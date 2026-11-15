La Capital | La Región | crecida

Crecida del Paraná: evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por las inundaciones

El operativo permitió retirar cerca del 90% de la hacienda que estaba en las islas santafesinas. Aún quedan entre 80 mil y 90 mil animales en zonas altas del humedal.

15 de noviembre 2026 · 18:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Crecida del Paraná: evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por las inundaciones

Crecida del Paraná: evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por las inundaciones

Crecida del Paraná: evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por las inundaciones

La crecida del río Paraná, impulsada por el fenómeno de El Niño, obligó a retirar cientos de miles de animales de las islas santafesinas ante el avance del agua. El operativo de emergencia, coordinado por el gobierno provincial junto con el sector ganadero, permitió evacuar cerca del 90% de la hacienda que se encontraba en zonas inundables. De las más de 700 mil cabezas relevadas en agosto, actualmente permanecen entre 80 mil y 90 mil animales en territorio insular, principalmente en sectores elevados donde todavía es posible mantenerlos bajo un esquema de manejo planificado.

El traslado masivo de ganado fue una de las principales medidas adoptadas por la administración del gobernador Maximiliano Pullaro para enfrentar la emergencia hídrica en el humedal. A partir de las alertas tempranas por la suba del Paraná y las herramientas establecidas mediante el decreto provincial Nº 1951, se organizó el movimiento de los rodeos hacia establecimientos ubicados en tierra firme.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini, destacaron que la coordinación con los productores permitió superar la etapa más delicada de la emergencia sin que se registraran pérdidas masivas de animales.

El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, confirmó que la situación se encuentra bajo control luego de participar de una reunión del Comité Operativo de Emergencia.

"La hacienda en isla, que era el principal problema, ya ha sido retirada. Quedaron unas 80.000 cabezas. Por el sondeo que hicimos estos días, mucho de lo que queda —insistimos que es mayoritariamente programado— permanece en islas altas, por lo que hoy no tenemos un conflicto crítico en el territorio insular", explicó el funcionario.

Inundaciones en Santa Fe: por qué todavía quedan animales en las islas

Aunque los relevamientos oficiales indican que la mayor parte del ganado fue evacuada, los registros administrativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) todavía muestran una cantidad superior de animales en las islas.

Según los padrones del organismo nacional, unas 170 mil cabezas permanecen registradas en territorio insular, mientras que los sondeos realizados por los equipos técnicos provinciales estiman que la cifra efectiva oscila entre 80 mil y 90 mil.

La diferencia, explicaron desde el gobierno santafesino, responde principalmente a las demoras habituales en la actualización de los movimientos de hacienda.

Una parte de los productores realizó los traslados mediante el Certificado Provisorio de Tránsito Animal (CPTA), mientras que otros todavía tienen pendiente completar el cierre formal de los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE).

Por ese motivo, las autoridades consideran que los registros administrativos aún no reflejan la totalidad de los movimientos concretados durante la emergencia.

En cuanto al ganado que permanece en las islas, los relevamientos indican que la mayoría se encuentra en terrenos altos y bajo condiciones de manejo planificadas, por lo que actualmente no representa una situación crítica.

Qué pasará con el ganado evacuado por la crecida del Paraná

Una vez superada la etapa de traslados urgentes, la principal preocupación de las autoridades pasó a ser la recepción de los animales en los establecimientos continentales y el seguimiento de su situación sanitaria.

El Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja junto con Senasa para verificar los destinos de los rodeos y garantizar que los movimientos no generen inconvenientes en las regiones receptoras.

"Estamos monitoreando junto con Senasa la cuestión sanitaria de esos rodeos que salen de las islas para no generar ningún desorden sanitario en otros distritos. Estamos chequeando los destinos hacia donde fueron los animales y procurando que todos los protocolos se cumplan", señaló Mántaras.

Para facilitar los traslados, continúan vigentes las flexibilizaciones normativas gestionadas ante Senasa nacional durante la emergencia.

Estas disposiciones permiten agilizar los movimientos de hacienda hacia distintos puntos de la provincia, especialmente los departamentos Vera, General Obligado, San Justo y San Cristóbal.

Los animales también fueron trasladados hacia establecimientos de otras provincias, entre ellas Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero.

El movimiento de semejante cantidad de cabezas plantea nuevos desafíos para los productores, que deben conseguir superficies adecuadas para mantener los rodeos y garantizar su alimentación mientras persistan las condiciones de anegamiento en las islas.

Santa Fe ofrece campos y reservas de alimento para los productores afectados

Para acompañar a los ganaderos que debieron retirar sus animales del humedal, el gobierno santafesino reforzó la difusión del Registro de Ofrecimientos de Pastajes y Reservas de Forrajes (Ropeca).

Se trata de una plataforma oficial que permite vincular a productores que necesitan reubicar su hacienda con propietarios de establecimientos que disponen de superficies para pastoreo o reservas de alimento.

Actualmente, el registro cuenta con 45 oferentes activos, entre campos disponibles para pastaje y reservas de rollos destinados a la alimentación del ganado.

Noticias relacionadas
Tres estaciones de la autopista Rosario-Santa Fe dejarán de contar con atención manual.

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

el legado de los palmeras: la gesta popular que unio a santa fe con el continente para siempre

El legado de Los Palmeras: la gesta popular que unió a Santa Fe con el continente para siempre

Vigilia del Día de la Música en Funes. Julián Venegas y José Santucho presentarán Ambulantes el sábado 21 a las 21, en Casa Zulú

La Vigilia del Día de la Música llega a Funes: "Una experiencia de encuentro, arte y sentidos"

Centro de Estudios en Políticas Públicas. Vecinos, vecinas, vecinales y grupos sociales de Funes se reunieron en Acif

Funes: encuentro de vecinos en la Asociación de Comerciantes para prevenir inundaciones

Las más leídas

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Duendes es el nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes es el nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El elegido para cambiar el rumbo de Argentino: Juan Mateo Chulich

El elegido para cambiar el rumbo de Argentino: Juan Mateo Chulich

Lo último

A pura emoción, Phil Collins y Billy Idol entraron al Salón de la Fama del Rock & Roll

A pura emoción, Phil Collins y Billy Idol entraron al Salón de la Fama del Rock & Roll

El 68% de los argentinos dice que no llega a fin de mes con sus ingresos

El 68% de los argentinos dice que no llega a fin de mes con sus ingresos

Norberto Speciale: Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden

Norberto Speciale: "Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden"

Evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por la crecida del Paraná

Pudieron retirar un 90 % de la hacienda que estaba en las islas. Aún quedan entre 80 mil y 90 mil animales en zonas altas del humedal
Evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por la crecida del Paraná
Uno 135 mil rosarinos tienen deudas y preocupan las billeteras virtuales
Economía

Uno 135 mil rosarinos tienen deudas y preocupan las billeteras virtuales

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán
Policiales

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase
La Región

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana
Zoom

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles dijo que aún busca a su hermana

Las más leídas
Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Duendes es el nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes es el nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El elegido para cambiar el rumbo de Argentino: Juan Mateo Chulich

El elegido para cambiar el rumbo de Argentino: Juan Mateo Chulich

La Capital: un siglo y medio de evolución tecnológica

La Capital: un siglo y medio de evolución tecnológica

Ovación
No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera
Ovación

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

Cierre de año del futsal de Newells con un título bajo el brazo y el pasaje a Supercopa

Cierre de año del futsal de Newell's con un título bajo el brazo y el pasaje a Supercopa

Matías Rossi avisó en Río Cuarto que es otro candidato al título del Turismo Carretera

Matías Rossi avisó en Río Cuarto que es otro candidato al título del Turismo Carretera

Policiales
Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán
Policiales

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

Causa Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron penas inferiores

Causa Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron "penas inferiores"

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

La Ciudad
Récord de corredores en la maratón de Newells en el Parque Independencia
La Ciudad

Récord de corredores en la maratón de Newell's en el Parque Independencia

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: Aún falta

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: "Aún falta"

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Granata aclaró la polémica sobre Alma misionera y sus críticas a los nuevos católicos
Política

Granata aclaró la polémica sobre "Alma misionera" y sus críticas a los nuevos católicos

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino
La Ciudad

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión
La Ciudad

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hay que hacer si aparecen
La Región

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hay que hacer si aparecen

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC
La Ciudad

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC

La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes
Zoom

La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos
La Ciudad

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo
La Ciudad

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016
Zoom

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región
La Región

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región

El futsal de Newells juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027
Ovación

El futsal de Newell's juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable
La Ciudad

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales
La Ciudad

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná
Ovación

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?
Agro

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial
La Región

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía
Policiales

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino