Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

El juez Rodrigo Santana homologó un procedimiento abreviado y condenó a Gastón Landriel, de 25 años, a tres años de prisión, con unificación de pena en 16 años de prisión efectiva, por el delito de extorsión en grado de tentativa , en calidad de coautor, por instigar el incendio de una panadería en Villa Gobernador Gálvez .

El fiscal Franco Miatello expresó que el 11 de julio de 2025, alrededor de las 2.20, en San Diego al 400, tres hombres aún no identificados dejaron un cartel con un número de teléfono en una panadería.

Posteriormente, los atacantes arrojaron líquido inflamable contra el frente del comercio y provocaron un incendio que ocasionó daños en el local. La Fiscalía sostuvo que Landriel, desde el complejo penitenciario Nº 11 de Piñero, habría organizado y planificado la maniobra junto a su pareja, Priscila M., y otras personas. También se le atribuyó haber facilitado una línea telefónica para coordinar el contacto con la víctima y la posterior entrega de una suma de dinero exigido.

Priscila M. ya había sido condenada el 26 de agosto de 2026 a tres años de prisión condicional por extorsión en grado de tentativa. En la causa también fue imputada Ludmila A., acusada de recibir y facilitar el cambio de líneas telefónicas del aparato utilizado para la extorsión, con el objetivo de ocultar rastros y entorpecer la investigación. Los tres hombres señalados como autores materiales del ataque incendiario no fueron identificados hasta el momento.

Allanamientos en Villa Gobernador Gálvez

En agosto de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó una serie de allanamientos por el ataque incendiario. Hubo dos demorados, uno de ellos un adolescente que es hermano de dos reclusos vinculados a la banda de Héctor "Gordo Dani" Noguera.

El hecho lo investigó el fiscal Pablo Socca, quien recibió a los propietarios, quienes fueron intimidados con una nota hallada en el lugar. En ese contexto fue que Socca solicitó los allanamientos. Dos de las viviendas en las que se realizaron los operativos están ubicadas en Dorrego al 100. Otra en Edison al 100, donde los investigadores advirtieron que permanentemente hay "soldaditos".

En los operativos fueron aprehendidos Leonardo S., de 40 años ,y el menor Thiago R., de 17 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Menores. El mayor de los detenidos fue aprehendido en una vivienda en la que, además, la policía secuestró dos pistolas, una calibre .380 y otra 22.

El adolescente es hermano de Natanael y Nahuel L., dos reclusos vinculados al narco Gordo Dani Noguera, quien está preso y es considerado por la Justicia como hombre de Los Monos. En el ámbito judicial preocupó la situación del menor, a quien identificaron en causas por extorsiones y venta de drogas desde que tiene al menos 14 años. Su hermano Nahuel L., preso en la cárcel de Piñero, fue condenado en febrero de 2024 a 13 años de prisión por planificar un homicidio para la banda del Gordo Dani. Ahora también está sospechado de participar de la extorsión a la panadería incendiada.