La Capital | La Ciudad | Deliot

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos municipales en la isla

Buscarán sumar la nueva superficie a la reserva Los Tres Cerros, sobre la que hay un pedido de recategorización en la Legislatura de Entre Ríos desde 2024

Tomás Barrandeguy

Por Tomás Barrandeguy

15 de noviembre 2026 · 13:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Municipalidad tiene en carpeta anexar las 807 hectáreas del Legado Deliot a la reserva municipal Los Tres Cerros

Foto: Celina Mutti Lovera / Archivo La Capital

La Municipalidad tiene en carpeta anexar las 807 hectáreas del Legado Deliot a la reserva municipal Los Tres Cerros, sobre la que hay un pedido de recategorización ingresado a la Legislatura de Entre Ríos.

La recuperación de más de 800 hectáreas en las islas por parte del Estado rosarino tras varios años de disputa judicial con el empresario Enzo Mariani comienza a abrir nuevos horizontes. Hay una serie de pasos a seguir para que los terrenos del Legado Deliot queden formalmente incorporados a la reserva municipal Los Tres Cerros, emplazada sobre 357 hectáreas independientes de la nueva superficie, sobre la que ya se elaboró un plan de manejo para recategorizarla como parque natural y, de esta manera, dotarla de una mayor protección. Esa iniciativa está en estudio en la Legislatura de Entre Ríos desde 2024 y ahora resta saber si se debe elaborar un nuevo plan para las hectáreas recuperadas o si se pueden anexar a la superficie de la reserva.

Por el momento, rige un convenio de ejecución firmado entre la Municipalidad y Mariani en el que se estableció un proceso de restitución de la superficie, que debe seguir un orden y realizarse de manera gradual.

Tras la toma de posesión formal por parte del Estado rosarino, equipos técnicos del municipio y profesionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) visitaron el terreno en dos oportunidades para hacer los primeros relevamientos superficiales sobre qué cosas hay en las 807 hectáreas y cuáles fueron las alteraciones que se le hicieron al territorio. Hay desde construcciones y maquinarias hasta terraplenes, uno de los principales agentes perjudiciales en los humedales.

>> Leer más: "La verdadera destrucción del delta": por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

Estudios y diagnósticos en los humedales

Los pasos siguientes serán profundizar las investigaciones y detallar desde límites y accesos hasta cursos de agua y animales. Todo será georreferenciado como parte de un estudio de impacto ambiental. La idea, comentó la directora General de Acción Climática y Calidad Ambiental municipal, Andrea Paolini, es desarrollar este diagnóstico en conjunto con la UNR.

Ese trabajo puede contribuir, además, a incorporar un recurso indispensable para sumar las 807 hectáreas a la reserva Los Tres Cerros y, de esa manera, fundamentar aún más el pedido de elevación de categoría a parque natural. Todo queda en manos de la Legislatura de Entre Ríos, jurisdicción en la que se encuentran los terrenos municipales.

"Estamos en conversaciones con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos por nuestro plan de manejo, del que todavía no salió la categoría. Es un proceso bastante largo porque tiene que salir por ley. Pero sólo falta que salga porque ya hemos ajustado todo lo que había que ajustar", explicó Paolini a La Capital.

Los planes de manejo son necesarios para poder ordenar y preservar estos territorios y requieren de un desarrollo profesional y científico para detallar qué destino se le dará a los mismos. Estas herramientas detallan exhaustivamente la biodiversidad contenida en ese sector y son necesarias para elevar la propuesta de recategorización. Por el momento, resta saber si será necesario un nuevo plan para las 807 hectáreas recuperadas o si el relevamiento que se hará podrá anexarse al plan ya presentado para que se recategorice todo junto.

Qué se podrá hacer en el Legado Deliot

Tanto la reserva Los Tres Cerros como el Legado Deliot se encuentran dentro de la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria, un tipo de área natural protegida donde pueden realizarse actividades productivas siempre y cuando no degraden los ecosistemas que se pretende conservar. Por eso, desde el municipio insisten en la declaración por ley de parque natural para que sólo se permitan actividades científicas, educativas o de ecoturismo.

Paolini agregó que la incorporación de esta superficie a la reserva no sólo es importante por el peso simbólico que tiene ganar una lucha que llevó años, sino que también brinda cuestiones prácticas para acceder al territorio: "Vamos a tener un acceso por tierra. Antes sólo podíamos hacerlo por agua, a través del Paranacito".

Al margen de las actividades que podrán hacerse o no en el futuro, el paso inmediato es relevar cómo está el territorio para saber cómo avanzar en una eventual restitución.

En ese sentido, la titular del Observatorio Ambiental de la UNR, Graciela Klekailo, explicó que primero se debe "hacer una caracterización de comunidades vegetales y animales" en las 807 hectáreas del Legado Deliot. A pesar de que algunas de ellas ya se pueden encontrar en las 357 hectáreas de Los Tres Cerros, es necesario identificar lo más detallado posible qué hay en la nueva superficie.

>> Leer más: La historia de Deliot y el destino de su herencia millonaria

"En paralelo con eso, hay que diagnosticar cómo está lo que hay. Después de esas etapas, se puede definir qué uso se le va a dar", precisó.

Terraplenes en la mira

Datos preliminares indican que en la nueva superficie hay terraplenes que se extienden a lo largo de 12 kilómetros. Tanto esa estructura como la construcción que Mariani hizo de una casa de fin de semana y una pileta configuran alteraciones al ecosistema y cada paso que se dé deberá será evaluado.

Paolini resaltó que es necesario el estudio de impacto ambiental para que determine la afectación que provocan esos terraplanes antes de definir cualquier movimiento: "Una vez que eso esté determinado, podremos saber cuáles son los pasos a seguir para buscar restablecer el sitio a sus condiciones originales". Además, afirmó que todas las obras, includios los terraplenes, están judicializadas en la provincia de Entre Ríos.

Vista a&eacute;rea de un terrapl&eacute;n en la ruta Rosario-Victoria, en la zona del delta.

Vista aérea de un terraplén en la ruta Rosario-Victoria, en la zona del delta.

"Para nosotros, lo deseable es restituir el terreno a como estaba originalmente", expresó, aunque no adelantó fechas y volvió a remarcar que todo quedará supeditado al estudio mencionado.

Por su parte, Klekailo también consideró que se debe evaluar particularmente la situación de los terraplenes: "Hay que ver qué comunidades (vegetales y animales) hay a un lado y al otro (del terraplén). Hay que ver sus dinámicas. Nuestro objetivo es conservar las características de los humedales. Si se saca el terraplén, hay que ver cómo se hace y cuánto interfiere en los humedales, que son los que marcan la dinámica del ecosistema".

Noticias relacionadas
pese a el nino, auguran una buena temporada de verano en el rio parana

Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná

Rosario tendrá cielo parcialmente nublado durante este domingo en el que el tiempo será bien primaveral.

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de más lluvias

El Sanatorio Parque, del Grupo Oroño, se incluye en la operación.

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

El choque ese produjo este sábado en Avellaneda y Arijón.

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión

Las más leídas

Newells podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Newell's podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de más lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de más lluvias

Lo último

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos municipales en la isla

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos municipales en la isla

Rocío Robles afirmó que tuvo una hermana nacida en el hospital Provincial que fue cambiada por otro bebé

Rocío Robles afirmó que tuvo una hermana nacida en el hospital Provincial que fue cambiada por otro bebé

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos municipales en la isla

Buscarán sumar la nueva superficie a la reserva Los Tres Cerros, sobre la que hay un pedido de recategorización en la Legislatura de Entre Ríos desde 2024

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos municipales en la isla

Por Tomás Barrandeguy
El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: Se logró mucho, pero aún falta

Por Silvia Carafa, para La Capital
La Ciudad

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: "Se logró mucho, pero aún falta"

Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná
La Ciudad

Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná

Causa de lesa humanidad Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron penas inferiores
Policiales

Causa de lesa humanidad Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron "penas inferiores"

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Cordón industrial: crece la expectativa por la concesión de la ruta nacional 11
La Región

Cordón industrial: crece la expectativa por la concesión de la ruta nacional 11

Las más leídas
Newells podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Newell's podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de más lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de más lluvias

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Ovación
Juan Mateo Chulich, el hombre elegido para cambiar el rumbo de Argentino

Por Juan Iturrez
Ovación

Juan Mateo Chulich, el hombre elegido para cambiar el rumbo de Argentino

Juan Mateo Chulich, el hombre elegido para cambiar el rumbo de Argentino

Juan Mateo Chulich, el hombre elegido para cambiar el rumbo de Argentino

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Mirá quién volvió en el Turismo Carretera: Pinchito hizo la pole en Río Cuarto y quiere pelear

Mirá quién volvió en el Turismo Carretera: Pinchito hizo la pole en Río Cuarto y quiere pelear

Policiales
Causa de lesa humanidad Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron penas inferiores
Policiales

Causa de lesa humanidad Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron "penas inferiores"

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

La Ciudad
Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos municipales en la isla

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos municipales en la isla

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: Se logró mucho, pero aún falta

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: "Se logró mucho, pero aún falta"

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná

Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC
La Ciudad

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC

La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes
Zoom

La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos
La Ciudad

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo
La Ciudad

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016
Zoom

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región
La Región

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región

El futsal de Newells juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027
Ovación

El futsal de Newell's juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable
La Ciudad

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales
La Ciudad

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná
Ovación

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?
Agro

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial
La Región

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía
Policiales

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica
Ovación

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento
La ciudad

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa
La Ciudad

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa