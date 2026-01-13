Los Reyes Magos pasaron por las Escuelas de Verano de Villa Gobernador Gálvez

Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron el espacio del municipio y el gobierno provincial, en el predio de la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez

Melchor, Gaspar y Baltasar estuvieron presentes en las Escuelas de Verano que brindan de forma conjunta la Municipalidad y el gobierno provincial en Club Sportivo y en el predio de la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez.

Durante la mañana, los Reyes Magos, acompañados por la Estrella de Belén, visitaron las Escuelas de Verano que se llevan adelante, tanto en el Club Sportivo como el predio de la Cooperativa Integral, donde jugaron con los chicos y compartieron propuestas lúdicas y recreativas.

Con respecto al tema, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, indicó: “Estamos muy contentos por poder empezar este 2026 con las Escuelas de Verano. Entre el Club Sportivo y el Polideportivo de la Cooperativa Integral tenemos más de 500 chicos inscriptos, donde podemos llevar adelante esta propuesta para niños y niñas gracias al acompañamiento del gobierno provincial”.

“A pesar de la situación económica y la crisis que estamos atravesando, poder llevar a cabo esta iniciativa durante enero es muy satisfactorio. Nos da mucha alegría ver la felicidad de los chicos y los padres por poder disfrutar de esta propuesta”, continuó.

Al mismo tiempo, la funcionaria resaltó que “además de las Escuelas de Verano para niños y niñas, tenemos la Colonia de Adultos Mayores, el programa Verano Joven con los jóvenes que son parte de los Centros de Día, Nueva Oportunidad y del grupo del Centro de Atención a la Diversidad, donde, entre todas las propuestas de verano, tenemos más de 1000 villagalvenses participando”.

Sigue la inscripción

Ambas propuestas se llevarán adelante durante todo enero, de lunes a viernes de 9 a 12 horas, y aún se encuentra abierta la inscripción. Quienes quieran anotar a sus hijos podrán hacerlo de lunes a viernes de 9 a 12 horas en los lugares donde se realizan las actividades, y para ello deberán llevar fotocopia de DNI y certificado médico.