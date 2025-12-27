Gastaldi Angelone Viajes: confianza y personalización como sello propio

Con 12 años de trayectoria, Gastaldi Angelone Viajes se consolidó en Paraná con una propuesta centrada en el acompañamiento permanente.

Nacida del amor por los viajes y de la experiencia personal de sus fundadores, Gastaldi Angelone Viajes construyó su camino apostando a un trato cercano y a un acompañamiento real en cada etapa del viaje. Desde Paraná, Entre Ríos, la agencia creció de manera sostenida, apoyada en la confianza de sus pasajeros , el trabajo en equipo y una fuerte convicción: viajar no es solo trasladarse, sino vivir experiencias que dejan huella.

–Nombre de la agencia

Gastaldi Angelone Viajes.

–¿Cuántos años tiene la empresa?

La agencia se inició hace 12 años.

–¿Cómo comenzaron?

Soy un fanático de los viajes desde chico y siempre viajé al exterior. Junto a una gran amiga, Antonella Angelone, surgió la idea de empezar a vender viajes. Ella trabajaba en el Banco Nación y tenía las tardes libres, así que arrancamos atendiendo medio día cada uno. Venía de malas experiencias con otras agencias y sentía que había muchas cosas para mejorar. Al mes ya tuvimos que sumar dos personas más al equipo porque el trabajo creció muy rápido. Las ganas y el compromiso fueron siempre el motor. El slogan tiene que ver con eso: somos amigos y muchos amigos querían viajar con nosotros.

–¿Dónde están ubicados?

Estamos en Garay al 200, en pleno centro de Paraná, Entre Ríos.

–¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

La confianza es clave, pero sobre todo el acompañamiento permanente. No corremos detrás del dinero, sino detrás de cada pasajero. Nos importa saber cómo están, cómo les va en el viaje, que nos cuenten y nos manden fotos. Ese seguimiento es nuestro pilar y se nota especialmente en las salidas grupales, que no paran de crecer.

–¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Hoy trabajamos prácticamente todo con Free Way. Hay un diferencial importante en tarifas, pero también en la atención. Nos brindan un servicio personalizado, algo que para nosotros es fundamental, y eso se refleja en todos los productos.

–¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Vendemos mucho Caribe y Europa. Bayahibe está muy de moda, sobre todo por no tener sargazo.

–¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso que está en auge?

Curaçao está en auge, todos quieren ir. Y en Europa, el sur de España y las islas Baleares.

–Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos los entusiasman?

Las salidas grupales nos motivan mucho. Nos gusta conectar con la gente y quienes coordinan con nosotros saben que ese es el objetivo principal.

–¿Qué consejo le darían a alguien que recién empieza en el rubro?

No correr nunca detrás del dinero y ser profesionales. Y viajar. Creemos mucho en que nuestros empleados conozcan los destinos, porque el mejor consejo al pasajero siempre nace de la experiencia.

–¿Qué los inspira a seguir creando viajes?

Siempre decimos que viajar es ganarle a la vida. Volver de un viaje con algo nuevo es una sensación única. Viajar alimenta el corazón y te transforma.

–¿Algo que quieran agregar?

La personalización es clave. Conectar con la gente, tanto con los pasajeros como con quienes trabajan con nosotros. Eso genera fidelización y también nuevas ideas y proyectos.