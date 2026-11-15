Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos municipales en la isla

Buscarán sumar la nueva superficie a la reserva Los Tres Cerros, sobre la que hay un pedido de recategorización en la Legislatura de Entre Ríos desde 2024

La Municipalidad tiene en carpeta anexar las 807 hectáreas del Legado Deliot a la reserva municipal Los Tres Cerros, sobre la que hay un pedido de recategorización ingresado a la Legislatura de Entre Ríos.

La recuperación de más de 800 hectáreas en las islas por parte del Estado rosarino tras varios años de disputa judicial con el empresario Enzo Mariani comienza a abrir nuevos horizontes. Hay una serie de pasos a seguir para que los terrenos del Legado Deliot queden formalmente incorporados a la reserva municipal Los Tres Cerros , emplazada sobre 357 hectáreas independientes de la nueva superficie, sobre la que ya se elaboró un plan de manejo para recategorizarla como parque natural y, de esta manera, dotarla de una mayor protección. Esa iniciativa está en estudio en la Legislatura de Entre Ríos desde 2024 y ahora resta saber si se debe elaborar un nuevo plan para las hectáreas recuperadas o si se pueden anexar a la superficie de la reserva.

Por el momento, rige un convenio de ejecución firmado entre la Municipalidad y Mariani en el que se estableció un proceso de restitución de la superficie , que debe seguir un orden y realizarse de manera gradual.

Tras la toma de posesión formal por parte del Estado rosarino, equipos técnicos del municipio y profesionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) visitaron el terreno en dos oportunidades para hacer los primeros relevamientos superficiales sobre qué cosas hay en las 807 hectáreas y cuáles fueron las alteraciones que se le hicieron al territorio . Hay desde construcciones y maquinarias hasta terraplenes, uno de los principales agentes perjudiciales en los humedales.

Estudios y diagnósticos en los humedales

Los pasos siguientes serán profundizar las investigaciones y detallar desde límites y accesos hasta cursos de agua y animales. Todo será georreferenciado como parte de un estudio de impacto ambiental. La idea, comentó la directora General de Acción Climática y Calidad Ambiental municipal, Andrea Paolini, es desarrollar este diagnóstico en conjunto con la UNR.

Ese trabajo puede contribuir, además, a incorporar un recurso indispensable para sumar las 807 hectáreas a la reserva Los Tres Cerros y, de esa manera, fundamentar aún más el pedido de elevación de categoría a parque natural. Todo queda en manos de la Legislatura de Entre Ríos, jurisdicción en la que se encuentran los terrenos municipales.

"Estamos en conversaciones con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos por nuestro plan de manejo, del que todavía no salió la categoría. Es un proceso bastante largo porque tiene que salir por ley. Pero sólo falta que salga porque ya hemos ajustado todo lo que había que ajustar", explicó Paolini a La Capital.

Los planes de manejo son necesarios para poder ordenar y preservar estos territorios y requieren de un desarrollo profesional y científico para detallar qué destino se le dará a los mismos. Estas herramientas detallan exhaustivamente la biodiversidad contenida en ese sector y son necesarias para elevar la propuesta de recategorización. Por el momento, resta saber si será necesario un nuevo plan para las 807 hectáreas recuperadas o si el relevamiento que se hará podrá anexarse al plan ya presentado para que se recategorice todo junto.

Qué se podrá hacer en el Legado Deliot

Tanto la reserva Los Tres Cerros como el Legado Deliot se encuentran dentro de la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria, un tipo de área natural protegida donde pueden realizarse actividades productivas siempre y cuando no degraden los ecosistemas que se pretende conservar. Por eso, desde el municipio insisten en la declaración por ley de parque natural para que sólo se permitan actividades científicas, educativas o de ecoturismo.

Celina Mutti Lovera / Archivo La Capital

Paolini agregó que la incorporación de esta superficie a la reserva no sólo es importante por el peso simbólico que tiene ganar una lucha que llevó años, sino que también brinda cuestiones prácticas para acceder al territorio: "Vamos a tener un acceso por tierra. Antes sólo podíamos hacerlo por agua, a través del Paranacito".

Al margen de las actividades que podrán hacerse o no en el futuro, el paso inmediato es relevar cómo está el territorio para saber cómo avanzar en una eventual restitución.

Celina Mutti Lovera / Archivo La Capital

En ese sentido, la titular del Observatorio Ambiental de la UNR, Graciela Klekailo, explicó que primero se debe "hacer una caracterización de comunidades vegetales y animales" en las 807 hectáreas del Legado Deliot. A pesar de que algunas de ellas ya se pueden encontrar en las 357 hectáreas de Los Tres Cerros, es necesario identificar lo más detallado posible qué hay en la nueva superficie.

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"En paralelo con eso, hay que diagnosticar cómo está lo que hay. Después de esas etapas, se puede definir qué uso se le va a dar", precisó.

Terraplenes en la mira

Datos preliminares indican que en la nueva superficie hay terraplenes que se extienden a lo largo de 12 kilómetros. Tanto esa estructura como la construcción que Mariani hizo de una casa de fin de semana y una pileta configuran alteraciones al ecosistema y cada paso que se dé deberá será evaluado.

Paolini resaltó que es necesario el estudio de impacto ambiental para que determine la afectación que provocan esos terraplanes antes de definir cualquier movimiento: "Una vez que eso esté determinado, podremos saber cuáles son los pasos a seguir para buscar restablecer el sitio a sus condiciones originales". Además, afirmó que todas las obras, includios los terraplenes, están judicializadas en la provincia de Entre Ríos.

Vista aérea de un terraplén en la ruta Rosario-Victoria, en la zona del delta. Gentileza: Fundación Humedales

"Para nosotros, lo deseable es restituir el terreno a como estaba originalmente", expresó, aunque no adelantó fechas y volvió a remarcar que todo quedará supeditado al estudio mencionado.

Por su parte, Klekailo también consideró que se debe evaluar particularmente la situación de los terraplenes: "Hay que ver qué comunidades (vegetales y animales) hay a un lado y al otro (del terraplén). Hay que ver sus dinámicas. Nuestro objetivo es conservar las características de los humedales. Si se saca el terraplén, hay que ver cómo se hace y cuánto interfiere en los humedales, que son los que marcan la dinámica del ecosistema".