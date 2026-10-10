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Río Negro ya recibió más de un millón de turistas en 2026 y busca ampliar su temporada

Entre enero y septiembre, la provincia registró más de un millón de visitantes y busca sostener el movimiento durante todo el año

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

10 de octubre 2026 · 07:00hs
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Bariloche

Bariloche, la Costa Atlántica, los valles y la Región Sur integran una oferta cada vez más diversa.

Río Negro superó el millón de turistas durante los primeros nueve meses de 2026 y encara el último tramo del año con una meta que va más allá de los números de una buena temporada: consolidar el movimiento turístico durante los doce meses.

El verano tuvo un comienzo especialmente intenso. Solamente durante enero ingresaron unos 489.000 visitantes, mientras que el invierno volvió a posicionar a la provincia entre los destinos más elegidos del país. Bariloche fue nuevamente uno de los grandes protagonistas del turismo de nieve, mientras que también se registraron buenos niveles de ocupación en distintos puntos de la Costa Atlántica, Viedma y localidades de los valles.

"Superar el millón de turistas representa mucho más que un indicador estadístico. Es la confirmación de que una estrategia basada en planificación, promoción, conectividad e integración territorial genera resultados concretos para toda la provincia", señaló Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR).

Un territorio, distintas propuestas

La diversidad geográfica es uno de los principales argumentos de Río Negro para ampliar su temporada turística. La provincia reúne en un mismo territorio los paisajes de la Cordillera, el litoral marítimo, los valles productivos y la Región Sur, con propuestas que abarcan nieve, playas, naturaleza, aventura, gastronomía y vinos.

Bariloche continúa siendo la gran referencia internacional, especialmente a partir de su oferta de nieve y montaña, pero la estrategia provincial busca que el visitante incorpore otros destinos y extienda sus recorridos.

En la Costa Atlántica, localidades como Las Grutas y Viedma aportan una propuesta diferente, con playas, naturaleza y actividades vinculadas con el mar. Los valles, por su parte, suman experiencias relacionadas con la producción, la gastronomía y los vinos de la región.

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Brasil, un mercado que gana espacio

La conectividad aérea es otro de los pilares de esta estrategia. El crecimiento de las conexiones con Brasil y las acciones promocionales realizadas en ese país apuntan a fortalecer la llegada de turistas brasileños y posicionar a Bariloche como una puerta de entrada al sur argentino.

La provincia también busca aprovechar el crecimiento de la conectividad de Viedma para incrementar los arribos, desarrollar el turismo de reuniones y poner en valor los atractivos del litoral marítimo.

A esto se agregan eventos deportivos, culturales y gastronómicos que funcionan como motivos de viaje fuera de las temporadas tradicionales. Entre ellos aparecen el MXGP Patagonia Argentina y el eclipse solar previsto para febrero de 2027, además de festivales y encuentros organizados en distintas localidades.

El desafío: viajar durante todo el año

La apuesta es distribuir el movimiento turístico tanto en el calendario como en el territorio. La nieve y las playas continúan siendo grandes motores, pero la provincia busca sumar razones para viajar en otoño y primavera, fortalecer los destinos menos conocidos y atraer nuevos mercados internacionales.

Con más de un millón de turistas acumulados hasta septiembre, Río Negro llega al último tramo de 2026 con una oferta que intenta mostrar que la Patagonia puede ser mucho más que un destino de temporada: un territorio para recorrer en distintas épocas del año y con propuestas diferentes en cada región.

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