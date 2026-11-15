No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

El Tomba se coronó campeón de la Primera Nacional al derrotar en la final a Tristán Suárez. Habrá más mendocinos en Primera que rosarinos

El festejo en la cancha de Belgrano fue de los hinchas de Godoy Cruz. Gran triunfo sobre Tristán Suárez y regreso enseguida a primera división. Tercer club de Mendoza en la elite.

En la temporada 2027 habrá tres equipos de Mendoza en la primera división del fútbol argentino. Godoy Cruz doblegó a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional y regresó rápido a la elite después del descenso de 2025. Fue 3 a 1, en cancha de Belgrano.

En este siglo, solo en la temporada 2005/2006 hubo tres rosarinos en primera división, con la breve incursión de Tiro Federal. Antes hay que remontarse al Nacional 83 (y antes el 82), con la presencia de Renato Cesarini junto a Newell's y Central. Y mucho antes, en 1958 y 1959, Central Córdoba compartió la elite con leprosos y canallas.

En cambio ahora, en el 2027, serán nada menos que tres los equipos de Mendoza que jugarán en primera: Independiente Rivadavia, de gran presente; Gimnasia, que logró mantenerse y jugará los playoffs; y ahora Godoy Cruz, el único que había hecho base permanente en Primera hasta que descendió en la temporada pasada.

Godoy Cruz se lo ganó bien

Pero el Tomba se rehizo, ganó su zona y en la final a partido único en estadio neutral (Belgrano) derrotó 3 a 1 a Tristán Suárez, que nunca en su historia estuvo tan cerca de llegar al círculo superior y tendrá otra oportunidad en el reducido por el segundo ascenso.

El excanalla Esteban Burgos, que jugó en la época dorada del Chacho Coudet, abrió la cuenta de penal a los 12 minutos y aumentó Axel Rodríguez a los 32'. Antes del descanso, a los 40', Marcos Enrique descontó para el Lechero. Pero a los 23' del complemento Martín Pino cerró la historia y abrochó el ascenso. En el final entró en el Tomba el delantero que pertenece a Central, Fabricio Oviedo. En Tristán fue titular otro exauriazul, Diego Becker.