay que competir y Central hoy compite a nivel nacional y a nivel internacional. Ese es el deseo que tenemos como hincha de Central.

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Dijiste que con esta decisión de Belloso, “la casa está en orden”, ¿cómo creés que está hoy el hincha de Central?

Está tranquilo y es lógico que se amargue o putee en un partido, pero es lo que todos estábamos esperando. Cuando digo que la casa y el club están en orden es porque Gonzalo logró pacificarlo. Hoy prácticamente no hay oposición.

¿Eso es bueno o malo?

No sé si es bueno o malo y estoy seguro de que es un tema para otro tipo de análisis, pero de lo que no tengo dudas es que toda la masa societaria hoy se ve representada con esta conducción. Hoy la gente de Central está feliz, está contenta.

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