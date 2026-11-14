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Central Córdoba termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

Lleva años hundido en esa categoría. El club de Tablada merece estar más arriba, pero no sabe cómo conseguirlo. Otro sueño incumplido para los hinchas.

Jorge Salum

Por Jorge Salum

14 de noviembre 2026 · 18:16hs
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Central Córdoba quería ascender y una vez más se quedó en el camino. Lleva años intentándolo y no sabe cómo hacerlo.

Prensa Club Central Córdoba

Central Córdoba quería ascender y una vez más se quedó en el camino. Lleva años intentándolo y no sabe cómo hacerlo.

Todo es desconsuelo en el barrio Tablada. Central Córdoba quedó afuera del Reducido de la Primera C y tendrá que remar otra temporada para tratar de subir un escalón en el fútbol argentino. Lleva años hundido en ese fango y no encuentra la manera de salir a flote. No lo consiguió en 2025, cuando tuvo un gran equipo, y tampoco ahora, con bastante menos. Una vez más tendrá que empezar de cero, como ocurre desde hace más de una década. El club no merece estar en la cuarta categoría, pero no encuentra la manera de dar el salto.

El verdugo, este año, fue Cañuelas. Habían empatado 1 a 1 en el Gabino Sosa y en el sur del Gran Buenos Aires terminaron 0 a 0. La tanda de penales premió a uno de los mejores equipos de la categoría esta temporada y castigó al equipo rosarino. Y es difícil hablar de injusticia.

En los 90 minutos, Cañuelas fue muy superior. El Charrúa salió a jugar con una actitud sorprendentemente cautelosa y se dedicó todo el partido a defenderse. Se induce que la idea era apostar al contragolpe, pero la realidad es que jamás pudo hacerlo. Tuvo una sola oportunidad para ponerse en ventaja, a los 32 minutos del segundo tiempo, pero Cristian Sánchez terminó mal una jugada que había iniciado con un lujo, cuando limpió a dos rivales con un par de amagues y enganches, y después la tiró por encima del arco cuando Diego Barrionuevo se la pedía dentro del área.

Leer más: Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Matías Giroldi atajó todo, menos los penales

Cañuelas manejó la pelota y los espacios. De la mano de Diego Aguirre, con pasado en Argentino y también en el Matador de Tablada, asumió el protagonismo y desnudó el mezquino planteo táctico de Central Córdoba. Tuvo situaciones, aunque se encontró con otra muy buena actuación de Matías Giroldi. El arquero charrúa fue muchas veces la figura del equipo a lo largo del año y volvió a ser determinante en el partido de ayer: dueño del arco y de toda el área, tapó varias, se equivocó una sola vez y, eso sí, no tuvo suerte en los penales, porque Cañuelas metió los seis que pateó (todos muy bien) y el “uno” nunca pudo imponerse ante los ejecutantes.

Central Córdoba no merece estar en la cuarta categoría, pero no encuentra la manera de dar el salto Central Córdoba no merece estar en la cuarta categoría, pero no encuentra la manera de dar el salto

Para Central Córdoba se terminó otro año frustrante. El objetivo era ascender a la Primera B Metro y no se consiguió. Así de contundente es el fin de la historia. Comenzó la temporada con la dupla técnica que armó un equipazo en 2025 (Daniel Teglia y Diego Acoglanis) y poco después, frente a un mal arranque, siguió de la mano de Arnaldo Sialle. A “Cacho” le costó varios partidos encontrar el equipo, pero en el tramo final consiguió resultados y puso al Charrúa en el Reducido. Allí pasó una ronda por penales, pero cayó en la segunda por la misma vía. Y el ascenso otra vez se convirtió en un sueño incumplido.

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