Morosidad récord en Rosario: más de 135 mil personas no pueden pagar sus deudas y crece la preocupación por las billeteras virtuales

Un informe del Cepa, basado en datos del Banco Central, revela que el 26,9% de los rosarinos que tienen deudas registra atrasos en sus pagos. La situación golpea especialmente a los jóvenes. En Santa Fe hay casi 430 mil morosos.

El endeudamiento de las familias argentinas alcanzó niveles que no se registraban desde la crisis de 2001 y Rosario no escapa a un problema que se profundiza a medida que los ingresos pierden poder adquisitivo y se multiplican las dificultades para afrontar los compromisos financieros . Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) , elaborado sobre datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 135.555 rosarinos están en mora , una cifra que representa al 26,9% de las personas que mantienen deudas en la ciudad. La situación es particularmente delicada entre los jóvenes y quienes recurrieron a las billeteras virtuales para financiar sus gastos.

El relevamiento, correspondiente a septiembre de 2026, muestra que la tasa de morosidad en Rosario llegó al 14,3% , por debajo del promedio nacional del 15,4%, pero por encima del 13,1% registrado en la provincia de Santa Fe. Esto significa que, por cada $100 que deben las familias rosarinas, $14,30 corresponden a obligaciones que no se están pagando en los plazos establecidos.

El problema adquiere otra dimensión cuando se analiza la cantidad de personas afectadas. En Rosario hay 504.803 habitantes con deudas , de los cuales más de 135 mil presentan atrasos . En otras palabras, algo más de uno de cada cuatro deudores rosarinos tiene dificultades para cumplir con sus compromisos.

El fenómeno se inscribe en un escenario nacional de fuerte deterioro del crédito a las familias. En todo el país, 6,07 millones de personas están en mora, sobre un universo de 21,4 millones de deudores. Desde febrero de 2024 se incorporaron 2,76 millones de morosos, lo que representa un crecimiento del 83,3%.

Morosidad en Rosario: uno de cada cuatro deudores tiene pagos atrasados

La situación de Rosario presenta algunas particularidades respecto del resto del país. Si bien los indicadores locales son inferiores a los nacionales, la cantidad de personas afectadas y la gravedad de los atrasos muestran un escenario preocupante.

De acuerdo con el informe del Cepa, el 26,9% de los deudores rosarinos está en mora, frente al 28,4% del promedio nacional. Sin embargo, ese porcentaje no debe confundirse con la tasa de morosidad del 14,3%, ya que ambos indicadores miden cuestiones diferentes.

Mientras el primero refleja la proporción de personas que no cumplen con sus obligaciones, el segundo representa el porcentaje del dinero adeudado que se encuentra en situación irregular.

La diferencia tiene una explicación: muchos de los rosarinos que dejaron de pagar mantienen deudas relativamente pequeñas, especialmente con billeteras virtuales. Por eso, aunque el 26,9% de los deudores presenta atrasos, sus obligaciones representan el 14,3% del monto total adeudado.

En la comparación territorial, Rosario registra una tasa de morosidad inferior a la de la ciudad de Santa Fe, donde alcanza el 15,3%, pero supera el promedio provincial del 13,1%.

La deuda morosa promedio en Rosario asciende a $2.270.694 por persona, por debajo de los $2.561.270 que se registran a escala nacional. También existen diferencias importantes según el tipo de entidad financiera: en los bancos, el promedio de las deudas impagas llega a $2.700.753, mientras que en las billeteras virtuales se ubica en $1.201.557.

Billeteras virtuales: casi la mitad de los morosos rosarinos debe solamente a estas entidades

Uno de los datos más significativos del informe está relacionado con el creciente protagonismo de las billeteras virtuales en el endeudamiento de las familias.

En Rosario, 64.061 personas, equivalentes al 47,3% de todos los morosos, registran atrasos exclusivamente con billeteras virtuales. Otro 29,6% mantiene deudas impagas solamente con bancos y el 23,2% presenta incumplimientos en ambos tipos de entidades.

La diferencia también aparece al observar qué proporción de los usuarios de cada sistema tiene dificultades para pagar. Entre los rosarinos endeudados con billeteras virtuales, el 32,9% está en mora, mientras que entre quienes tienen obligaciones bancarias esa proporción es del 18,2%.

En términos del dinero comprometido, la tasa de morosidad de las billeteras virtuales en Rosario alcanza el 30,8%, casi el triple del 10,8% correspondiente a los bancos.

Aunque ambos indicadores se ubican por debajo de los promedios nacionales —34,6% y 12,2%, respectivamente—, reflejan una fuerte concentración de los atrasos en los mecanismos de financiamiento no bancarios.

La expansión del crédito a través de billeteras virtuales coincide con un endurecimiento de las condiciones de financiamiento de los bancos tradicionales.

Según el Cepa, los préstamos al consumo cayeron un 9,4% en términos reales durante los primeros diez meses de 2026, después de haber registrado un crecimiento del 31,3% en 2025.

Frente a las mayores restricciones para acceder a préstamos bancarios, parte de los deudores recurre a alternativas considerablemente más caras.

El informe advierte que el costo financiero total (CFT) de algunos créditos otorgados por billeteras virtuales puede alcanzar el 1.375% anual, frente a un máximo del 180% en los bancos. También identifica un desplazamiento hacia prestamistas informales.

Para el centro de estudios, este proceso configura una precarización del endeudamiento: las familias que encuentran mayores dificultades para acceder al financiamiento tradicional terminan recurriendo a opciones más costosas.

Los jóvenes rosarinos son los más afectados por las deudas impagas

La edad es otro factor determinante en el deterioro de la situación financiera de los hogares.

En Rosario, el 42% de los deudores de entre 15 y 24 años está en mora, la proporción más elevada de todos los grupos etarios analizados. Entre quienes tienen entre 25 y 34 años, el porcentaje alcanza el 37%.

La incidencia de los atrasos disminuye progresivamente a medida que aumenta la edad y llega al 15,8% entre los mayores de 75 años.

La misma tendencia se observa cuando se analiza el monto de las obligaciones impagas: la tasa de morosidad es del 34,2% entre los deudores más jóvenes, mientras que entre los mayores de 75 años desciende al 11,4%.

Sin embargo, cuando se considera la cantidad absoluta de personas, el problema se concentra en los grupos de edad intermedia.

El 69,9% de los morosos rosarinos tiene entre 25 y 54 años, una franja que reúne a buena parte de la población en edad laboral activa.

El segmento más numeroso corresponde a las personas de entre 25 y 34 años, con 35.671 deudores en mora.

Estos datos muestran que las dificultades para afrontar los compromisos financieros tienen una incidencia especialmente elevada entre los jóvenes, aunque la mayor cantidad de afectados se encuentra en las edades centrales de la vida laboral.

Más de 91 mil rosarinos tienen deudas consideradas irrecuperables

La gravedad de los incumplimientos constituye otro de los aspectos más delicados del relevamiento.

De los 135.555 rosarinos que están en mora, 91.386 personas, el 67,4%, se encuentran en situación 5, la categoría que el sistema financiero identifica como irrecuperable.

A ese grupo se suman otros 28.350 deudores clasificados en situación 4 y 15.819 en situación 3.

La clasificación permite dimensionar hasta qué punto se deterioró la capacidad de pago de una parte de los hogares: no se trata únicamente de atrasos recientes, sino de obligaciones que alcanzaron categorías avanzadas de irregularidad.

Además, otros 13.659 rosarinos están en situación 2, una categoría que todavía no se contabiliza dentro de la mora utilizada en el informe, pero que funciona como una señal de alerta sobre posibles nuevos incumplimientos.

El volumen de personas que ya se encuentra en situación 5 es particularmente significativo: representa más de dos tercios de todos los morosos de Rosario.

Santa Fe: casi 430 mil personas están en mora, aunque la provincia figura entre las menos afectadas

El panorama provincial presenta un contraste. Santa Fe se encuentra entre las jurisdicciones con menores tasas de morosidad del país, pero al mismo tiempo reúne una de las mayores cantidades de personas con deudas impagas.

Según el Cepa, la tasa provincial de morosidad alcanza el 13,1%, por debajo del promedio nacional del 15,4%. Con ese registro, Santa Fe ocupa el puesto 20 entre las 24 jurisdicciones del país, lo que la convierte en la quinta con menor irregularidad crediticia.

Sin embargo, 428.597 santafesinos están en mora, una cifra que ubica a la provincia en el tercer lugar nacional por cantidad de personas afectadas, solamente detrás de Buenos Aires y Córdoba.

En términos de deudores, el 25,9% de los santafesinos que mantienen obligaciones financieras registra atrasos en sus pagos.

El relevamiento también permite identificar diferencias dentro del territorio provincial.

En el norte y la costa santafesina se observan las mayores proporciones de personas en mora, aunque con deudas de menor monto. Los departamentos General Obligado y San Javier, por ejemplo, registran un 30,5% de deudores con incumplimientos.

En cambio, el centro y el sur de Santa Fe presentan porcentajes más bajos de morosos, pero con compromisos financieros de mayor magnitud.

Los departamentos Rosario y La Capital registran proporciones del 27,2% y 27%, respectivamente, levemente por encima del promedio departamental provincial del 25,7% consignado en el informe.

En el extremo opuesto aparecen Las Colonias, con el 17,3%; Caseros, con el 17,6%; y San Martín, con el 18%.

Otro dato relevante para la región es que el cordón industrial del Gran Rosario concentra el 47% de los deudores de toda la provincia, lo que muestra el peso del área metropolitana dentro del mapa del endeudamiento santafesino.

La morosidad nacional alcanzó niveles que no se veían desde la crisis de 2001

La situación que atraviesan Rosario y Santa Fe forma parte de un deterioro más amplio del crédito a las familias argentinas.

En septiembre de 2026, la morosidad de los préstamos bancarios a hogares llegó al 12,2%, cuando en octubre de 2024 apenas alcanzaba el 2,5%.

Se trata de un nivel de irregularidad que, según el informe, no se registraba desde la crisis de 2001.

La evolución de las billeteras virtuales fue todavía más pronunciada.

En noviembre de 2024, la tasa de morosidad de esas entidades se encontraba en el 7,3%. Para septiembre de 2026 había trepado al 34,6%, superando incluso el máximo del 27,1% registrado durante la pandemia, en mayo de 2020.

Al considerar conjuntamente bancos y billeteras virtuales, la tasa de morosidad nacional alcanza el 15,4%.

El problema también se refleja en la cantidad de afectados. De los 21,4 millones de argentinos que mantienen deudas, 6,07 millones registran incumplimientos.

Desde febrero de 2024, la cantidad de personas en mora creció un 83,3%, con la incorporación de 2,76 millones de nuevos deudores en situación irregular.

Actualmente, quienes tienen pagos atrasados representan casi uno de cada cinco adultos del país y equivalen al 37,9% de la población económicamente activa.

Además, el 48,2% de los morosos registra atrasos únicamente con billeteras virtuales, mientras que 4,13 millones de personas están clasificadas en situación 5, considerada irrecuperable.

Salarios que pierden poder adquisitivo y familias que se endeudan para llegar a fin de mes

El Cepa vincula el aumento de la morosidad con el deterioro de los ingresos y las dificultades de los hogares para sostener sus gastos cotidianos.

De acuerdo con el análisis del centro de estudios, el salario real de los trabajadores registrados acumula una caída del 7% desde la asunción de Javier Milei, cuando se utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

La pérdida de poder adquisitivo alcanza el 17,6% si se utiliza una canasta de consumo actualizada, según la metodología alternativa contemplada en el informe.

Para el Cepa, el crecimiento de los incumplimientos no responde principalmente a decisiones de gasto irresponsables, sino a la utilización del crédito como una herramienta para compensar la insuficiencia de ingresos.