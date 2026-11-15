El 68% de los argentinos dice que no llega a fin de mes con sus ingresos

La edición de octubre del Monitor de Opinión Pública que elabora la consultora Zentrix registró un deterioro en la opinión pública sobre la situación económica. El 59,4% tomó deuda en los últimos meses para cubrir el bache entre el salario y el gasto mensual.

Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) que elabora la consultora Zentrix, el 64% de los argentinos evalúa que la situación del país es mala.

Para dos de cada tres argentinos el ingreso se termina antes que el mes. El 15% no pasa del día 10, el 35% se queda sin plata el día 15 y el 68 no supera el 20. Solo el 31% llega justo al fin del período y apenas un 7,5% logra ahorrar. Así lo señala el Monitor de Opinión Pública (MOP), que elabora Zentrix Consultora, correspondiente a octubre.

El estudio revela, además, que estos números empeoraron respecto de la encuesta de septiembre, cuando el 34% llegaba a fin de mes y el 9,8% podía ahorrar.

“Son variaciones que se pueden considerar en el límite del margen de error, por lo que la lectura más prudente no es la de un deterioro abrupto, sino la de un problema que se sostiene: para la mayoría de los hogares, el ingreso alcanza, como mucho, para dos tercios del mes”, explicaron desde la consultora.

El 80,6% de los consultados consideró que su salario no le gana a la inflación, frente a un 14,8% que cree que sí. Desde marzo, esa proporción no bajó del 80% y llegó a un máximo del 87,4% en julio.

Malaria sin partido

La percepción tampoco se explica solo por la grieta. Entre quienes votaron a la oposición en 2025, el 95,2% responde que su ingreso cayó en términos reales pero entre quienes votaron al oficialismo también lo afirma el 59%. “Que seis de cada diez votantes del gobierno lo reconozcan sugiere que la desaceleración de la inflación todavía no se tradujo en una mejora percibida del poder de compra”, indicó el estudio.

Cuando el ingreso no alcanza, el crédito ocupa su lugar. El monitor reveló que el 59,4% tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses. Entre quienes se endeudaron, el 57,7% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 18,3% para pagar tarifas y servicios. Es decir, tres de cada cuatro endeudados (76%) atribuyen su deuda a la subsistencia del hogar. La dinámica es la siguiente: un crédito que cubre las últimas semanas del mes se paga con el ingreso del siguiente, que vuelve a agotarse antes de tiempo.

Zentrix detectó que en los sectores de bajos ingresos el 82,4% no supera el día 20 con lo que gana, el 43,8% no pasa del día 15 y nadie declara capacidad de ahorro. El 71,7% tomó deuda y, de ellos, el 68,3% lo hizo para cubrir alimentos y salud.

En la clase alta, en cambio, solo el 23,1% se queda sin ingresos antes del día 20, el 75,6% llega a fin de mes y el 40% ahorra. El 48,7% se endeudó pero el 52,7% de ellos lo hizo para comprar bienes durables.

La clase media concentra el incremento del deterioro respecto de septiembre. La proporción que no supera el día 20 pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre, y la que llega a fin de mes cayó del 48,5% al 37,6%.

En este caso, la variación excede el margen de error del segmento. Apenas el 8,3% ahorra y, entre quienes se endeudaron, el 50,3% lo hizo para gastos básicos y el 27,6% para pagar tarifas y servicios. “Es el sector que todavía no se percibe en el último escalón pero que ya empieza a financiar con deuda las cuentas fijas del hogar”, apuntó la consultora.

El otro segmento que concentra la fragilidad es el de los jóvenes. Entre los menores de 40 años, el 75% no supera el día 20 con sus ingresos (72% en septiembre), el 38,8% no pasa de la quincena y más de uno de cada cinco (22,6%) se queda sin dinero antes del día 10. La brecha con los mayores se da en dos planos: los jóvenes se quedan antes sin ingresos (75% frente al 62,9% entre los 40 y 59 años y el 62,3% entre los mayores de 60) y casi no tienen ahorro (2,1% contra 11,6% y 10,9%, respectivamente). Sin ese colchón, cualquier imprevisto va directo al crédito.

El bolsillo y el país

El 40,1% de los encuestados califica negativamente su situación personal, mientras que el 64% evalúa mal la situación del país. Esta última mirada, además, se deterioró: la evaluación positiva cayó del 20,4% al 16,5% en un mes. Por clase social, la evaluación negativa llega al 75% en los sectores de menores ingresos, contra el 60,5% en el estrato alto y el 52,4% en el medio.

La proporción que se queda sin ingresos antes del día 20, casi un 68%, supera ampliamente a la que califica mal su situación personal (40,1%). Para los analistas de Zentrix, es posible leer en este desfase que buena parte de los hogares naturalizó este déficit y que el crédito absorbe un ajuste que todavía no se refleja del todo en la evaluación declarada.

El descreimiento sobre las cifras oficiales completa el cuadro. El 69,6% cree que el dato de inflación que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, frente a un 28% que considera que sí.

La serie muestra que la confianza en el índice no es un dato fijo: el descreimiento tocó su mínimo en enero (56,4%) y volvió a crecer desde febrero, el mes en que el gobierno postergó sin fecha la actualización de la canasta del índice y renunció el entonces director del organismo, Marco Lavagna.

La calle y las cifras

Zentrix explicó que una parte de esa distancia puede tener una explicación técnica. El Indice de Precios al Consumidor (IPC) todavía pondera los precios según los patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/05.

“Si las tarifas y los servicios pesan hoy en el presupuesto de los hogares más de lo que supone el índice, y sus precios aumentan por encima del promedio, la inflación que perciben puede ser mayor que la que se informa”, señalaron. Los datos del MOP son consistentes con esa lectura: el 18,3% de quienes se endeudaron lo hizo para pagar tarifas y servicios, y en la clase media esa proporción llega al 27,6%. Más que una sospecha sobre el organismo, el descreimiento puede leerse como la distancia entre una canasta de hace dos décadas y el gasto real de los hogares.

Los consultores señalaron que el monitor de octubre confirma que la discusión ya no es solo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza. Para dos de cada tres argentinos, el ingreso dura, como mucho, hasta el día 20.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) es un estudio desarrollado desde Zentrix Consultora con el propósito de relevar percepciones políticas y económicas de la población residente en la Argentina. El relevamiento incluyó 1.278 casos válidos con cobertura nacional y se realizó entre el 19 y el 30 de octubre de 2026.