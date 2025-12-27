Gastaldi Angelone Viajes: confianza y personalización como sello propio

Nacida del amor por los viajes y de la experiencia personal de sus fundadores, la agencia Gastaldi Angelone Viajes construyó su camino apostando a un trato cercano y a un acompañamiento real en cada etapa del recorrido.
Con 12 años de trayectoria, Gastaldi Angelone Viajes se consolidó en Paraná con una propuesta centrada en el acompañamiento permanente.
Nacida del amor por los viajes y de la experiencia personal de sus fundadores, la agencia Gastaldi Angelone Viajes construyó su camino apostando a un trato cercano y a un acompañamiento real en cada etapa del recorrido.
Desde Paraná, Entre Ríos, la agencia creció de manera sostenida, apoyada en la confianza de sus pasajeros, el trabajo en equipo y una fuerte convicción: viajar no es solo trasladarse, sino vivir experiencias que dejan huella.
La agencia comenzó hace 12 años.
Nacida del amor por los viajes y de la experiencia personal de sus fundadores, Gastaldi Angelone Viajes construyó su camino apostando a un trato cercano y a un acompañamiento real en cada etapa del viaje. Desde Paraná, Entre Ríos, la agencia creció de manera sostenida, apoyada en la confianza de sus pasajeros, el trabajo en equipo y una fuerte convicción: viajar no es solo trasladarse, sino vivir experiencias que dejan huella.
Gastaldi Angelone Viajes.
La agencia se inició hace 12 años.
Soy un fanático de los viajes desde chico y siempre viajé al exterior. Junto a una gran amiga, Antonella Angelone, surgió la idea de empezar a vender viajes. Ella trabajaba en el Banco Nación y tenía las tardes libres, así que arrancamos atendiendo medio día cada uno. Venía de malas experiencias con otras agencias y sentía que había muchas cosas para mejorar. Al mes ya tuvimos que sumar dos personas más al equipo porque el trabajo creció muy rápido. Las ganas y el compromiso fueron siempre el motor. El slogan tiene que ver con eso: somos amigos y muchos amigos querían viajar con nosotros.
Estamos en Garay al 200, en pleno centro de Paraná, Entre Ríos.
La confianza es clave, pero sobre todo el acompañamiento permanente. No corremos detrás del dinero, sino detrás de cada pasajero. Nos importa saber cómo están, cómo les va en el viaje, que nos cuenten y nos manden fotos. Ese seguimiento es nuestro pilar y se nota especialmente en las salidas grupales, que no paran de crecer.
Hoy trabajamos prácticamente todo con Free Way. Hay un diferencial importante en tarifas, pero también en la atención. Nos brindan un servicio personalizado, algo que para nosotros es fundamental, y eso se refleja en todos los productos.
Vendemos mucho Caribe y Europa. Bayahibe está muy de moda, sobre todo por no tener sargazo.
Curaçao está en auge, todos quieren ir. Y en Europa, el sur de España y las islas Baleares.
Las salidas grupales nos motivan mucho. Nos gusta conectar con la gente y quienes coordinan con nosotros saben que ese es el objetivo principal.
No correr nunca detrás del dinero y ser profesionales. Y viajar. Creemos mucho en que nuestros empleados conozcan los destinos, porque el mejor consejo al pasajero siempre nace de la experiencia.
Siempre decimos que viajar es ganarle a la vida. Volver de un viaje con algo nuevo es una sensación única. Viajar alimenta el corazón y te transforma.
La personalización es clave. Conectar con la gente, tanto con los pasajeros como con quienes trabajan con nosotros. Eso genera fidelización y también nuevas ideas y proyectos.
El adolescente que anhela ser piloto de aviones fue hospitalizado en el Hospital de Reconquista tras una fuerte lesión en su brazo izquierdo