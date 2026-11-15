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Matías Rossi avisó en Río Cuarto que es otro candidato al título del Turismo Carretera

El Granadero ganó una carrera lineal en el regreso a la ciudad cordobesa y se metió en la pelea que se dirimirá en el Mouras de La Plata en tres semanas

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

15 de noviembre 2026 · 15:55hs
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Matías Rossi marcó el rumbo en Río Cuarto y se metió en la pelea grande del Turismo Carretera.

ACTC

Matías Rossi marcó el rumbo en Río Cuarto y se metió en la pelea grande del Turismo Carretera.

El Turismo Carretera tendrá en el Roberto Mouras de La Plata una definición para alquilar balcones, con cuatro campeones de primer nivel que buscarán una nueva corona y otros que irán por la primera. Entre los primeros se anotó Matías Rossi. Quizás nadie lo tenía muy en serio, hacía casi 40 meses que no ganaba, pero el Misil avisó en Rosario que estaba competitivo y en el regreso a Río Cuarto que hay que anotarlo a la pelea. Ganó sin dejar resquicios, cumplió el requisito obligatorio de la victoria y ahora habrá que aguantarlo.

Rossi había amagado en Neuquén que había que tomarlo en serio con una gran pole, pero en la fase regular no llegó a deslumbrar, aunque su regularidad lo llevó a meterse entre los 12 de la Copa de Oro, que fueron 13 porque Juan Pablo Gianini sumó más puntos en las dos carreras especiales.

Pero el piloto que representa a Toyota desde que la marca japonesa irrumpió fuerte en el automovilismo nacional precisaba algo más y lo hizo en Río Cuarto. En Rosario ya había mostrado que podía pelear la punta y en Córdoba arrasó, ganando la serie más rápida, controlando a Agustín Canapino en la largada y luego manteniéndolo a raya. No hubo necesidad de otro relanzamiento, porque no entró nunca el auto de seguridad.

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Los beneficios que tuvo Matías Rossi

Por supuesto que el Granadero se benefició, primero el sábado en la clasificación y luego en las series. En la previa, porque fue 5º en la tanda, pero subió dos lugares por las sanciones al poleman Jonatan Castellano (5 puestos) y al tercero José Manuel Urcera (motor). Y en las baterías también, ya que en la primera Otto Fritzler la ganó con el único ingreso de un pace car el domingo, luego del despiste del rosarino Thomas Ricciardi, que regresó al TC en el SAP Team. Eso lo dejó tercero a la hora de la final y esa posición ocupó en el podio, porque pese a que apuró a Canapino al final nunca estuvo en condiciones de superarlo.

La carrera, como muchas del TC donde hay mucha cantidad de autos pero poca calidad de carreras, fue lineal de principio a fin. Con los tres primeros bien en sus lugares y lo mismo Jonatan Castellano, el ganador de la fase regular que había desaparecido en la Copa de Oro hasta que apareció con la pole position el sábado.

La sanción de 5 puestos que se llevó de Rosario por arruinarle la carrera a su compañero del Galarza Racing de Acebal, Marcos Dianda, le privó de ver qué hubiera pasado si podía salir primero en la final, ya que en todo momento tuvo el ritmo de los líderes.

Los 3 de Último Minuto

A propósito, el de Guatimozín Dianda quedó afuera de los 3 Último Minuto y su puesto lo ocupó Diego Azar, el otro Mercedes Benz atendido por el Maquin Parts de Venado Tuerto. Los dos otros dos, de Fritzler y Urcera, también están en la Copa de Oro. El otro que entró por esa vía fue Josito Di Palma, del RUS Med Team rosarino. Y el primero, el líder y campeón 2024, Julián Santero.

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Y volviendo a Castellano, ahora deberá ir a ganar sí o sí a La Plata el 6 de diciembre, porque debe la victoria obligatoria. Sexto en la Copa de Oro, esa es su única chance. En cambio, los cinco que lo preceden ya cumplieron ese requisito.

Uno de ellos, el líder Santero. Después Canapino, Fritzler, Rossi y Mariano Werner. Mientras que Facundo Chapur, que a Rosario había llegado como puntero, bajó al séptimo puesto tras una carrera en que perdió una vuelta porque debió detenerse en boxes.

El único sobrepaso de los importantes lo hizo Mauricio Lambiris, el vencedor de Rosario, que doblegó al final a Marcos Landa y fue 5º. Ambos tienen chances pero el uruguayo debe ganar sí o sí y esperar un milagro.

Lo que vendrá en el Mouras

De los 16 pilotos que quedaron entonces en la Copa de Oro para la última fecha y por lo tanto habilitados para pelear el título, solo Gianinni no tiene chances. Los otros 15 sí, lo cual es histórico. Por supuesto, son posibilidades más matemáticas que reales.

La última carrera en La Plata otorgará puntaje y medio, por lo que habrá un máximo de 70,5 puntos por lograr.

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