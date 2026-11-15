Cierre de año del futsal de Newell's con un título bajo el brazo y el pasaje a Supercopa

Newell’s venció en el estadio cubierto a Estudiantil Porteño en la final de la Copa de Plata y accedió a la nueva copa de la Asociación del Fútbol Argentino

Los jugadores de futsal de Newell's, luego de obtener el título y el pasaje a la Supercopa.

En un partido que se definió por detalles, muy estudiado y donde recién sobre el final Newell’s pudo reafirmar la victoria, la Lepra venció 6 a 5 a Estudiantil Porteño y se consagró campeón de la Copa de Plata de la Liga de Futsal de primera división, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino. Este triunfo le permitió al Rojinegro no solo gritar campeón en el estadio cubierto Claudio Newell sino clasificar a la próxima edición de la Supercopa 2027.

En la próxima Supercopa participarán además el campeón de la Primera División (Primera A), y los campeones de las categorías de ascenso (Primera B, Primera C y Primera D), Copa Argentina, Copa de Oro, Liga Nacional Argentina y el de la Supercopa de la temporada anterior.

El partido fue manejado por los dirigidos por Daniel Puntorillo. Aunque el arranque fue parejo, la Lepra pudo sacar una ventaja de 6 a 3. En ese momento, y cuando el cotejo estaba para una goleada del local, la visita acortó ventajas y terminó rasguñando el empate.

Los goleadores leprosos fueron Nicolás Piqué, Jeremías Alvarado, Jonathan Hernández, Ignacio Honores, Dino Francolini y la figura rojinegra Luciano Avellino, quien dejó su carrera en Europa para venir a conseguir este título.

El Claudio Newell tuvo un marco acorde con el acontecimiento con 1500 personas aproximadamente. La premiación va a ser en el predio de Lionel Messi en Ezeiza con fecha todavía no definida. El Rojinegro no ganaba un título de primera A de AFA de futsal desde el año 1994.

Algunos incidentes en la tribuna visitante

Promediado el cotejo y como consecuencia de una agresión de la parcialidad de Estudiantil Porteño al arquero de Newell’s, el encuentro fue suspendido provisoriamente por los árbitros. Fue un momento de tensión entre las dos parcialidades, que se controló rápidamente y no demoró mucho el partido.

Por lo que pudo averiguar Ovación, al arquero leproso le tiraron un líquido que no quedó definido de que se trataba, aunque podría haber sido una gaseosa. La intervención tanto de los cuerpos técnicos como la seguridad, calmaron los ánimos y lograron que la final pueda terminar sin incidentes.

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Una estructura del futsal que perdura en el tiempo con éxitos

Con Santiago Daulón como dirigente a cargo, la presidencia conjunta en la disciplina de Iván Vrancich y Carlos Chianelli, y Ezequiel Lopez, Manuel Basterra, Fabrizio Delarco como colaboradores, además de la cooperación de la subcomisión de futsal de padres, que todo el año ayudan y colaboran con las actividades de la disciplina, el futsal rojinegro vuelve a tener un papel importante a nivel nacional.

Pensando en lo que viene para el próximo año, cerrando de la mejor manera este 2026 con un título en la mayor categoría de AFA del país y la clasificación a la Supercopa del año próximo, el futsal de Newell’s evalúa los detalles de cara al 2027.

Claro que con el presente económico de la institución, con una deuda de alrededor de 40 millones de dólares, será clave la ingeniería económica por parte de la dirigencia para seguir creciendo.