La Capital | Zoom | Streaming

Tres historias para disfrutar en plataformas de streaming este fin de semana

Opciones de thriller, acción y suspenso para pasar el fin de semana entre distintas plataformas de streaming

14 de noviembre 2026 · 17:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Mangosta

"La Mangosta", la nueva película con Liam Neeson, ya está disponible en plataformas de streaming

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna serie o película. Pero esta no es una elección sencilla: entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming.

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados.

A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming.

>> Leer más: Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube

Tres producciones para disfrutar en plataformas de streaming

"Infamia" - HBO Max

Este thriller psicológico, basado en la novela de Ledicia Costas y dirigido por Agustina Macri y Beatriz Sanchís, sigue a Emma Cruz (Susana Abaitua), una abogada que atraviesa una crisis existencial y se obsesiona con un caso sin resolver: la misteriosa desaparición de dos niñas ocurrida veinte años atrás.

Lo que empieza como curiosidad profesional no tarda en convertirse en una peligrosa fijación, avivada por su propio trauma: la trágica muerte de su hermana cuando eran niñas, una pérdida de la que siempre se ha sentido culpable. Su incansable búsqueda la situará en la mira de aquellos que están dispuestos a todo con tal de que la verdad nunca salga a la luz.

“Heartland” - Netflix

"Heartland" es un thriller dramático ambientado en la escena de la música country de Nashville. La historia sigue a Misty Jones (Jessica Chastain), una antigua leyenda del género que regresa a la ciudad para investigar la misteriosa desaparición de su sobrina, una joven cantante en ascenso. A medida que avanza en la búsqueda, Misty se adentra en los aspectos más oscuros de la industria musical, saca a la luz secretos familiares y se enfrenta a los fantasmas de su pasado.

Este film de misterio fue escrito y dirigido por Shana Feste. Junto a Jessica Chastain actúan John Hawkes, Carter Faith, Garrett Hedlund, Jennifer Nettles, Ross Lynch y Ben Dickey.

>> Leer más: Tres películas para ver en plataformas de streaming este fin de semana

"La Mangosta" - Prime Video

Los amantes de la acción tienen que conocer esta nueva película con Liam Neeson, dirigida por Mark Vanselow. Emocionante, adrenalínica y electrizante, el público acompaña al icónico actor en una persecución llena de riesgos y, como siempre, a contrarreloj.

Cuando Ryan “Fang” Flanagan (Liam Neeson), un veterano de guerra que aún sufre secuelas, es acusado injustamente por un crimen que no cometió, huye de la policía a bordo de un Mustang Shelby Cobra GT 65. Sin nada que perder, protagoniza una intensa persecución por las carreteras del país.

Noticias relacionadas
El intercambio es uno de los últimos estrenos de Netflix

Tres miniseries nuevas de drama y supenso para conocer en Netflix

El conflicto entre la China Suárez y Wanda Nara tuvo un intenso episodio en redes

La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes

Las Guerreras K-Pop darán una gira mundial y podrían venir a la Argentina

Las Guerreras K-Pop harán un tour mundial en vivo: ¿vienen a la Argentina?

En las redes oficiales del Indio Solari, anunciaron el inminente estreno del registro completo del show en Tandil en 2016

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016

Las más leídas

Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Lo último

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que jugar otra temporada en la Primera C

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que jugar otra temporada en la Primera C

Tres historias para disfrutar en plataformas de streaming este fin de semana

Tres historias para disfrutar en plataformas de streaming este fin de semana

El Socialismo reunió a más de 100 referentes y volvió a rechazar una alianza con los libertarios

El Socialismo reunió a más de 100 referentes y volvió a rechazar una alianza con los libertarios

Siete detenidos y secuestro de drogas tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

La investigación se inició en julio y detectaron una disputa territorial entre una fracción de Los Monos y una banda del barrio
Siete detenidos y secuestro de drogas tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Por Claudio Berón
Un motociclista de 22 años murió luego del choque con un camión
La Ciudad

Un motociclista de 22 años murió luego del choque con un camión

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino
La Ciudad

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Granata aclaró la polémica sobre Alma misionera y sus críticas a los nuevos católicos
Política

Granata aclaró la polémica sobre "Alma misionera" y sus críticas a los nuevos católicos

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hay que hacer si aparecen
La Región

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hay que hacer si aparecen

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC
La Ciudad

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC

Las más leídas
Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Ovación
Central Córdoba empata con Cañuelas y por ahora van a penales en la Primera C
Ovación

Central Córdoba empata con Cañuelas y por ahora van a penales en la Primera C

Central Córdoba empata con Cañuelas y por ahora van a penales en la Primera C

Central Córdoba empata con Cañuelas y por ahora van a penales en la Primera C

Newells podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Newell's podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Primera C: Central Córdoba se juega el pasaje a las semifinales ante Cañuelas

Primera C: Central Córdoba se juega el pasaje a las semifinales ante Cañuelas

Policiales
Siete detenidos y secuestro de drogas tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Por Claudio Berón
Policiales

Siete detenidos y secuestro de drogas tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

La Ciudad
Un motociclista de 22 años murió luego del choque con un camión
La Ciudad

Un motociclista de 22 años murió luego del choque con un camión

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica
Ovación

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento
La ciudad

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa
La Ciudad

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Por Martín Stoianovich
Policiales

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura
La Ciudad

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Se agotó el libro de Marta Torres, la mujer con parálisis cerebral que emocionó a León XIV
Información General

Se agotó el libro de Marta Torres, la mujer con parálisis cerebral que emocionó a León XIV

Políticos en Redes: el alma misionera de Amalia, anticucho socialista y amor del 96

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en Redes: el "alma misionera" de Amalia, anticucho socialista y amor del '96

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Por Leandro Garbossa, para La Capital
La Ciudad

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Un muerto en choque de camiones: corte parcial en la autopista a Buenos Aires
La Región

Un muerto en choque de camiones: corte parcial en la autopista a Buenos Aires

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades
La Ciudad

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta
Policiales

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino
Policiales

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

Crimen del taxista Piris: tras diez años absolvieron al acusado por falta de pruebas
Policiales

Crimen del taxista Piris: tras diez años absolvieron al acusado por falta de pruebas

Muelles del Parque España: la obra avanzó al 80% y tiene fecha de finalización
La Ciudad

Muelles del Parque España: la obra avanzó al 80% y tiene fecha de finalización

Caída global de Microsoft: Outlook, Copilot y Teams continúan registrando fallas
Tecnología

Caída global de Microsoft: Outlook, Copilot y Teams continúan registrando fallas