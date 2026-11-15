La Capital | Policiales | motociclista

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

El siniestro se produjo en la intersección de avenida Interurbana y el acceso a la autopista Rosario-Santa Fe. La víctima, de 29 años, falleció en el lugar

15 de noviembre 2026 · 19:01hs
Google Seguir a La Capital en Google
El siniestro ocurrió en Fray Luis Beltrán. 

El siniestro ocurrió en Fray Luis Beltrán. 

Un motociclista de 29 años murió este domingo al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán. El siniestro se produjo en la intersección de avenida Interurbana y el acceso a la autopista Rosario-Santa Fe.

La víctima fue identificada como Miguel R. de 29 años. Según trascendió, el joven conducía una moto de gran cilindrada y, por razones que todavía son materia de investigación, chocó contra un Peugeot 208.

Tras el siniestro, arribó al lugar una unidad sanitaria del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que constató que el joven había fallecido en el lugar por la gravedad de las lesiones sufridas.

La zona del choque fue rápidamente acordonada por efectivos policiales de la Unidad Regional XVII. En el lugar se desplegó el personal de la Policía Científica, encargado de llevar adelante el relevamiento planimétrico, la toma de rastros y las pericias correspondientes que permitirán establecer cómo se produjo la mecánica del choque y deslindar las responsabilidades del caso.

Noticias relacionadas
Los organismos de derechos humanos siguieron de cerca el juicio Saint Amaint IV en el que se condenaron crímenes de lesa humanidad

Causa Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron "penas inferiores"

Alejandra no cesa en la búsqueda de su hijo Javier

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Parte del material delictivo secuestrado a la banda de barrio La Lata.

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

condenaron a un hombre que abuso de dos ninas que estaban bajo su cuidado

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Las más leídas

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Duendes es el nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes es el nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El elegido para cambiar el rumbo de Argentino: Juan Mateo Chulich

El elegido para cambiar el rumbo de Argentino: Juan Mateo Chulich

Lo último

A pura emoción, Phil Collins y Billy Idol entraron al Salón de la Fama del Rock & Roll

A pura emoción, Phil Collins y Billy Idol entraron al Salón de la Fama del Rock & Roll

El 68% de los argentinos dice que no llega a fin de mes con sus ingresos

El 68% de los argentinos dice que no llega a fin de mes con sus ingresos

Norberto Speciale: Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden

Norberto Speciale: "Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden"

Evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por la crecida del Paraná

Pudieron retirar un 90 % de la hacienda que estaba en las islas. Aún quedan entre 80 mil y 90 mil animales en zonas altas del humedal
Evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por la crecida del Paraná
Uno 135 mil rosarinos tienen deudas y preocupan las billeteras virtuales
Economía

Uno 135 mil rosarinos tienen deudas y preocupan las billeteras virtuales

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán
Policiales

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase
La Región

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana
Zoom

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana

Las más leídas
Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Duendes es el nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes es el nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El elegido para cambiar el rumbo de Argentino: Juan Mateo Chulich

El elegido para cambiar el rumbo de Argentino: Juan Mateo Chulich

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana

Ovación
No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera
Ovación

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

Cierre de año del futsal de Newells con un título bajo el brazo y el pasaje a Supercopa

Cierre de año del futsal de Newell's con un título bajo el brazo y el pasaje a Supercopa

Matías Rossi avisó en Río Cuarto que es otro candidato al título del Turismo Carretera

Matías Rossi avisó en Río Cuarto que es otro candidato al título del Turismo Carretera

Policiales
Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán
Policiales

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

Causa Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron penas inferiores

Causa Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron "penas inferiores"

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

La Ciudad
Récord de corredores en la maratón de Newells en el Parque Independencia
La Ciudad

Récord de corredores en la maratón de Newell's en el Parque Independencia

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: Aún falta

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: "Aún falta"

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Granata aclaró la polémica sobre Alma misionera y sus críticas a los nuevos católicos
Política

Granata aclaró la polémica sobre "Alma misionera" y sus críticas a los nuevos católicos

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino
La Ciudad

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión
La Ciudad

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hay que hacer si aparecen
La Región

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hay que hacer si aparecen

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC
La Ciudad

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC

La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes
Zoom

La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos
La Ciudad

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo
La Ciudad

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016
Zoom

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región
La Región

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región

El futsal de Newells juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027
Ovación

El futsal de Newell's juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable
La Ciudad

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales
La Ciudad

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná
Ovación

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?
Agro

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial
La Región

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía
Policiales

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino