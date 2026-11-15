Una multitud rojinegra copó el Parque Independencia: récord de corredores en la maratón de Newell's

Más de 3.300 corredores participaron de la carrera por el 123º aniversario del club, mientras que la convocatoria reunió a unas 5.000 personas. La llegada fue en el Coloso Marcelo Bielsa.

El Parque Independencia se tiñó de rojo y negro este domingo a la mañana tras una nueva maratón que convocó a miles de hinchas, socios y familias. La carrera se realizó en el marco de un nuevo aniversario del Club Atlético Newell's Old Boys y en honor a Anna Margarita Jochimsen, esposa del fundador de la institución.

La convocatoria alcanzó un récord histórico con más de 3.300 corredores inscriptos con distancias de 10K, 5K y 2K. Pero además los maratonistas fueron acompañados por familias y amigos, así que más de 5.000 personas se reunieron para participar de la jornada.

La carrera tuvo su largada desde la puerta principal del club y el circuito contempló distintos sectores del Parque Independencia. La llegada fue dentro del estadio Coloso Marcelo A. Bielsa , con el ingreso al campo de juego.

La actividad reunió a hinchas, socios, familias y deportistas en una celebración que combinó el espíritu deportivo con el sentimiento rojinegro. No solo fueron los adultos los que participaron: los chicos también formaron parte de la carrera.

Foto: Newell's Old Boys.

Desde temprano, el tradicional espacio verde de Rosario fue escenario de una verdadera fiesta leprosa, con el club como punto de encuentro y protagonista de la jornada.

Foto: Newell's Old Boys.

En homenaje a la historia de la institución

Por primera vez, la carrera llevó un nombre femenino, Maratón Anna Margarita, en homenaje a Anna Margarita Jochimsen, esposa de Isaac Newell y protagonista fundamental de los orígenes de la historia leprosa.

Foto: Newell's Old Boys.

Es que este año se cumplieron 150 años de su matrimonio con Isaac y desde el club la consideran una pieza clave en el proyecto educativo y familiar que, con el paso del tiempo, dio origen al Club Atlético Newell’s Old Boys.

"Su huella permanece hasta nuestros días en la propia identidad rojinegra: el rojo representa a Isaac Newell y el negro a Anna Margarita, los colores que desde entonces identifican a nuestra institución", escribieron desde el club.

El punto de llegada fue el propio estadio.

En el marco de su 123º aniversario, Newell’s volvió a convocar a corredores y corredoras para celebrar su historia de una manera diferente: recorriendo el corazón del Parque.