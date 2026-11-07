La Capital | Ovación | Central

Ganar y rezar: Central sueña con el milagro del sábado "perfecto" para ser campeón de la Liga

El Canalla recibe a Estudiantes de Río Cuarto este sábado, a las 17.30, y además de ganar necesita un traspié de los líderes Boca y Argentinos

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

7 de noviembre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Central viene de superar de manera agónica a Sarmiento en Junín.

Héctor Rio / La Capital

Central viene de superar de manera agónica a Sarmiento en Junín.

Central sueña despierto. Debe ganar y rezar. Suena utópico, pero este sábado a las 17.30, cuando reciba al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto, por la decimosexta fecha del Clausura, puede volver a gritar campeón de la Liga en la tabla anual 2026.

El Canalla no la tendrá nada fácil para consagrarse debido a que está tercero en la tabla anual con 59 puntos (+16 en goles), uno menos que Boca (60 y +22) y Argentinos Juniors (60 y +12), y necesita que se den ciertos resultados para gritar campeón y obtener el bicampeonato de Liga.

Uno de los escenarios que le permitiría consagrarse campeón sería que derrote a Estudiantes de Río Cuarto y que ni Boca ni Argentinos Juniors ganen sus respectivos partidos, que serán contra Defensa y Justicia y Huracán.

Incluso si empata con el equipo cordobés, Central podría ser campeón de Liga, aunque en este caso dependería de un milagro porque Argentinos Juniors tendría que caer frente a Huracán y Boca debería perder por más de seis goles contra Defensa y Justicia.

Leer más: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Los resultados que necesita Central para ser campeón

  • Derrotar a Estudiantes de Río Cuarto y que ni Boca ni Argentinos Juniors ganen.
  • Empatar con Estudiantes de Río Cuarto, que Argentinos Juniors pierda y que Defensa y Justicia golee por más de seis goles a Boca.

La probable formación de Central ante Estudiantes de Río Cuarto

El probable del Canalla para recibir a Estudiantes de Río Cuarto sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández o Franco Cervi, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.

Se estrena la tercera bandeja

Este sábado se inaugurará la tercera bandeja del río del Gigante de Arroyito, que tiene una capacidad de 3.500 localidades. Resta que se culminen los sectores vip.

Concentrados en Central

Noticias relacionadas
Belloso dejará de ser presidente de Central, pero Raza Canalla presentará a un nuevo candidato.

Elecciones en Central: Raza Canalla quiere "garantizar la continuidad absoluta" sin Belloso

Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto por la 16ª fecha del torneo Clausura.

Central vs. Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ávila ya convirtió el segundo para Central y sella el triunfo frente a Sarmiento de Junín.

Central frente a una necesidad que conoce de memoria, debe actuar como se acostumbró a hacerlo

Los referentes de Central se hicieron presentes en el predio de la AFA vía zoom.

Central encendió la pantalla en la lucha por el título, que ya comenzó a palpitarse

Las más leídas

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Newells se clasificó a los playoffs y hay chances de que haya clásico rosarino

Newell's se clasificó a los playoffs y hay chances de que haya clásico rosarino

Elecciones en Central: Raza Canalla quiere garantizar la continuidad absoluta sin Belloso

Elecciones en Central: Raza Canalla quiere "garantizar la continuidad absoluta" sin Belloso

Central vs. Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Central vs. Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Llega un Rolling Stone a Rosario: cómo es el show que trajo Ronnie Wood a la Argentina

Llega un Rolling Stone a Rosario: cómo es el show que trajo Ronnie Wood a la Argentina

Granadero Baigorria participó de la Expo Seguridad en busca de tecnología y estrategias de prevención

Granadero Baigorria participó de la Expo Seguridad en busca de tecnología y estrategias de prevención

Los 10 países que marcan el pulso de los viajes alrededor del mundo

Los 10 países que marcan el pulso de los viajes alrededor del mundo

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

Exigen criterios objetivos para terminar con la brecha que perjudica al interior y piden un reparto equitativo tras la quita de fondos nacionales
Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
Unidos bajo tensión: el límite de Pullaro, la resistencia del PS y el factor Milei

Por Mariano D'Arrigo
Política

Unidos bajo tensión: el límite de Pullaro, la resistencia del PS y el factor Milei

Llega un Rolling Stone a Rosario: cómo es el show que trajo Ronnie Wood a la Argentina

Por Ariel Etcheverry
Zoom

Llega un Rolling Stone a Rosario: cómo es el show que trajo Ronnie Wood a la Argentina

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

El sábado llega con mucho viento antes de otro descenso de temperatura
La Ciudad

El sábado llega con mucho viento antes de otro descenso de temperatura

Las más leídas
Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Newells se clasificó a los playoffs y hay chances de que haya clásico rosarino

Newell's se clasificó a los playoffs y hay chances de que haya clásico rosarino

Elecciones en Central: Raza Canalla quiere garantizar la continuidad absoluta sin Belloso

Elecciones en Central: Raza Canalla quiere "garantizar la continuidad absoluta" sin Belloso

Central vs. Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Central vs. Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El cura colectivero que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Ovación
Ganar y rezar: Central sueña con el milagro del sábado perfecto para ser campeón de la Liga

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Ganar y rezar: Central sueña con el milagro del sábado "perfecto" para ser campeón de la Liga

Ganar y rezar: Central sueña con el milagro del sábado perfecto para ser campeón de la Liga

Ganar y rezar: Central sueña con el milagro del sábado "perfecto" para ser campeón de la Liga

Newells se clasificó a los playoffs y hay chances de que haya clásico rosarino

Newell's se clasificó a los playoffs y hay chances de que haya clásico rosarino

Kimi Antonelli empezó y terminó como campeón el primer día después de su coronación

Kimi Antonelli empezó y terminó como campeón el primer día después de su coronación

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Caso Sofía Delgado: prorrogan la prision preventiva sobre los sospechosos del femicidio

Caso Sofía Delgado: prorrogan la prision preventiva sobre los sospechosos del femicidio

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari

El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari

La Ciudad
Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

El sábado llega con mucho viento antes de otro descenso de temperatura

El sábado llega con mucho viento antes de otro descenso de temperatura

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Política

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud
Salud

Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud

El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari
Policiales

El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes
La Ciudad

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Adepa le dio la bienvenida al papa León XIV y pidió defender el periodismo frente al avance de la IA
Información General

Adepa le dio la bienvenida al papa León XIV y pidió defender el periodismo frente al avance de la IA

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle
Economía

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego
Policiales

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego

El Niño: el alerta por excesos hídricos se modera en la región pampeana
Agro

El Niño: el alerta por excesos hídricos se modera en la región pampeana

Choque de camiones: la autopista estaba cortada en Capitán Bermúdez
La Ciudad

Choque de camiones: la autopista estaba cortada en Capitán Bermúdez

Condenaron a exfuncionario provincial por abuso sexual de una empleada
Política

Condenaron a exfuncionario provincial por abuso sexual de una empleada

Alberto Fernández: Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía
ovación

Alberto Fernández: "Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía"

En el Día Nacional del Donante de Sangre convocan a participar de la colecta
La Ciudad

En el Día Nacional del Donante de Sangre convocan a participar de la colecta

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5
Policiales

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5

Mercados: el riesgo país sigue subiendo y rompió la barrera de los 900 puntos
Economía

Mercados: el riesgo país sigue subiendo y rompió la barrera de los 900 puntos

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro
Policiales

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro

Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: El odio antimusulmán fracasó
El Mundo

Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: "El odio antimusulmán fracasó"

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico
Policiales

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico