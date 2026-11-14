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Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hay que hacer si aparecen

Varias especies fueron vistas en localidades santafesinas por la creciente de los cursos de agua y el arrastre de embalsados de camalotes

14 de noviembre 2026 · 13:36hs
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El Niño cambió el comportamiento de la fauna regional.

El Niño cambió el comportamiento de la fauna regional.

La crecida de los cursos de agua y el arrastre de embalsados de camalotes desde el norte hacia el centro y sur provincial, impulsado por el fenómeno de El Niño, alertaron a la comunidad por el incremento de fauna silvestre en localidades ribereñas y áreas periurbanas.

Frente a ello, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe brindó diferentes recomendaciones para proceder frente a estos posibles avistamientos.

El médico veterinario Mauro Pergazere, director provincial de la Delegación Centro del Ministerio explicó las causas de la aparición de estos animales: "La crecida inunda los refugios naturales y reduce la disponibilidad de alimento, lo que obliga a los animales a desplazarse en busca de zonas altas y secas".

>> Leer más: El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

Además, indicó: "En los últimos días se registraron avistajes frecuentes de culebras y yararás, zorros y especies exóticas como el ciervos axis en ciudades como Santa Fe y Rosario". También, avisó sobre la posible presencia de aguará guazú, carpinchos y lagartos overos, los cuales llegan cansados y desorientados después de recorrer largas distancias.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático remarcó que está estrictamente prohibida la caza, captura, acoso, tenencia como mascota, comercialización o maltrato de toda la fauna autóctona, amparado en la ley provincial 4.830.

Los pasos a seguir en caso de encontrar fauna silvestre

Si es visto un animal silvestre en ámbitos urbanos o periurbanos se recomienda seguir estas indicaciones:

  • Comunicarse con el 911, la Policía Ecológica, la Guardia de Seguridad Rural Los Pumas o a la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna (correo electrónico: [email protected]), detallando ubicación exacta, especie o descripción y estado del animal.
  • Mantener distancia, no intentar tocarlo, capturarlo ni trasladarlo por cuenta propia y evitar acercarse para tomar fotos o videos.
  • No acorralar, permitirle que pueda alejarse si se encuentra simplemente desorientado.
  • Mantener a los animales de compañía alejados, dentro de la vivienda o en un espacio cerrado y seguro. Si están en el exterior, sujetarlos con correa para evitar acercamientos, ataques, y la posible transmisión de enfermedades y estrés.
  • No alimentar ni dar agua al animal salvo indicación expresa de los veterinarios.
  • No administrar ningún tipo de medicamento, sedante o anestésico sin la indicación y autorización previa del personal de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna.

>> Leer más: Alvear se prepara para El Niño con obras de drenaje, más equipamiento y monitoreo del Paraná

Desde el ministerio recordaron que los ofidios cumplen una función ecológica importante como controladoras naturales de roedores, lo que contribuye a reducir la circulación de animales que pueden transmitir enfermedades como leptospirosis y hantavirus. Por ello, recomendaron no matar a los ejemplares y mantener los patios desmalezados, con el pasto corto y libres de escombros, basura y acumulaciones de agua. Mientras que para tareas de limpieza en zonas de pastizales, aconsejan utilizar botas de caña alta y guantes.

Ante una eventual mordedura a una persona, lavar la zona con agua y jabón, retirar todo objeto ajustado, no realizar torniquetes, cortes ni succión, y acudir rápidamente al centro de salud más cercano. Si la mordedura afecta a una mascota, se debe retirar su collar para evitar una posible asfixia por inflamación, limpiar la herida y llevarla inmediatamente al veterinario.

¿Cómo prevenir atropellamientos en las rutas?

El agotamiento y la desorientación provocados por los desplazamientos también incrementan el riesgo de colisiones en corredores viales. Para mitigar esta problemática de manera estructural, el gobierno de Santa Fe determinó once Áreas de Mitigación de Atropellamiento de Fauna (AMAF) con cartelería preventiva específica y monitoreo mediante cámaras trampa. Sumado a ello, incorporó pasafaunas e infraestructura de conectividad ecológica en las nuevas licitaciones de rutas y puentes de forma obligatoria.

Para aquellos que circulen por las rutas provinciales y nacionales se recomienda:

  • Extremar la atención en horarios y zonas críticas: reducir la velocidad en tramos señalizados como pasos de fauna o cercanos a reservas y cursos de agua, especialmente al amanecer, al atardecer, durante la noche y en jornadas de lluvia o crecidas.
  • Si encuentra un animal en la calzada: encender las balizas, disminuir la velocidad de manera progresiva y no tocar bocina ni encender luces altas de forma directa, ya que encandilan y paralizan al ejemplar.
  • Si halla fauna herida en ruta: No tocar ni mover al animal y dar aviso inmediato al 911 para activar el rescate técnico y estar atento a las recomendaciones del caso. Quienes deseen colaborar con el registro científico de avistajes o atropellamientos pueden reportarlos a través de las plataformas de ciencia ciudadana Epicollect5 o Argentinat.

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