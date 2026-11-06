Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones El Canalla buscará un triunfo ante el Celeste y esperará que Boca y Argentinos no ganen para quedarse con el título. Detalles y estadísticas del partido 6 de noviembre 2026 · 10:18hs

Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto por la 16ª fecha del torneo Clausura.

Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante de Arroyito por la 16ª fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Celeste de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Estudiantes de Río Cuarto El partido correspondiente a la zona B entre Central y Estudiantes de Río Cuarto será este sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Estudiantes La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Celeste será a través de ESPN 2. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central y Estudiantes de Río Cuarto fue triunfo 2 a 1 del Canalla. Sebastián Suárez Meccia / La Capital >> Leer más: Central encendió la pantalla en la lucha por el título, que ya comenzó a palpitarse

Posibles formaciones de Central y Estudiantes Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Franco Cervi, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón. Estudiantes: Lautaro Herrera; Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo González; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.