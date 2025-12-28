Milei y la lección de la doble falta

El gobierno de Javier Milei tuvo un debut tortuoso en la nueva configuración del Congreso , aun siendo primera minoría en Diputados y habiendo triplicado su fuerza en el Senado. Lo que significa que tener más legisladores es condición necesaria para asegurar una mayor gobernabilidad, pero no es suficiente . Eso trae sobre la mesa una reflexión sobre el uso del poder, más allá de que el Ejecutivo se ordenó de otro modo para el debate del presupuesto en la Cámara alta .

El poder político es algo que se tiene, pero se lo debe usar para ponerlo en valor. Si no, es como una herramienta arrumbada: se oxida, deteriora, entumece. Cada tanto hay que mostrársela a propios y extraños, no solo para recordarles la posesión sino para que sientan que, en caso de necesidad, será utilizada sin piedad. Es el sumun de la virtuosidad del líder: que los demás hagan lo que él/ella quiere solo por sugerirlo, sin necesidad de utilizar el arma.

Está claro que la constitución de la mesa política, con Diego Santilli como ministro del interior y Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, no resuelve las fallas que están en otra parte. Evidentemente no se trata de nombres — Guillermo Francos y Lisandro Catalán — sino de un sistema de toma de decisiones. Para ilustrar lo mejor posible esto, repasemos la doble falta que cometió el gobierno, cual tenista amateur con el saque a su favor.

Fuera de programa, el oficialismo incluyó el famoso capítulo 11, que despertó polémica y fue volteado en la votación en la Cámara baja. No solo eso sino que, además, entre gallos y medianoche, hizo votar los cargos de la Auditoría General de la Nación (AGN), lo cual no podía ser tratado en extraordinarias. Tras esa noche que se complicó inesperadamente, se trabó la sesión para la reforma laboral, que pasó a febrero.

El problema de Milei y el gobierno

El problema no es tanto el famoso capítulo 11 (cuyos temas se los puede desactivar en la práctica, para un gobierno que no respeta los fallos de la Corte Suprema) ni que la reforma laboral no salga tan rápido como se deseaba. La cuestión es que delató un manejo torpe que generó un efecto dominó. Al ver el error ajeno, el adversario insistirá en enviarle la pelota hacia donde al gobierno le cuesta más devolver, incrementando la probabilidad de una nueva falta.

Era de esperar: un gobierno que se agrandó —psicológica y parlamentariamente— va a generar en los opositores más ansias de hacerle zancadillas, como aquel liliputiense que desafía al gigante. Cada tropiezo será festejado como una gran victoria, aunque no sean tales. Por lo tanto, llegar a la mayoría de 129 en diputados (LLA tiene que sumar 34) podría salirle más caro. Todos los moderados —PRO, UCR, PU y distintos federales— saben dónde renguea el perro.

En los detalles está el diablo. No todos los gobernadores dialoguistas controlan a la distancia a sus diputados y senadores con comodidad (o quizá no quieren hacerlo) ni todos los legisladores son dóciles soldados de sus jefes. Las rebeldías y autonomías cotizan en bolsa. Imagínense que falten 1 ó 2 diputados o senadores para hacer aprobar una ley, ¿qué precio se auto asignarán los susodichos? Solo para sumar un elemento más, el día de la votación del presupuesto casi se cae la sesión porque el oficialismo no lograba reunir el quórum.

De modo que es un gobierno al que todavía le falta perfeccionar su management político. Hay que hablar con los generales y con la tropa porque, como dijo Cristina Kirchner hace casi 30 años, “esto no es un regimiento ni yo la recluta Fernández”.

El tema es que, al tener el proyecto una matriz de origen endogámica y verticalista, habrá que ver cómo se procesan las disidencias de los integrantes de la mesa política. Santilli y Patricia Bullrich son viejos lobos de mar, pero el punto es si saltan las alarmas de advertencia. Hasta ahora parece que no, sobre todo si tenemos en cuenta que es un gobierno que, antes del 10 de diciembre, perdió casi todas las votaciones en el Congreso durante 2025.

Tres amenazas para el oficialismo

Milei y su valet tienen tres amenazas luego de haber ganado con comodidad la elección de medio término: 1) la situación internacional, 2) la sustentabilidad de su esquema económico y 3) los errores políticos propios.

El primer factor es inmanejable, pero se pueden hacer cosas para reducir daños. El segundo depende de decisiones propias, pero los otros también juegan, de modo que los mercados financieros tienen algo para decir todos los días. El tercero depende en buena medida de la propia pericia y sigue habiendo fallas sistemáticas.

Esto recién empieza, es verdad. Los primeros minutos del partido no lucieron muy felices, luego el equipo logró acomodarse.