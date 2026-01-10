La Capital | Turismo | Uruguay

Uruguay vive un verano récord con Punta del Este como epicentro

Con reservas en alza, estabilidad económica y una oferta turística cada vez más diversificada, el país vecino encara la temporada con grandes expectativas.

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

10 de enero 2026 · 07:51hs
Punta del Este atraviesa una temporada de verano intensa

Punta del Este atraviesa una temporada de verano intensa, impulsada por el regreso del turismo argentino.

Uruguay se encuentra en plena temporada estival, en un escenario que recuerda a los veranos históricos de 2017 y 2018. Punta del Este se consolida nuevamente como el gran motor del turismo regional, con reservas que reflejan un verano intenso y con fuerte presencia de visitantes argentinos, especialmente de la clase media, un segmento que había disminuido en los últimos años.

Así lo analizó Javier Azcurra, vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo y director de Ventas y Relaciones Institucionales de Enjoy Punta del Este, quien señaló por LT8 que “siempre que hablamos de una temporada exitosa en Uruguay tiene que ver con el regreso del público argentino, y todo indica que este verano va a ser muy fuerte”.

El turista argentino, factor decisivo

Azcurra explicó que la actual coyuntura económica favorece el movimiento turístico regional. “Cuando el argentino está en condiciones de viajar, elige las costas uruguayas. Hoy hay estabilidad del dólar, acceso a divisas y una macroeconomía que brinda previsibilidad”, apuntó.

A esto se suma la competitividad de precios frente a otros destinos y beneficios como la devolución del IVA en gastronomía al pagar con tarjeta, que hacen más accesible la estadía. “La hotelería y la gastronomía están hoy muy alineadas con los valores de la costa argentina”, agregó.

Uno de los puntos centrales es la recuperación de un público clave, la clase media argentina, que durante años había reducido sus viajes por la inestabilidad del tipo de cambio. “Hoy esa situación parece superada y esperamos un mayor flujo de este segmento”, indicó Azcurra.

Además del tradicional visitante de alto poder adquisitivo, que nunca dejó de ir a Punta del Este, el segmento medio-alto ya mostraba crecimiento el año pasado, tendencia que ahora se profundiza.

>> Leer más: Mar del Plata copa el turismo joven: se consolida como nuevo polo nocturno y desplaza a Villa Gesell

Proyecciones alentadoras

Desde la Cámara Uruguaya de Turismo y el Centro de Estudios CERES se proyecta un incremento del 5% en ingresos del turismo argentino, aunque Azcurra se mostró más optimista: “Por lo que vemos, podríamos superar el 10% tanto en cantidad de visitantes como en ingresos, medidos en dólares constantes”.

Históricamente, Argentina representó un porcentaje clave de la afluencia turística. “El récord fue la temporada 2017-2018, con más de cuatro millones de turistas, de los cuales alrededor del 65% eran argentinos. La temporada 2025-2026 podría acercarse mucho a esos números”, concluyó.

Enjoy Punta del Este: entretenimiento y experiencias integrales

En este contexto, Enjoy Punta del Este se consolida como un motor del turismo y la cultura del balneario, con una programación que trasciende lo estacional.

Este verano, el resort apuesta al teatro con la obra Una Navidad de mierda, protagonizada por Verónica Llinás, dentro de la alianza estratégica con Gustavo Yankelevich. A esto se suma una agenda de shows y recitales con más de 30 artistas, entre ellos Diego Torres, Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti, Pilar Sordo y Valentino Merlo.

La oferta gastronómica, eventos tradicionales como el Salón del Vino, que convocó a más de 3.500 personas en su última edición, y actividades culturales y sociales completan la propuesta del resort.

Casino, promociones y grandes premios

El casino de Enjoy vuelve a ser un gran atractivo, con más de cinco millones de dólares en premios, vehículos cero kilómetro y distintas promociones para el público regional e internacional.

“Enjoy dejó de ser solo un casino, hoy es un resort integral, con entretenimiento, gastronomía, espectáculos y experiencias para todos los públicos”, subrayó Azcurra.

