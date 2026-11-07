Ganar y rezar: Central sueña con el milagro del sábado "perfecto" para ser campeón de la Liga

Política
La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos
La Ciudad
Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio
Salud
Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud
Policiales
El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari
La Ciudad
El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes
Información General
Adepa le dio la bienvenida al papa León XIV y pidió defender el periodismo frente al avance de la IA
Economía
La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle
Policiales
Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego
Agro
El Niño: el alerta por excesos hídricos se modera en la región pampeana
La Ciudad
Choque de camiones: la autopista estaba cortada en Capitán Bermúdez
Política
Condenaron a exfuncionario provincial por abuso sexual de una empleada
ovación
Alberto Fernández: "Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía"
La Ciudad
En el Día Nacional del Donante de Sangre convocan a participar de la colecta
Policiales
Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5
Economía
Mercados: el riesgo país sigue subiendo y rompió la barrera de los 900 puntos
Policiales
Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro
El Mundo
Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: "El odio antimusulmán fracasó"
Policiales
Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico