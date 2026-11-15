La Capital | Ovación | futsal

Cierre de año del futsal de Newell's con un título bajo el brazo y el pasaje a Supercopa

Newell’s venció en el estadio cubierto a Estudiantil Porteño en la final de la Copa de Plata y accedió a la nueva copa de la Asociación del Fútbol Argentino

15 de noviembre 2026 · 18:09hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los jugadores de futsal de Newells

CANOB FUTSAL

Los jugadores de futsal de Newell's, luego de obtener el título y el pasaje a la Supercopa.

En un partido que se definió por detalles, muy estudiado y donde recién sobre el final Newell’s pudo reafirmar la victoria, la Lepra venció 6 a 5 a Estudiantil Porteño y se consagró campeón de la Copa de Plata de la Liga de Futsal de primera división, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino. Este triunfo le permitió al Rojinegro no solo gritar campeón en el estadio cubierto Claudio Newell sino clasificar a la próxima edición de la Supercopa 2027.

En la próxima Supercopa participarán además el campeón de la Primera División (Primera A), y los campeones de las categorías de ascenso (Primera B, Primera C y Primera D), Copa Argentina, Copa de Oro, Liga Nacional Argentina y el de la Supercopa de la temporada anterior.

El partido fue manejado por los dirigidos por Daniel Puntorillo. Aunque el arranque fue parejo, la Lepra pudo sacar una ventaja de 6 a 3. En ese momento, y cuando el cotejo estaba para una goleada del local, la visita acortó ventajas y terminó rasguñando el empate.

Los goleadores leprosos fueron Nicolás Piqué, Jeremías Alvarado, Jonathan Hernández, Ignacio Honores, Dino Francolini y la figura rojinegra Luciano Avellino, quien dejó su carrera en Europa para venir a conseguir este título.

El Claudio Newell tuvo un marco acorde con el acontecimiento con 1500 personas aproximadamente. La premiación va a ser en el predio de Lionel Messi en Ezeiza con fecha todavía no definida. El Rojinegro no ganaba un título de primera A de AFA de futsal desde el año 1994.

Algunos incidentes en la tribuna visitante

Promediado el cotejo y como consecuencia de una agresión de la parcialidad de Estudiantil Porteño al arquero de Newell’s, el encuentro fue suspendido provisoriamente por los árbitros. Fue un momento de tensión entre las dos parcialidades, que se controló rápidamente y no demoró mucho el partido.

Por lo que pudo averiguar Ovación, al arquero leproso le tiraron un líquido que no quedó definido de que se trataba, aunque podría haber sido una gaseosa. La intervención tanto de los cuerpos técnicos como la seguridad, calmaron los ánimos y lograron que la final pueda terminar sin incidentes.

>>Leer más: El equipo de futsal del Club Regatas será distinguido por el Concejo Municipal de Rosario

Una estructura del futsal que perdura en el tiempo con éxitos

Con Santiago Daulón como dirigente a cargo, la presidencia conjunta en la disciplina de Iván Vrancich y Carlos Chianelli, y Ezequiel Lopez, Manuel Basterra, Fabrizio Delarco como colaboradores, además de la cooperación de la subcomisión de futsal de padres, que todo el año ayudan y colaboran con las actividades de la disciplina, el futsal rojinegro vuelve a tener un papel importante a nivel nacional.

Pensando en lo que viene para el próximo año, cerrando de la mejor manera este 2026 con un título en la mayor categoría de AFA del país y la clasificación a la Supercopa del año próximo, el futsal de Newell’s evalúa los detalles de cara al 2027.

Claro que con el presente económico de la institución, con una deuda de alrededor de 40 millones de dólares, será clave la ingeniería económica por parte de la dirigencia para seguir creciendo.

Noticias relacionadas
El festejo en la cancha de Belgrano fue de los hinchas de Godoy Cruz. Gran triunfo sobre Tristán Suárez y regreso enseguida a primera división. Tercer club de Mendoza en la elite.

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

El Granadero Matías Rossi controla los embates del campeón vigente Agustín Canapino y del aspirante más joven al título, Otto Fritzler. Así llegaron a la meta en Río Cuarto, penúltima del 2026 del Turismo Carretera.

Matías Rossi avisó en Río Cuarto que es otro candidato al título del Turismo Carretera

Central Córdoba quería ascender y una vez más se quedó en el camino. Lleva años intentándolo y no sabe cómo hacerlo.

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

Juan Mateo Chulich. En su oficina en la obra social del Sindicato de Camioneros de Santa Fe. En una charla con Ovación, dijo que se siente capacitado para sacar a Argentino adelante.

Juan Mateo Chulich, el hombre elegido para cambiar el rumbo de Argentino

Las más leídas

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

Juan Mateo Chulich, el hombre elegido para cambiar el rumbo de Argentino

Juan Mateo Chulich, el hombre elegido para cambiar el rumbo de Argentino

Lo último

A pura emoción, Phil Collins y Billy Idol entraron al Salón de la Fama del Rock & Roll

A pura emoción, Phil Collins y Billy Idol entraron al Salón de la Fama del Rock & Roll

El 68% de los argentinos dice que no llega a fin de mes con sus ingresos

El 68% de los argentinos dice que no llega a fin de mes con sus ingresos

Norberto Speciale: Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden

Norberto Speciale: "Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden"

Evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por la crecida del Paraná

Pudieron retirar un 90 % de la hacienda que estaba en las islas. Aún quedan entre 80 mil y 90 mil animales en zonas altas del humedal
Evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por la crecida del Paraná
Uno 135 mil rosarinos tienen deudas y preocupan las billeteras virtuales
Economía

Uno 135 mil rosarinos tienen deudas y preocupan las billeteras virtuales

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán
Policiales

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase
La Región

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Rocío Robles afirmó que tuvo una hermana nacida en el hospital Provincial de Rosario que fue cambiada por otro bebé
Zoom

Rocío Robles afirmó que tuvo una hermana nacida en el hospital Provincial de Rosario que fue cambiada por otro bebé

Las más leídas
Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

El Charrúa termina otro año frustrante y sigue hundido en el fondo del fútbol argentino

Juan Mateo Chulich, el hombre elegido para cambiar el rumbo de Argentino

Juan Mateo Chulich, el hombre elegido para cambiar el rumbo de Argentino

La Capital: un siglo y medio de evolución tecnológica

La Capital: un siglo y medio de evolución tecnológica

Ovación
No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera
Ovación

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

No hay dos sin tres: Godoy Cruz volvió enseguida y es el tercer club de Mendoza en Primera

Cierre de año del futsal de Newells con un título bajo el brazo y el pasaje a Supercopa

Cierre de año del futsal de Newell's con un título bajo el brazo y el pasaje a Supercopa

Matías Rossi avisó en Río Cuarto que es otro candidato al título del Turismo Carretera

Matías Rossi avisó en Río Cuarto que es otro candidato al título del Turismo Carretera

Policiales
Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán
Policiales

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

Causa de lesa humanidad Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron penas inferiores

Causa de lesa humanidad Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron "penas inferiores"

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

La Ciudad
Una multitud rojinegra copó el Parque Independencia: récord de corredores en la maratón de Newells
La Ciudad

Una multitud rojinegra copó el Parque Independencia: récord de corredores en la maratón de Newell's

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: Se logró mucho, pero aún falta

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario: "Se logró mucho, pero aún falta"

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia

Granata aclaró la polémica sobre Alma misionera y sus críticas a los nuevos católicos
Política

Granata aclaró la polémica sobre "Alma misionera" y sus críticas a los nuevos católicos

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino
La Ciudad

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión
La Ciudad

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hay que hacer si aparecen
La Región

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hay que hacer si aparecen

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC
La Ciudad

Más que otro color: Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC

La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes
Zoom

La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos
La Ciudad

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo
La Ciudad

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016
Zoom

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región
La Región

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región

El futsal de Newells juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027
Ovación

El futsal de Newell's juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable
La Ciudad

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales
La Ciudad

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná
Ovación

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?
Agro

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial
La Región

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía
Policiales

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino