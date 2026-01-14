Ybarlucea vive un verano con propuestas recreativas y culturales para toda edad

La Comuna de Ybarlucea desarrolla durante el verano una amplia agenda de actividades destinadas a niños, niñas, adolescentes y adultos con el objetivo de promover el encuentro y el acceso igualitario a los espacios

La Comuna de Ybarlucea desarrolla durante el verano una amplia agenda de actividades recreativas, deportivas y educativas destinadas a niños, niñas, adolescentes y adultos con el objetivo de promover el encuentro, el disfrute y el acceso igualitario a espacios de recreación.

Uno de los ejes centrales es la Escuela de Verano, que funciona en el camping del sindicato Smata y reúne a 450 niños y niñas de entre cuatro y 12 años. Las actividades se organizan de manera itinerante: los lunes se realizan en el Predio del Ferrocarril, mientras que el resto de la semana continúan en el Camping de Smata, combinando propuestas deportivas, juegos y espacios pedagógicos.

En paralelo, el Area Recreativa de Ybarlucea se consolida como otro punto clave de la temporada estival. Allí se desarrolla la colonia para adolescentes de 13 a 17 años, los miércoles, jueves y viernes, y también las clases de aquagym para adultos, que se dictan los lunes y miércoles, fomentando la actividad física y los hábitos saludables.

Los más pequeños también cuentan con propuestas específicas. Los sábados por la mañana se llevan adelante las clases de matronatación para bebés de seis meses a un año, mientras que los niños y niñas de dos y tres años participan de actividades de natación, pensadas para el juego, la estimulación temprana y el vínculo con el agua.

Además, el Club Fueguitos desarrolla su colonia de verano en el rea Recreativa, con actividades recreativas y deportivas de lunes a miércoles, y jornadas de cine los jueves y viernes en el Punto Digital, sumando una propuesta cultural y educativa.

verano en ybarlucea 1

Al respecto, el presidente comunal Jorge Massón destacó la importancia de estas iniciativas: “El verano en Ybarlucea es una oportunidad para que nuestras infancias, juventudes y adultos disfruten de espacios cuidados, con propuestas pensadas para cada edad. Apostamos a un Estado presente, que garantice el acceso al deporte, la recreación y la inclusión social”.

Entre las distintas propuestas, además, se consolida el inicio del Jardín de Verano, la iniciativa del Jardín Comunal “El Tractorcito Rojo” que comenzará en febrero y permite una adaptación para niños y niñas de tres años que iniciarán en marzo su ciclo lectivo 2026. Desde la Comuna señalaron que estas actividades forman parte de una política sostenida que busca fortalecer el entramado comunitario, poner en valor los espacios públicos y acompañar a las familias durante la temporada estival.