Tres historias para disfrutar en plataformas de streaming este fin de semana

Opciones de thriller, acción y suspenso para pasar el fin de semana entre distintas plataformas de streaming

"La Mangosta", la nueva película con Liam Neeson, ya está disponible en plataformas de streaming

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna serie o película . Pero esta no es una elección sencilla: entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming .

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados.

A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming .

Tres producciones para disfrutar en plataformas de streaming

"Infamia" - HBO Max

Este thriller psicológico, basado en la novela de Ledicia Costas y dirigido por Agustina Macri y Beatriz Sanchís, sigue a Emma Cruz (Susana Abaitua), una abogada que atraviesa una crisis existencial y se obsesiona con un caso sin resolver: la misteriosa desaparición de dos niñas ocurrida veinte años atrás.

Lo que empieza como curiosidad profesional no tarda en convertirse en una peligrosa fijación, avivada por su propio trauma: la trágica muerte de su hermana cuando eran niñas, una pérdida de la que siempre se ha sentido culpable. Su incansable búsqueda la situará en la mira de aquellos que están dispuestos a todo con tal de que la verdad nunca salga a la luz.

“Heartland” - Netflix

"Heartland" es un thriller dramático ambientado en la escena de la música country de Nashville. La historia sigue a Misty Jones (Jessica Chastain), una antigua leyenda del género que regresa a la ciudad para investigar la misteriosa desaparición de su sobrina, una joven cantante en ascenso. A medida que avanza en la búsqueda, Misty se adentra en los aspectos más oscuros de la industria musical, saca a la luz secretos familiares y se enfrenta a los fantasmas de su pasado.

Este film de misterio fue escrito y dirigido por Shana Feste. Junto a Jessica Chastain actúan John Hawkes, Carter Faith, Garrett Hedlund, Jennifer Nettles, Ross Lynch y Ben Dickey.

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"La Mangosta" - Prime Video

Los amantes de la acción tienen que conocer esta nueva película con Liam Neeson, dirigida por Mark Vanselow. Emocionante, adrenalínica y electrizante, el público acompaña al icónico actor en una persecución llena de riesgos y, como siempre, a contrarreloj.

Cuando Ryan “Fang” Flanagan (Liam Neeson), un veterano de guerra que aún sufre secuelas, es acusado injustamente por un crimen que no cometió, huye de la policía a bordo de un Mustang Shelby Cobra GT 65. Sin nada que perder, protagoniza una intensa persecución por las carreteras del país.