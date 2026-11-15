Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

Un motociclista de 29 años murió este domingo al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán. El siniestro se produjo en la intersección de avenida Interurbana y el acceso a la autopista Rosario-Santa Fe.
El siniestro se produjo en la intersección de avenida Interurbana y el acceso a la autopista Rosario-Santa Fe. La víctima, de 29 años, falleció en el lugar
Un motociclista de 29 años murió este domingo al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán. El siniestro se produjo en la intersección de avenida Interurbana y el acceso a la autopista Rosario-Santa Fe.
La víctima fue identificada como Miguel R. de 29 años. Según trascendió, el joven conducía una moto de gran cilindrada y, por razones que todavía son materia de investigación, chocó contra un Peugeot 208.
Tras el siniestro, arribó al lugar una unidad sanitaria del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que constató que el joven había fallecido en el lugar por la gravedad de las lesiones sufridas.
La zona del choque fue rápidamente acordonada por efectivos policiales de la Unidad Regional XVII. En el lugar se desplegó el personal de la Policía Científica, encargado de llevar adelante el relevamiento planimétrico, la toma de rastros y las pericias correspondientes que permitirán establecer cómo se produjo la mecánica del choque y deslindar las responsabilidades del caso.