Propuestas para cerrar el año entre confort, naturaleza y buena gastronomía

Ubicado a orillas de la Laguna de Chascomús, el Howard Johnson Resort & Convention Center combina naturaleza, confort y servicios de excelencia para eventos sociales y corporativos.

Con la Laguna como escenario natural y a solo 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Howard Johnson Resort & Convention Center Chascomús se prepara para cerrar el año con propuestas imperdibles. Entre bienestar, gastronomía y espacios diseñados para disfrutar en grupo, el hotel se consolida como el punto de encuentro ideal para eventos, escapadas y celebraciones inolvidables.

Pensadas para empresas, grupos de amigos o familias que quieren despedir el año de una manera distinta, las promociones combinan naturaleza, confort y diversión:

- Ingreso a partir de las 10 h.

- Uso completo de instalaciones y desayuno de bienvenida.

- Acceso al spa (con turnos asignados).

- Asado en los jardines del hotel.

- Sunset con brindis frente a la laguna.

- Uso de una habitación cada tres personas (de 10 a 18 h).

- Actividades recreativas opcionales.

Celebración de Fin de Año con Alojamiento

- Ingreso a partir de las 10 h y uso de todas las instalaciones.

- Desayuno de bienvenida.

- Acceso al spa y almuerzo con asado.

- Sunset con brindis al atardecer.

- 1 noche de alojamiento en habitaciones dobles o triples.

- Cena con menú especial y fiesta de fin de año con DJ.

- Desayuno del día siguiente y late check-out (sujeto a disponibilidad).

- Actividades recreativas opcionales.

Espacios para eventos: versatilidad y elegancia

Howard Johnson Chascomús es reconocido como uno de los escenarios más atractivos de la provincia de Buenos Aires para realizar eventos sociales y corporativos. Con un entorno natural incomparable, la laguna como postal y un parque de dos hectáreas, cada celebración adquiere un marco único.

- Salón Fito Braceras: con 540 m² y capacidad para hasta 600 invitados en formato banquete o 400 en auditorio, es el corazón de los grandes eventos. Equipado con pantalla, proyector, sonido profesional y mobiliario adaptable.

- Salones I y II: espacios más íntimos de 45 a 70 m², ideales para reuniones ejecutivas, capacitaciones o celebraciones reducidas de hasta 60 personas.

- Áreas exteriores: jardines, terrazas y decks frente a la laguna, perfectos para recepciones al aire libre, cocktails al atardecer o ceremonias rodeadas de naturaleza.

Cada evento cuenta con el respaldo de un equipo especializado en coordinación, gastronomía personalizada y ambientación exclusiva. La posibilidad de combinar la celebración con alojamiento convierte al hotel en un verdadero centro integral de experiencias.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 15.28.50 (1)

El hotel: naturaleza, hospitalidad y confort

El Howard Johnson Resort & Convention Center Chascomús reúne todo lo necesario para una estadía completa:

- Habitaciones: 120 en categorías Standard, Superior, Suite y Suite Premium, con amplios ventanales, balcones y mobiliario de calidad. Las Premium incluyen acceso al spa, set de infusiones y batas de cortesía.

- Bienestar: spa con sauna seco, hidromasajes, duchas especiales y gabinetes de masajes con vistas a la laguna. Piscina climatizada in-out, piscina exterior con solárium, gimnasio y circuito de salud al aire libre.

- Gastronomía: tres propuestas para todos los momentos del día. Restaurante 1779 (cocina gourmet), Polo Bar (informal, con vista a la laguna) y La Pérgola (parrilladas al aire libre).

- Diversión y recreación: Club Laguneros con actividades para todas las edades, canchas de deportes, espacios verdes y actividades organizadas.

- Compromiso sustentable: el hotel implementa políticas de gestión responsable, priorizando el cuidado del entorno natural y la capacitación del personal en prácticas sostenibles.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 15.28.50

WhatsApp Image 2025-11-07 at 15.28.49 (1)

Una opción estratégica para despedir el año

Gracias a su ubicación accesible, a solo una hora de Buenos Aires, y a su propuesta integral de servicios, Howard Johnson Chascomús se convierte en el destino ideal para cerrar el año con amigos, familia o colegas. Una experiencia que combina la tranquilidad de la naturaleza con el confort y la hospitalidad de una marca reconocida en todo el mundo.

Para más información: