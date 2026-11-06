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Newell's se clasificó a los playoffs y hay chances de que haya clásico rosarino

La Lepra logró el objetivo de meterse en los octavos de final del Clausura antes de jugar este sábado ante Instituto, en Córdoba

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

6 de noviembre 2026 · 21:45hs
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Newells logró sellar su pasaje a los octavos de final del Clausura.

Virginia Benedetto / La Capital

Newell's logró sellar su pasaje a los octavos de final del Clausura.

Newell's jugó sin jugar esta noche de viernes y logró lo que era previsible: aseguró su clasificación a los playoffs del torneo Clausura, una instancia a la que llegó por primera vez desde que se juegan los torneos con este formato. El rojinegro lo hizo y ya es un objetivo superador si se compara con las últimas campañas en las que nunca había podido conseguirlo.

Muy bien por Frank Kudelka y sus muchachos, que antes de jugar la última fecha lograron su cometido. Porque Newell's saldrá al cotejo de esta noche de sábado, desde las 22, ante Instituto, ya con el pasaje sellado a los octavos de final del certamen.

Así, la Lepra visitará a La Gloria en Alta Córdoba sin que nadie pueda despojarlo del selecto grupo de los ocho de la zona A.

>> Leer más: Newell's: sin Kudelka en el banco, el probable once titular y los concentrados para Instituto

Lo que viene para Newell's y la chance de clásico

Este viernes, Independiente derrotó, con suspenso, 2 a 1 a Riestra y quedó sexto con 23 puntos (-1). Newell's ahora está séptimo (22 y +3) y visita a Instituto, que con un punto se asegura el primer puesto del grupo A.

Mientras que Gimnasia de Mendoza está octavo con 21 puntos (+1 en goles) y este sábado, a las 15, juega el clásico de local ante Independiente Rivadavia.

Para pasar en limpio: si Newell's gana, casi con seguridad será sexto porque si bien alcanzaría a Lanús (quinto, con 25 puntos y +7), prevalecería el Granate por diferencia de goles. El equipo del sur bonaerense juega este domingo contra Central Córdoba y sólo una goleada modificaría las cosas.

>> Leer más: Instituto vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Si Newell's empata, evitaría terminar en el octavo puesto, ya que pasaría a Independiente, quedando séptimo. Ese resultado también lo ubicaría arriba de Gimnasia de Mendoza en caso de que el equipo de Darío Franco no gane (en ese caso, el rojinegro sería sexto).

Una derrota podría desembocar en el clásico

Las cosas cambiarían en caso de que Newell's pierda ante Instituto por dos goles y Gimnasia de Mendoza empate o gane. Ese escenario deja al rojinegro octavo, por lo que podría haber un cruce con Central si es que los Canallas superan este sábado a Estudiantes de Río Cuarto y terminan punteros de la zona B.

Otra opción para que haya clásico rosarino es que Newell's termine séptimo y Argentinos supere a Central en la zona B. En ambos casos, el derby sería en el Gigante de Arroyito.

Mientras que Unión derrotó 2 a 0 a Vélez, quedó noveno en la zona A, pero si pierde el Lobo mendocino le arrebataría el octavo puesto y podría ser rival Canalla. A su vez, San Lorenzo cayó 2 a 0 con Platense y ambos quedaron eliminados.

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