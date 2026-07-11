La Capital | Turismo | Batea Mahuida

Batea Mahuida: nieve, araucarias y una de las opciones más accesibles para esquiar

A pocos kilómetros de Villa Pehuenia, este parque administrado por la comunidad mapuche Puel combina pistas para principiantes, actividades para toda la familia y tarifas accesibles

11 de julio 2026 · 09:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
El parque de nieve es administrado por la comunidad mapuche Puel

El parque de nieve es administrado por la comunidad mapuche Puel, ofrece pistas para principiantes y actividades familiares.

Rodeado por bosques de araucarias milenarias y con vistas privilegiadas de la cordillera neuquina, el Parque de Nieve Batea Mahuida se consolidó como una alternativa para quienes desean disfrutar de la nieve sin afrontar los costos de los grandes centros de esquí del país. Ubicado a unos ocho kilómetros de Villa Pehuenia, el complejo ofrece un perfil familiar, pensado especialmente para quienes buscan iniciarse en los deportes invernales o compartir una jornada al aire libre.

A diferencia de los centros más concurridos de la Patagonia, aquí predominan las pistas de dificultad baja y media, un entorno tranquilo y una escala que invita a disfrutar de la montaña sin largas filas ni aglomeraciones. Ese carácter, sumado a una política de precios más accesibles, convirtió al parque en una de las opciones más convenientes para las vacaciones de invierno. La preventa de pases con un 20% de descuento, vigente por tiempo limitado, refuerza ese atractivo para quienes planifican el viaje con anticipación.

La propuesta va más allá del esquí y el snowboard. El predio cuenta con una pista de culipatín, alquiler de equipos, escuela de esquí y snowboard y actividades pensadas para quienes prefieren explorar la montaña de otra manera. Entre ellas sobresalen las excursiones en motos de nieve hasta el cráter del volcán Batea Mahuida y las caminatas con “chiwas”, las tradicionales raquetas artesanales utilizadas por las comunidades mapuches para desplazarse sobre la nieve.

Uno de los rasgos que distingue al parque es que está administrado por la comunidad mapuche Puel, que desde hace años impulsa un modelo de turismo vinculado al respeto por el entorno natural y a la valorización de su identidad cultural. Esa gestión le aporta una impronta propia a la experiencia y lo diferencia de otros centros invernales del país.

Cada temporada, además, la tradicional bajada de antorchas reúne a visitantes y esquiadores en un descenso nocturno por la montaña que culmina con música en vivo, gastronomía regional y cerveza artesanal, una de las postales más esperadas del invierno en la región.

>> Leer más: De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe y el mundo

La visita encuentra un complemento natural en Villa Pehuenia, la pequeña localidad cordillerana ubicada a orillas de los lagos Aluminé y Moquehue. Sus casas de madera, las montañas nevadas y los extensos bosques de pehuenes conforman uno de los paisajes más característicos del oeste neuquino. En ese escenario, Batea Mahuida confirma que, más allá de los centros de esquí tradicionales, existen alternativas con identidad propia, propuestas para toda la familia y costos más accesibles para disfrutar del invierno.

Tarifas destacadas

Pase diario (turistas): $60.000

Pase de medio día (turistas): $48.000

Pase diario para residentes de Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala: $46.000

Pase de medio día para residentes: $25.000

Sector de trineos (por persona): $5.000

Alquiler de equipo completo de esquí o snowboard: desde $28.000

Clases de esquí o snowboard (por persona): desde $42.000

Preventa: 20% de descuento por tiempo limitado.

Horario: todos los días, de 9 a 17, sujeto a las condiciones climáticas y de nieve.

Noticias relacionadas
Dela Turismo EVyT basa su servicio en asesorar al viajero y acompañarlo en cada etapa del recorrido.

La experiencia como clave para acompañar cada viaje

Punta Cana, el corazón del Caribe a siete horas de vuelo desde Rosario.

Punta Cana, más allá de la playa: cinco imperdibles para visitar en el corazón del Caribe

Hoteles y destinos ofrecen experiencias pausadas, sensoriales y de disfrute natural en Argentina.

Escapadas de invierno: bienestar, relax y naturaleza en distintos destinos del país

Comenzó la temporada de avistaje de ballenas francas australes en Chubut, con primeros ejemplares en el Golfo Nuevo.

Ballenas francas australes: comenzó la temporada en Chubut y ya hay avistajes en el Golfo Nuevo

Ver comentarios

Las más leídas

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Lo último

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%

Newells sufrió un traspié en el último amistoso de su paso por Buenos Aires

Newell's sufrió un traspié en el último amistoso de su paso por Buenos Aires

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%

El gobierno de Santa Fe anunció que las operaciones entre enero y junio representan un movimiento total de más de 2 millones de toneladas

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%
Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años
Ovación

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel
Policiales

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura
Policiales

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles
Ovación

Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Newells juega su tercer amistoso en Buenos Aires y pega rápido la vuelta a casa

Newell's juega su tercer amistoso en Buenos Aires y pega rápido la vuelta a casa

Ovación
Dolor en Boca: murió Antonio Rattín, dueño de una leyenda de la selección argentina
Ovación

Dolor en Boca: murió Antonio Rattín, dueño de una leyenda de la selección argentina

Dolor en Boca: murió Antonio Rattín, dueño de una leyenda de la selección argentina

Dolor en Boca: murió Antonio Rattín, dueño de una leyenda de la selección argentina

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

River confirmó la salida de Franco Armani y se allana el camino de regreso a Colombia

River confirmó la salida de Franco Armani y se allana el camino de regreso a Colombia

Policiales
Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura
Policiales

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

La Ciudad
El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar
La Ciudad

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista
La Región

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Pullaro calificó como muy buena la relación que mantiene con el gobierno de Milei
Política

Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno de Milei

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes
Salud

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor
Motores

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe
La Ciudad

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil
Policiales

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte
Policiales

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo para explorar la memoria de Rosario
La Ciudad

Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo para explorar la memoria de Rosario

Balaceras en feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros
Policiales

Balaceras en feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

La AFA emocionó a los hinchas con un video de René Favaloro: Con el corazón siempre
Ovación

La AFA emocionó a los hinchas con un video de René Favaloro: "Con el corazón siempre"

Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, hip hop y Topa
Zoom

Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, hip hop y Topa

Operativo epidemiológico en Ybarlucea: desalojaron un criadero por triquinosis
La Región

Operativo epidemiológico en Ybarlucea: desalojaron un criadero por triquinosis

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa
Negocios

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Las empresas que lideran la carrera en la licitación por los corredores viales clave
Economía

Las empresas que lideran la carrera en la licitación por los corredores viales clave