Batea Mahuida: nieve, araucarias y una de las opciones más accesibles para esquiar

A pocos kilómetros de Villa Pehuenia, este parque administrado por la comunidad mapuche Puel combina pistas para principiantes, actividades para toda la familia y tarifas accesibles

El parque de nieve es administrado por la comunidad mapuche Puel, ofrece pistas para principiantes y actividades familiares.

Rodeado por bosques de araucarias milenarias y con vistas privilegiadas de la cordillera neuquina, el Parque de Nieve Batea Mahuida se consolidó como una alternativa para quienes desean disfrutar de la nieve sin afrontar los costos de los grandes centros de esquí del país. Ubicado a unos ocho kilómetros de Villa Pehuenia, el complejo ofrece un perfil familiar, pensado especialmente para quienes buscan iniciarse en los deportes invernales o compartir una jornada al aire libre.

A diferencia de los centros más concurridos de la Patagonia, aquí predominan las pistas de dificultad baja y media, un entorno tranquilo y una escala que invita a disfrutar de la montaña sin largas filas ni aglomeraciones. Ese carácter, sumado a una política de precios más accesibles, convirtió al parque en una de las opciones más convenientes para las vacaciones de invierno. La preventa de pases con un 20% de descuento, vigente por tiempo limitado, refuerza ese atractivo para quienes planifican el viaje con anticipación.

La propuesta va más allá del esquí y el snowboard. El predio cuenta con una pista de culipatín, alquiler de equipos, escuela de esquí y snowboard y actividades pensadas para quienes prefieren explorar la montaña de otra manera. Entre ellas sobresalen las excursiones en motos de nieve hasta el cráter del volcán Batea Mahuida y las caminatas con “chiwas”, las tradicionales raquetas artesanales utilizadas por las comunidades mapuches para desplazarse sobre la nieve.

Uno de los rasgos que distingue al parque es que está administrado por la comunidad mapuche Puel, que desde hace años impulsa un modelo de turismo vinculado al respeto por el entorno natural y a la valorización de su identidad cultural. Esa gestión le aporta una impronta propia a la experiencia y lo diferencia de otros centros invernales del país .

Cada temporada, además, la tradicional bajada de antorchas reúne a visitantes y esquiadores en un descenso nocturno por la montaña que culmina con música en vivo, gastronomía regional y cerveza artesanal, una de las postales más esperadas del invierno en la región.

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La visita encuentra un complemento natural en Villa Pehuenia, la pequeña localidad cordillerana ubicada a orillas de los lagos Aluminé y Moquehue. Sus casas de madera, las montañas nevadas y los extensos bosques de pehuenes conforman uno de los paisajes más característicos del oeste neuquino. En ese escenario, Batea Mahuida confirma que, más allá de los centros de esquí tradicionales, existen alternativas con identidad propia, propuestas para toda la familia y costos más accesibles para disfrutar del invierno.

Tarifas destacadas

• Pase diario (turistas): $60.000

• Pase de medio día (turistas): $48.000

• Pase diario para residentes de Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala: $46.000

• Pase de medio día para residentes: $25.000

• Sector de trineos (por persona): $5.000

• Alquiler de equipo completo de esquí o snowboard: desde $28.000

• Clases de esquí o snowboard (por persona): desde $42.000

• Preventa: 20% de descuento por tiempo limitado.

• Horario: todos los días, de 9 a 17, sujeto a las condiciones climáticas y de nieve.