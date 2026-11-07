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Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Integrantes del Monseñor Boneo, de Gorriti y Echeverría, estarán en el Cotolengo de la Obra Don Orione durante la visita del Papa

Ariel Etcheverry

Por Ariel Etcheverry

7 de noviembre 2026 · 06:20hs
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Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Uno de los principales puntos de la agenda del Papa León XIV en la Argentina será el encuentro que mantendrá el lunes a la mañana con la comunidad del Cotolengo de la obra Don Orione, en Claypole. La intención del líder religioso es tomar contacto directo con las personas que trabajan en temas de discapacidad y también con los habitantes de ese espacio, que es el más grande del país y en el que viven unas 300 personas, muchas de las cuales no tienen familia y vivían en situación de vulnerabilidad.

El arribo del Sumo Pontífice a ese lugar del Conurbano bonaerense tiene una fuerte carga de simbolismo, en una actualidad argentina en la que la problemática de las personas con discapacidad está en plena discusión a partir de los severos recortes presupuestarios que impuso el gobierno de Javier Milei y de las denuncias por casos de corrupción en el organismo nacional que estaba encargado (hasta su disolución) de brindar atención a las familias de personas con discapacidad.

En ese contexto, un grupo de docentes y alumnos de una de las instituciones educativas más tradicionales de Rosario tendrá la oportunidad de estar frente a frente con el líder de la Iglesia Católica. Se trata del Colegio Monseñor Boneo, que es la entidad que representa en la ciudad la obra de Don Orione. El edificio situado en Gorriti y Echeverría alberga los niveles inicial, primario y secundario, y también allí funciona la escuela para chicos con discapacidad Padre Contardi.

Cómo será el encuentro con el Papa

En diálogo con La Capital, la directora de la Escuela de Modalidad Especial Padre Contardi, Claudia Ficarella, contó cómo fue el proceso por el cual un grupo de rosarinos estarán prácticamente cara a cara con León XIV: "El Papa visitará el Cotolengo de la Obra Don Orione, que es la congregación a la que pertenece nuestra escuela. Por eso vamos a estar en Claypole cuando él esté allí. Eso será el lunes, a las 9 de la mañana".

>> Leer más: El Papa León XIV en la Argentina: la agenda oficial día por día y fechas de los feriados

El contingente de 50 personas entre alumnos, docentes y directivos, más personal de catequesis de la Boneo, saldrá el domingo, a las 14, desde la Terminal de Ómnibus de Rosario. Esa tarde noche se alojarán en la Casa de Retiro San José, en Adrogué. Y ese mismo micro los dejará el lunes, a las 6, en la zona donde ya estará cerrado el tránsito para vehículos, a seis cuadras del Cotolengo de Claypole. La delegación de la escuela Boneo llegará caminando hasta el albergue para esperar la llegada de León.

Mirada sobre la discapacidad

"Un poco nos acercó al Papa también que dos integrantes del equipo directivo de la Escuela Especial participáramos, a través de la Conferencia Episcopal, de la elaboración de todos los insumos que se van a trabajar específicamente, a partir de la llegada del Papa en el tema de discapacidad, tanto en escuelas especiales como en hogares", agregó Ficarella.

En la comitiva de rosarinos habrá unos 27 estudiantes de los niveles primario y secundario, más docentes y directivos de las cuatro escuelas. No irán niños del nivel inicial ni de la Escuela Espacial porque el viaje es muy largo y se prevén actividades muy extensas.

>> Leer más: Furor por la visita del Papa: parroquias y agencias de viajes ya ofrecen paquetes para participar de las misas

La titular de la Escuela Padre Contardi destacó que la comunidad educativa "comenzó a vivir la llegada del Papa con la felicidad de que su mirada esté puesta en la discapacidad. Quienes trabajamos en esta problemática desde hace mucho tiempo y con las personas con discapacidad, sabemos que muchas veces son los más olvidados. Que el Papa haya decidido venir a Argentina, quiera estar cerca de los discapacitados y elija al Cotolengo de la Obra Don Orione, nos toca en las fibras más íntimas a quienes estamos en esto".

"Más allá de su mirada empática y amorosa hacia las personas con discapacidad, la visita de León le da visibilidad a la gente que trabaja en discapacidad, que muchas veces parecen invisibles para amplios sectores de la sociedad o están desprovisto de todos. Esta mirada del Papa tiene que ver con la mirada de Don Orione que es la esencia del carisma", destacó la docente.

La obra Don Orione en la agenda del Papa

Por su parte, Luciano Cefaratti, representante legal Colegio Boneo y coordinador de educación a nivel nacional de la Obra Don Orione, precisó a La Capital que la delegación que viajará a ver al Papa "estará integrada por 50 personas, entre adultos y chicos. Irán dos alumnos de primaria y 25 de secundaria. El resto de la comitiva será equipo de conducción y docentes". Y aclaró: "Por el tema de edad, tuvimos que restringir el viaje a chicos de primaria y secundaria, porque todo lo que tiene que ver con el ingreso al Cotolengo es muy complejo. Depende del Ministerio de Seguridad de Nación y del Servicio de Inteligencia del Vaticano. El Papa estará el lunes a la mañana y el movimiento habrá que hacerlo a la madrugada. Por eso, pensamos en llevar a chicos más grandes".

Cefaratti agrego que además del Colegio Boneo de Rosario, estarán presentes representaciones de escuelas de la Obra de Don Orione de toda la Argentina, que son 14 y de todas las obras asistenciales, es decir hogares y cotolengos. "La idea es marcar presencia de toda la obra en Argentina, y así estarán representadas todas las provincias. Este es un hecho histórico. El Papa eligió ir a la Obra Don Orione. Será la única obra de caridad a la que visitará en el país. Es un orgullo y es representativa de lo que ha sido la tarea de Don Orione y de sus sucesores. Esto quedará en la historia no solo para la Obra sino para toda la Argentina".

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