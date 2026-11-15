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Una multitud rojinegra copó el Parque Independencia: récord de corredores en la maratón de Newell's

Más de 3.300 corredores participaron de la carrera por el 123º aniversario del club, mientras que la convocatoria reunió a unas 5.000 personas. La llegada fue en el Coloso Marcelo Bielsa.

15 de noviembre 2026 · 18:04hs
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Una multitud formó parte de la maratón este domingo. Foto: Newells Old Boys.

Una multitud formó parte de la maratón este domingo. Foto: Newell's Old Boys.

El Parque Independencia se tiñó de rojo y negro este domingo a la mañana tras una nueva maratón que convocó a miles de hinchas, socios y familias. La carrera se realizó en el marco de un nuevo aniversario del Club Atlético Newell's Old Boys y en honor a Anna Margarita Jochimsen, esposa del fundador de la institución.

La convocatoria alcanzó un récord histórico con más de 3.300 corredores inscriptos con distancias de 10K, 5K y 2K. Pero además los maratonistas fueron acompañados por familias y amigos, así que más de 5.000 personas se reunieron para participar de la jornada.

La carrera tuvo su largada desde la puerta principal del club y el circuito contempló distintos sectores del Parque Independencia. La llegada fue dentro del estadio Coloso Marcelo A. Bielsa, con el ingreso al campo de juego.

Foto: Newell's Old Boys.

Foto: Newell's Old Boys.

Una actividad para toda la familia

La actividad reunió a hinchas, socios, familias y deportistas en una celebración que combinó el espíritu deportivo con el sentimiento rojinegro. No solo fueron los adultos los que participaron: los chicos también formaron parte de la carrera.

Foto: Newell's Old Boys.

Foto: Newell's Old Boys.

Desde temprano, el tradicional espacio verde de Rosario fue escenario de una verdadera fiesta leprosa, con el club como punto de encuentro y protagonista de la jornada.

Foto: Newell's Old Boys.

Foto: Newell's Old Boys.

En homenaje a la historia de la institución

Por primera vez, la carrera llevó un nombre femenino, Maratón Anna Margarita, en homenaje a Anna Margarita Jochimsen, esposa de Isaac Newell y protagonista fundamental de los orígenes de la historia leprosa.

Foto: Newell's Old Boys.

Foto: Newell's Old Boys.

Es que este año se cumplieron 150 años de su matrimonio con Isaac y desde el club la consideran una pieza clave en el proyecto educativo y familiar que, con el paso del tiempo, dio origen al Club Atlético Newell’s Old Boys.

"Su huella permanece hasta nuestros días en la propia identidad rojinegra: el rojo representa a Isaac Newell y el negro a Anna Margarita, los colores que desde entonces identifican a nuestra institución", escribieron desde el club.

El punto de llegada fue el propio estadio.

El punto de llegada fue el propio estadio.

En el marco de su 123º aniversario, Newell’s volvió a convocar a corredores y corredoras para celebrar su historia de una manera diferente: recorriendo el corazón del Parque.

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