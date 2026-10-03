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Primavera en colores: el valle donde florecen dos millones de tulipanes

Cada octubre, una chacra de Trevelin se convierte en un mosaico de colores. Senderos y vuelos en globo permiten descubrir este paisaje en distintas perspectivas

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

3 de octubre 2026 · 07:00hs
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La floración

La floración, que se extiende de octubre a noviembre, depende de las condiciones climáticas de cada año.

Cada primavera, el paisaje cambia de color en el valle de Trevelin. A los pies de la cordillera patagónica, más de dos millones de tulipanes florecen en largas hileras que combinan rojos, amarillos, rosas, violetas y blancos. El resultado es una escena que durante unas pocas semanas convierte una chacra de Chubut en uno de los atractivos más particulares de la temporada.

El Campo de Tulipanes de Trevelin está ubicado a unos 13 kilómetros del centro de la localidad, sobre la Ruta Nacional 259, camino hacia la frontera con Chile. Allí, la floración se convierte cada octubre en protagonista de un paisaje donde las flores y las montañas comparten el mismo horizonte.

Un campo que cambia con los días

La historia de esta plantación comenzó en 1996, cuando la familia Ledesma inició el cultivo de tulipanes en el valle. Con el paso de los años, el emprendimiento fue creciendo hasta convertirse en una postal característica de Trevelin y en una visita habitual para quienes recorren la cordillera chubutense durante la primavera.

La floración no ocurre de manera idéntica en todo el campo. Las distintas variedades alcanzan su momento de esplendor en diferentes fechas, por lo que el paisaje puede cambiar de una semana a otra. El período de mayor interés suele concentrarse durante octubre y extenderse hasta los primeros días de noviembre, siempre sujeto a las condiciones de cada temporada.

Durante la visita es posible recorrer los senderos habilitados y observar las distintas variedades de cerca. Pero buena parte de la experiencia está también en levantar la mirada: detrás de las hileras de flores aparecen los cerros y las montañas que rodean el valle.

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La postal desde el aire

En las últimas temporadas, el campo incorporó una alternativa que permite cambiar por completo la perspectiva. Cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, se realizan vuelos en globo aerostático sobre el área, una experiencia que permite observar desde el aire la geometría de los cultivos y el paisaje cordillerano.

Desde tierra o desde el cielo, el atractivo está ligado a un fenómeno breve. Los tulipanes tienen una ventana de floración relativamente corta y el aspecto del campo depende de la evolución de las plantas y del clima, dos factores que hacen que cada primavera tenga sus propios matices.

Cómo llegar

El Campo de Tulipanes se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros al sudoeste de Trevelin, sobre la Ruta Nacional 259. Desde el centro de la localidad se puede llegar en vehículo particular y también existen excursiones y operadores turísticos que incluyen la visita durante la temporada de floración.

Trevelin está a unos 25 kilómetros de Esquel, uno de los principales accesos turísticos a esta zona de la provincia de Chubut. Por eso, el recorrido puede combinarse con otros atractivos de la cordillera y formar parte de una escapada más amplia por el valle.

Para quienes planeen viajar, conviene consultar antes de salir las fechas y horarios oficiales de apertura. La naturaleza marca el calendario: cuando los tulipanes empiezan a florecer, el paisaje tiene apenas unas semanas para mostrar su versión más colorida.

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