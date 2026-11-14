Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable

Un galgo que había sido atropellado y presentaba un mal estado de salud fue rescatado por la Municipalidad de Rosario en una vivienda de la zona noroeste . El animal tenía síntomas de desnutrición y estaba muy descuidado, de modo que lo trasladaron directamente para brindarle asistencia veterinaria.

La intervención estuvo a cargo por de la secretaría de Control, a través del Área de Protección Animal, quienes actuaron tras un llamado de los vecinos del barrio y un reclamo presentado por la ONG Galgos Libres . Polo , como fue bautizado por los integrantes de la organización, fue asistido por la organización y permaneció internado para realizarle los tratamientos correspondientes.

El galgo actualmente se encuentra en un lugar de tránsito donde continúa recuperándose favorablemente bajo el cuidado de Galgos Libres. A pesar de ello, todavía sigue necesitando cuidados especiales para completar su rehabilitación.

Al respecto, el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera , detalló el procedimiento ante estas situaciones de maltrato animal: "Cuando recibimos una denuncia de estas características, intervenimos para resguardar al animal y garantizarle la atención que necesita. El cuidado responsable no es opcional: es una obligación que tenemos que asumir como sociedad ".

Sumado a ello, la titular del Área de Protección Animal, Sabrina Latino, explicó cómo fue encontrado el animal: "El perro llegó en un estado muy delicado y con signos de desnutrición de acuerdo al primer informe veterinario. Necesitaba atención urgente y por eso se actuó rápidamente contando con la colaboración activa de Galgos Libres para ponerlo a resguardo".

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Por último, el Municipio informó que elevarán una denuncia penal contra el responsable para que se investigue lo ocurrido, frente al alarmante cuadro en el que fue encontrado el perro. "Detrás de cada rescate hay un animal que necesita que actuemos y una situación que no podemos naturalizar. Vamos a avanzar con la denuncia porque estos hechos deben investigarse. Nuestro compromiso es intervenir, proteger a los animales y trabajar para que puedan tener una vida digna", agregó Latino.