Más allá del destino: así cambia la forma de viajar

Durante mucho tiempo, organizar unas vacaciones empezaba por una pregunta: ¿a dónde vamos? Para 2027 , la respuesta podría depender de otros factores: cómo queremos sentirnos, con quién viajaremos o qué experiencia inesperada estamos dispuestos a probar.

Así lo plantea el informe Predicciones de Viaje 2027 de Booking.com , basado en una investigación entre más de 28.000 viajeros de 32 países y territorios, incluidos 1.000 argentinos . Los resultados muestran que el viaje ya no se piensa solamente como una lista de lugares por conocer, sino también como una experiencia personal , atravesada por las emociones y los vínculos.

La búsqueda de lo inesperado aparece entre las principales tendencias de viaje . El 90 % de los argentinos consultados está interesado en elegir vacaciones para hacer algo completamente fuera de su estilo habitual, mientras que un 33 % busca sorprender a familiares y amigos.

También cambia la manera de decidir quién acompaña. El 59 % reconsideró a quién invitar debido a diferencias en los gastos de viaje y un 53 % atravesó tensiones durante una escapada por expectativas económicas distintas. El presupuesto no solo condiciona el destino: también puede definir el grupo de viaje .

Elegir un destino por las emociones

El 92 % de los argentinos elegiría un destino por cómo espera sentirse, antes que por el lugar en sí. En esa línea, el 84 % utilizaría una herramienta que recomiende sitios según su estado de ánimo.

El bienestar también influye: el 71 % afirma que algún cambio de salud, corporal o de estilo de vida incidió en la elección de un destino o de actividades vacacionales. Y esa búsqueda de comodidad podría llegar hasta el avión: el 91 % estaría dispuesto a realizar un viaje de larga distancia si tuviera garantizado llegar descansado y renovado.

Experiencias inesperadas y nuevos vínculos

El 75 % de los argentinos consultados se siente atraído por experiencias relacionadas con lo paranormal: historias de terror, encuentros misteriosos y relatos sobre aquello que no tiene una explicación evidente. Las leyendas y los lugares asociados con sucesos inexplicables pueden convertirse en otro motivo para elegir un destino.

El viaje en solitario también puede abrir la puerta a nuevas amistades. Entre quienes ya viajaron solos, tres de cada cuatro aseguran que una actividad o desafío físico compartido derivó en un vínculo duradero. Además, la mitad se sumaría a una comunidad de viajeros con intereses similares durante sus vacaciones.

La inteligencia artificial también se va de vacaciones

La tecnología aparece como una aliada para lograr una desconexión más real. El 51 % de los argentinos afirma que el último día de vacaciones se disfruta menos al pensar en la vuelta al trabajo, y un 33 % lleva su computadora para mantenerse al día con los correos.

Frente a esa preocupación, la inteligencia artificial podría hacerse cargo de algunas tareas. El 64 % está interesado en que una IA gestione sus responsabilidades laborales durante la ausencia, mientras que al 42 % le resultaría cómodo delegarle correos y tareas administrativas.

Las parejas también aparecen entre las motivaciones emergentes: el 51 % consideraría viajar para resolver conflictos o conversaciones pendientes y el 92 % sostiene que alguna actividad vacacional ayuda a mantener diálogos sinceros o difíciles.

Habrá quienes busquen descansar, conocer gente o explorar experiencias inusuales. Las vacaciones ya no se definen solamente por el destino, sino también por lo que cada persona espera vivir.