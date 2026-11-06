El tiempo en Rosario: sábado con mucho viento y sin lluvias antes de otro descenso de temperatura Habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, pero las condiciones meteorológicas irán mejorando durante la jornada 6 de noviembre 2026 · 22:31hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital Se espera que el tiempo esté muy ventoso este sábado en Rosario.

Luego de un viernes que arrancó primaveral, se volvió pesado y terminó con lluvias aisladas y viento, el tiempo comenzará a mejorar desde este sábado. Si bien la jornada estará marcada por vientos con ráfagas, las condiciones van a mejorar con el correr de las horas antes de un nuevo descenso de temperatura.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con algunas nubes durante la mañana y el cielo completamente despejado hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima llegará a 13º y la máxima no pasará de los 20º.

La nota la darán los vientos, que llegarán con ráfagas desde el sur y el sudeste, y serán de hasta 50 kilómetros por hora entre la mañana y la tarde. Con la llegada de la noche, la situación se calmará y el cielo quedará completamente despejado.

Para el domingo, se espera sol durante toda la jornada aunque con un descenso en las temperaturas: si bien la máxima llegará a 23º, la mínima bajará hasta los 8º.