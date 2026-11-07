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Un hotel de 16 habitaciones pone a Córdoba en la Guía Michelin

Azur Hotel & Spa, en el centro de la capital provincial, fue incorporado a la selección internacional de alojamientos de 2026

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

7 de noviembre 2026 · 07:00hs
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La historia de este hotel

La historia de este hotel, los baños subterráneos y experiencias gastronómicas vinculadas con la identidad local definen su propuesta.

Un hotel de apenas 16 habitaciones, instalado en una antigua casa del Centro Histórico de Córdoba, acaba de ingresar a una de las selecciones internacionales más reconocidas de la industria de la hospitalidad. Se trata de Azur Hotel & Spa, incorporado a la Guía Michelin 2026 y, según la información difundida por el establecimiento, el único hotel de Córdoba capital incluido en esta edición.

La distinción pone en primer plano una propuesta que busca ir más allá del alojamiento convencional. En Azur, la recuperación de una propiedad histórica, el diseño contemporáneo, el bienestar y la gastronomía se integran en una experiencia vinculada con la identidad de Córdoba.

La Guía Michelin es conocida mundialmente por sus estrellas gastronómicas, pero también desarrolla una selección internacional de hoteles. Los establecimientos son evaluados por especialistas e inspectores independientes, que consideran su arquitectura y diseño interior, la calidad y consistencia del servicio, el confort, la personalidad, la relación entre experiencia y precio y la capacidad de conectar al viajero con el destino.

En ese marco, el caso de Azur presenta una particularidad: su escala reducida no le impide desarrollar una propuesta integral, con espacios y actividades que forman parte de una misma idea de hospitalidad.

Una casa histórica en el corazón de Córdoba

A pocos pasos de la Manzana Jesuítica, el Cabildo Histórico y la Catedral, el hotel funciona en una propiedad que tuvo varias vidas antes de convertirse en alojamiento. Fue vivienda, comercio, escuela y hasta bailanta, hasta que el edificio fue recuperado y transformado en un hotel boutique independiente.

El pasado de la casa no queda relegado a una referencia histórica. Forma parte de la experiencia que propone el establecimiento, donde los materiales, las texturas, la arquitectura y el diseño contemporáneo conviven para construir una identidad propia.

Un hotel que destaca por su categoría y la calidad de sus amenities en el corazón de Córdoba.

Un hotel que destaca por su categoría y la calidad de sus amenities en el corazón de Córdoba.

La propuesta también incorpora elementos asociados al paisaje y la cultura de la provincia, desde los aromas de las plantas serranas hasta los productos y sabores locales. El objetivo es que el huésped encuentre en el hotel una primera aproximación al territorio y que la estadía funcione como punto de partida para conocer la ciudad.

La ubicación refuerza esa idea. Desde el establecimiento se puede acceder a pie a algunos de los principales espacios patrimoniales de Córdoba, en un sector donde conviven la historia urbana, la arquitectura religiosa y la vida cotidiana del centro.

Los Baños de Azur: bienestar bajo tierra

Uno de los espacios más singulares del hotel está en el subsuelo. Los Baños de Azur proponen una experiencia de bienestar inspirada en la tradición arquitectónica jesuítica, con una ambientación que aprovecha la particularidad de los espacios bajo tierra.

El concepto acompaña una tendencia de la hotelería que busca sumar experiencias capaces de diferenciar a un alojamiento más allá de sus habitaciones y servicios básicos. En este caso, el bienestar se integra a la historia del edificio y a una propuesta que privilegia la intimidad.

La gastronomía completa ese recorrido. En La Despensa de Azur se realizan experiencias que ponen en valor productos y sabores del territorio cordobés, con la intención de acercar a los visitantes a la cultura local a través de la mesa.

Así, arquitectura, bienestar y gastronomía no aparecen como prestaciones independientes, sino como partes de un mismo relato. El hotel busca que cada espacio contribuya a mostrar una faceta de Córdoba y que el visitante pueda reconocer ese vínculo durante su estadía.

Qué significa la selección de la Guía Michelin

La incorporación de Azur a la selección de hoteles de 2026 se produce en un momento en el que la hospitalidad internacional presta cada vez más atención a establecimientos con personalidad propia y una relación reconocible con su entorno.

Los criterios de Michelin contemplan tanto los aspectos materiales (como la arquitectura, el diseño, el confort y el mantenimiento) como la consistencia del servicio y la autenticidad de la experiencia. También consideran la relación entre lo que ofrece el alojamiento y su precio, además de su capacidad para funcionar como una puerta de entrada al destino.

No se trata, entonces, de una clasificación basada exclusivamente en el lujo o en la cantidad de habitaciones. La selección busca identificar hoteles que se destaquen por la experiencia que brindan y por su manera de vincularse con el lugar donde están.

En el caso de Azur, esa identidad se apoya en la recuperación patrimonial, la combinación de elementos históricos y contemporáneos y la incorporación de propuestas de bienestar y gastronomía relacionadas con Córdoba.

Una oportunidad para proyectar el destino

La distinción también tiene una dimensión turística para la capital provincial. La presencia de un hotel cordobés en una guía de alcance internacional suma una vidriera ante viajeros que buscan alojamientos singulares y experiencias asociadas con la cultura local.

Para el establecimiento, el reconocimiento acompaña una idea que estuvo presente desde el comienzo del proyecto. Celeste Rodríguez Sperat, una de sus propietarias, explica que Azur fue concebido como una puerta de entrada a Córdoba y no simplemente como un lugar donde alojarse. La selección de Michelin, señala, representa una oportunidad para mostrar que la provincia puede competir internacionalmente a partir de una hospitalidad con identidad propia.

Azur Hotel & Spa es un oasis de tranquilidad en pleno corazón de la ciudad Córdoba

Azur Hotel & Spa es un oasis de tranquilidad en pleno corazón de la ciudad Córdoba

Con 16 habitaciones, una casa histórica recuperada y espacios como los Baños de Azur y La Despensa, el hotel propone una forma de conocer la ciudad desde adentro: a través de su arquitectura, sus sabores y una experiencia de alojamiento que busca dialogar con el territorio.

Su incorporación a la Guía Michelin 2026 pone esa apuesta en el mapa internacional y abre una oportunidad para que más viajeros descubran Córdoba desde una perspectiva que combina patrimonio, diseño y hospitalidad.

Azur Hotel & Spa

San Jerónimo 243/257, Córdoba capital.

Web: azurrealhotel.com

Instagram: @azurhotel

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