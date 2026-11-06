La Capital | Fórmula 1 | Kimi Antonelli

Kimi Antonelli empezó y terminó como campeón el primer día después de su coronación

El italiano fue el que mas atención les dió a los fans al llegar a Interlagos y luego en pista la rompió

Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

6 de noviembre 2026 · 21:43hs
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El Mercedes de Kimi Antonelli

Andrés Mancini Enviado Especial a Interlagos

El Mercedes de Kimi Antonelli, un león dentro y fuera de la pista en Interlagos.

Kimi Antonelli fue el piloto del día en el primer día de actividad en Interlagos. Al llegar al autódromo y al irse. Atendió a todos los fans primero y nada lo desconcentró, al punto que en el cierre del viernes se quedó con el mejor tiempo. El italiano, a lo campeón.

No fue el primero en llegar, pero cuando bajo de uno de los autos blindados que se encargan del traslado de los pilotos, Kimi mostró que durmió bien y había pasado una buena noche.

Sonrisas de un lado,sonrisas del otro. Fotos de aquí, fotos de allá. Autógrafos. Enfundado en una remera blanca grande con la cara de Seninha, el cómic que imita al gran Ayrton, desplegó todo su encanto. Y su felicidad por estrenar en Interlagos su título con solo 19 años

En la pista de Interlagos, tambien

Pero Antonelli no se relajó ni mucho menos. Participó de las dos tandas libres porque ninguno de Mercedes cedió el auto a un rookies y no solo fue siempre más rápido que su compañero George Russell, sino que se quedó con el mejor tiempo del día.

El italiano no se relaja, parece que quiere más y en Brasil vino a buscarlo. Fue el piloto del día en el autódromo paulista. De principio a fin. Un campeón.

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