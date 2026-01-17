Verano 2026: alta ocupación en los principales destinos turísticos del país

Entre los lugares más elegidos por los argentinos figuran Pinamar, Villa Carlos Paz y Las Grutas, donde las reservas superan el 90%.

Pinamar es una de las localidades de la Costa Atlántica que más ocupación registra este verano en Argentina.

El inicio de la temporada de verano 2026 en Argentina muestra altos niveles de ocupación hotelera en distintos puntos del país , consolidando a varios destinos como los más elegidos por los turistas en las primeras semanas del año.

Según datos oficiales difundidos por la Secretaría de Turismo de la Nación, durante los primeros días de enero se registró una “alta ocupación hotelera y parahotelera” en numerosos destinos turísticos, con niveles de reservas que oscilaron entre el 75% y el 100% en ciudades emblemáticas del turismo nacional .

Entre los lugares más elegidos se destacan Pinamar, Villa Carlos Paz y Las Grutas, donde las reservas superan el 90% . En tanto, San Martín de los Andes alcanza el 85% de ocupación, mientras que en provincias como Misiones y en destinos del norte argentino, como Tafí del Valle, los registros superan el 75%.

Los balnearios y ciudades costeras volvieron a liderar los viajes de los argentinos durante el arranque de la temporada estival. En este contexto, se mantiene la tendencia de los últimos años, con predominio de escapadas de corta duración , especialmente fines de semana y períodos acotados, por sobre las estadías prolongadas.

Mar del Plata, uno de los destinos más tradicionales del país, superó el 75% de ocupación en los últimos días de diciembre y registró un piso de reservas cercano al 65% para la primera semana de enero, porcentaje que suele incrementarse con las llegadas de último momento.

>> Leer más: Uruguay vive un verano récord con Punta del Este como epicentro

Mar de las Pampas también mostró un comienzo de temporada muy fuerte, con cifras superiores al 90%, mientras que en todo el partido de Villa Gesell el promedio de ocupación alcanzó el 93%.

Monte Hermoso recibió el 2026 con ocupación prácticamente plena, tanto en alojamientos hoteleros como extrahoteleros, según informó el área de Turismo municipal. En Necochea, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo indicó que cabañas y aparts alcanzaron un 80% de ocupación, mientras que las inmobiliarias registraron picos de entre el 90% y el 100% en los primeros días del año.

las-grutas1.jpg Las Grutas se convirtió en una de las localidades más elegidas del sur argentino por sus extensas playas.

En la Patagonia, Bariloche continúa siendo uno de los destinos más convocantes, con una ocupación cercana al 80% durante la primera semana de enero. En la provincia de Neuquén, San Martín de los Andes se posiciona como el principal polo turístico: de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la ciudad alcanzó un 85% de ocupación, en el marco de un inicio de temporada marcado por una alta afluencia de visitantes en todo el territorio provincial.

En el norte del país, Misiones registró niveles de ocupación hotelera cercanos al 70% y más de 5.000 ingresos diarios al Parque Nacional Iguazú durante el último fin de semana, según el relevamiento del Ministerio de Turismo provincial. El movimiento turístico también se hizo sentir en la zona centro de la provincia y en destinos como San Ignacio y el Salto del Tabay.

Por su parte, en Entre Ríos, desde la Municipalidad de Gualeguaychú se informó un 80% de ocupación durante el primer fin de semana del año, destacando además el impacto positivo del Carnaval del País en el inicio de la temporada. En tanto, el municipio de Colón registró un nivel de ocupación del 85%, confirmando el buen arranque del verano en la región.