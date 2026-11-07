Ganar y rezar: Central sueña con el milagro del sábado "perfecto" para ser campeón de la Liga El Canalla recibe a Estudiantes de Río Cuarto este sábado, a las 17.30, y además de ganar necesita un traspié de los líderes Boca y Argentinos Por Lucas Vitantonio 7 de noviembre 2026 · 06:10hs

Héctor Rio / La Capital Central viene de superar de manera agónica a Sarmiento en Junín.

Central sueña despierto. Debe ganar y rezar. Suena utópico, pero este sábado a las 17.30, cuando reciba al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto, por la decimosexta fecha del Clausura, puede volver a gritar campeón de la Liga en la tabla anual 2026.

El Canalla no la tendrá nada fácil para consagrarse debido a que está tercero en la tabla anual con 59 puntos (+16 en goles), uno menos que Boca (60 y +22) y Argentinos Juniors (60 y +12), y necesita que se den ciertos resultados para gritar campeón y obtener el bicampeonato de Liga.

Uno de los escenarios que le permitiría consagrarse campeón sería que derrote a Estudiantes de Río Cuarto y que ni Boca ni Argentinos Juniors ganen sus respectivos partidos, que serán contra Defensa y Justicia y Huracán.

Incluso si empata con el equipo cordobés, Central podría ser campeón de Liga, aunque en este caso dependería de un milagro porque Argentinos Juniors tendría que caer frente a Huracán y Boca debería perder por más de seis goles contra Defensa y Justicia.

Leer más: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones Los resultados que necesita Central para ser campeón Derrotar a Estudiantes de Río Cuarto y que ni Boca ni Argentinos Juniors ganen.

Empatar con Estudiantes de Río Cuarto, que Argentinos Juniors pierda y que Defensa y Justicia golee por más de seis goles a Boca. La probable formación de Central ante Estudiantes de Río Cuarto El probable del Canalla para recibir a Estudiantes de Río Cuarto sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández o Franco Cervi, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. Se estrena la tercera bandeja Este sábado se inaugurará la tercera bandeja del río del Gigante de Arroyito, que tiene una capacidad de 3.500 localidades. Resta que se culminen los sectores vip. Concentrados en Central Concentrados Estudiantes (Río Cuarto) para la Fecha 16 del Torneo Clausura#VamosCanalla pic.twitter.com/czJF9nzFMt — Rosario Central (@RosarioCentral) November 7, 2026