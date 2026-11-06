Adepa le dio la bienvenida al papa León XIV y pidió defender el periodismo frente al avance de la IA

La entidad que reúne a medios de comunicación argentinos destacó el mensaje del Pontífice sobre la dignidad humana, la verdad y la comunicación responsable. También recordó la necesidad de proteger los contenidos periodísticos utilizados para entrenar modelos de IA

La bienvenida de ADEPA al Papa: tecnología al servicio de las personas y protección del periodismo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su bienvenida al papa León XIV ante su visita a la Argentina y destacó la importancia de que su presencia contribuya a fortalecer los valores de paz, concordia, diálogo y encuentro entre los argentinos.

En una declaración difundida este viernes 6 de noviembre, la entidad puso el foco en los desafíos éticos que plantea el avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. En particular, valoró las intervenciones del Pontífice sobre la necesidad de que la tecnología permanezca al servicio de las personas y del respeto por su dignidad.

Adepa también destacó las orientaciones de la encíclica Magnifica Humanitas, en la que, según la declaración, León XIV convoca a buscar la verdad, promover una comunicación responsable y “desarmar las palabras” frente a los riesgos de la polarización algorítmica y la desinformación.

El pronunciamiento recuperó además los debates que directivos de Adepa y editores argentinos compartieron durante un encuentro internacional realizado a mediados de octubre en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

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En ese ámbito académico y eclesial, los representantes de la prensa argentina plantearon la necesidad de proteger los contenidos informativos y periodísticos que se utilizan para alimentar los modelos de inteligencia artificial.

El reclamo apunta a garantizar la sostenibilidad económica del periodismo, al que la entidad considera una actividad indispensable para el debate público y el funcionamiento de la democracia.

En ese sentido, Adepa vinculó los desafíos tecnológicos con la defensa de la producción periodística y la necesidad de establecer condiciones que permitan reconocer y proteger los contenidos utilizados por los sistemas de inteligencia artificial.

Por último, la asociación informó que puso a disposición de sus medios socios, tanto impresos como digitales, un aviso institucional de bienvenida al Papa para publicar y difundir desde este viernes.