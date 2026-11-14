Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC

La Municipalidad anunció la implementación de los vehículos como parte de un plan para actualizar el 15 por ciento de la flota del transporte urbano

La Municipalidad de Rosario anunció la implementación paulatina de 93 colectivos con GNC a partir del lunes 16 de noviembre de 2026.

El intendente Pablo Javkin anunció que este lunes empiezan a circular colectivos cero kilómetro con gas natural comprimido (GNC) en Rosario . De esta manera se pone en marcha el proceso de renovación total de cuatro líneas del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) .

La Municipalidad recibió el último viernes la primera tanda de vehículos adquiridos a través de una licitación lanzada a principios de año. La secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli , anticipó: "Antes de que finalice el mes de noviembre, las 93 nuevas unidades estarán recorriendo las calles de la ciudad ".

Además de reducir la antigüedad de la flota de las empresas Movi y Rosario Bus, la iniciativa implica una mejora desde el punto de vista ambiental . También le cambia la cara a varios servicios locales, ya que son colectivos blancos con detalles en celeste y verde , lejos del azul uniforme que predomina desde fines de la década anterior.

"Empezaremos con la renovación completa de la línea 103 , que une el extremo norte de la ciudad con el extremo sur", precisó Javkin a través de un video publicado en redes sociales. Así destacó queel cambio excede los límites de Rosario, ya que el trayecto abarca Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez .

DESDE ESTE LUNES, SUBITE A LO NUEVO pic.twitter.com/7N8JQT5ERp — Pablo Javkin (@pablojavkin) November 13, 2026

Según fuentes oficiales, los ómnibus con GNC también serán utilizados para el recorrido de las líneas 103, 120 y 129. El jefe del Palacio de los Leones añadió. "Es un paso muy importante para el transporte de la ciudad. Para fin de este año, la antigüedad de la flota se reduce de 8 a 5 años y más del 43 % de los colectivos tendrá menos de 3 años".

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Los vehículos fueron trasladados desde el puerto de Zárate para ponerlos a punto durante este fin de semana. En total, los 93 vehículos nuevos superan el 15 por ciento de las unidades en servicio.

"Aún en un contexto de quita de subsidios, de aumento del impuesto a los combustibles y de las desigualdades con el AMBA, esta ciudad va siempre para adelante", destacó el intendente. Luego, anunció: "Desde la próxima semana, seremos la ciudad del interior con más unidades con esta tecnología, permitiendo a los usuarios viajar mejor".

¿Cómo son los nuevos colectivos con GNC?

La principal novedad dentro del recambio de la flota del TUP es que los vehículos adquiridos generan un 50 % menos de contaminación sonora. Además, la circulación reducirá las emisiones de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOX).

Los coches poseen nueva tecnología para controlar el giro de las ruedas y la capacidad de frenado. El recambio también mejora la suavidad de la caja y el sistema de climatización.

El estreno de los ómnibus no es inmediato. Antes de salir de la base operativa es preciso un periodo de adaptación, principalmente para instalar las máquinas validadoras del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Además, el proceso demanda la capacitación del personal de las empresas de transporte, tanto en materia de logística como en la adopción de las herramientas.

Antes de esta actualización, Rosario sumó 56 colectivos cero kiómetro entre 2023 y 2024. Los vehículos fueron introducidos en las líneas 103 y 153.

El año pasado, la renovación se profundizó con otras 130 unidades. En este caso, los ómnibus fueron destinados a las siguientes líneas: 107, 112, 122, 131, 132, 134, 135 y 142. Además, la línea K finalmente dejó de utilizar los trolebuses modelo 1994. El último cambio correspondiente a 2026 fue un refuerzo con 40 coches para para los servicios de las líneas 122 y 142. De esta manera, la ciudad ya garantiza una prestación accesible e inclusiva para personas con discapacidad. Todas las unidades tienen piso bajo, facilitando el ascenso, traslado y descenso.