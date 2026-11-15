Crecida del Paraná: evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por las inundaciones

El operativo permitió retirar cerca del 90% de la hacienda que estaba en las islas santafesinas. Aún quedan entre 80 mil y 90 mil animales en zonas altas del humedal.

La crecida del río Paraná , impulsada por el fenómeno de El Niño, obligó a retirar cientos de miles de animales de las islas santafesinas ante el avance del agua. El operativo de emergencia, coordinado por el gobierno provincial junto con el sector ganadero, permitió evacuar cerca del 90% de la hacienda que se encontraba en zonas inundables . De las más de 700 mil cabezas relevadas en agosto, actualmente permanecen entre 80 mil y 90 mil animales en territorio insular , principalmente en sectores elevados donde todavía es posible mantenerlos bajo un esquema de manejo planificado.

El traslado masivo de ganado fue una de las principales medidas adoptadas por la administración del gobernador Maximiliano Pullaro para enfrentar la emergencia hídrica en el humedal. A partir de las alertas tempranas por la suba del Paraná y las herramientas establecidas mediante el decreto provincial Nº 1951, se organizó el movimiento de los rodeos hacia establecimientos ubicados en tierra firme.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini, destacaron que la coordinación con los productores permitió superar la etapa más delicada de la emergencia sin que se registraran pérdidas masivas de animales.

El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, confirmó que la situación se encuentra bajo control luego de participar de una reunión del Comité Operativo de Emergencia.

"La hacienda en isla, que era el principal problema, ya ha sido retirada. Quedaron unas 80.000 cabezas. Por el sondeo que hicimos estos días, mucho de lo que queda —insistimos que es mayoritariamente programado— permanece en islas altas, por lo que hoy no tenemos un conflicto crítico en el territorio insular", explicó el funcionario.

Inundaciones en Santa Fe: por qué todavía quedan animales en las islas

Aunque los relevamientos oficiales indican que la mayor parte del ganado fue evacuada, los registros administrativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) todavía muestran una cantidad superior de animales en las islas.

Según los padrones del organismo nacional, unas 170 mil cabezas permanecen registradas en territorio insular, mientras que los sondeos realizados por los equipos técnicos provinciales estiman que la cifra efectiva oscila entre 80 mil y 90 mil.

La diferencia, explicaron desde el gobierno santafesino, responde principalmente a las demoras habituales en la actualización de los movimientos de hacienda.

Una parte de los productores realizó los traslados mediante el Certificado Provisorio de Tránsito Animal (CPTA), mientras que otros todavía tienen pendiente completar el cierre formal de los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE).

Por ese motivo, las autoridades consideran que los registros administrativos aún no reflejan la totalidad de los movimientos concretados durante la emergencia.

En cuanto al ganado que permanece en las islas, los relevamientos indican que la mayoría se encuentra en terrenos altos y bajo condiciones de manejo planificadas, por lo que actualmente no representa una situación crítica.

Qué pasará con el ganado evacuado por la crecida del Paraná

Una vez superada la etapa de traslados urgentes, la principal preocupación de las autoridades pasó a ser la recepción de los animales en los establecimientos continentales y el seguimiento de su situación sanitaria.

El Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja junto con Senasa para verificar los destinos de los rodeos y garantizar que los movimientos no generen inconvenientes en las regiones receptoras.

"Estamos monitoreando junto con Senasa la cuestión sanitaria de esos rodeos que salen de las islas para no generar ningún desorden sanitario en otros distritos. Estamos chequeando los destinos hacia donde fueron los animales y procurando que todos los protocolos se cumplan", señaló Mántaras.

Para facilitar los traslados, continúan vigentes las flexibilizaciones normativas gestionadas ante Senasa nacional durante la emergencia.

Estas disposiciones permiten agilizar los movimientos de hacienda hacia distintos puntos de la provincia, especialmente los departamentos Vera, General Obligado, San Justo y San Cristóbal.

Los animales también fueron trasladados hacia establecimientos de otras provincias, entre ellas Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero.

El movimiento de semejante cantidad de cabezas plantea nuevos desafíos para los productores, que deben conseguir superficies adecuadas para mantener los rodeos y garantizar su alimentación mientras persistan las condiciones de anegamiento en las islas.

Santa Fe ofrece campos y reservas de alimento para los productores afectados

Para acompañar a los ganaderos que debieron retirar sus animales del humedal, el gobierno santafesino reforzó la difusión del Registro de Ofrecimientos de Pastajes y Reservas de Forrajes (Ropeca).

Se trata de una plataforma oficial que permite vincular a productores que necesitan reubicar su hacienda con propietarios de establecimientos que disponen de superficies para pastoreo o reservas de alimento.

Actualmente, el registro cuenta con 45 oferentes activos, entre campos disponibles para pastaje y reservas de rollos destinados a la alimentación del ganado.